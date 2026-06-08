Die Eidgenössische Münzstätte Swissmint hat eine neue Sondermünzserie vorgestellt. In den kommenden Jahren sollen die vier Jahreszeiten auf insgesamt vier Sammlermünzen verewigt werden.
Den Auftakt macht eine 20-Franken-Silbermünze zum Sommer. Auf der Bildseite sind die Sonne als zentrales Motiv sowie das Sternbild «Sommerdreieck» zu sehen. Ergänzt wird das Design durch die italienische Bezeichnung «Estate» für den Sommer.
Die neue Serie soll nicht nur die verschiedenen Jahreszeiten abbilden, sondern auch die sprachliche Vielfalt der Schweiz hervorheben.
Jede der vier Münzen wird einer Jahreszeit gewidmet und dabei jeweils in einer anderen Landessprache gestaltet. Die Serie verbindet damit Natur, Kultur und die Mehrsprachigkeit des Landes.
Verkauf startet am 11. Juni
Die Sommer-Münze kommt am 11. Juni in den Verkauf. Swissmint prägt 8000 Exemplare in unzirkulierter Qualität. Diese werden für 65 Franken angeboten.
Zusätzlich erscheinen 3500 Exemplare in der Sammlerqualität «Polierte Platte». Die sonnengelb gefärbte Spezialausgabe kostet 110 Franken.
Sondermünzen der Swissmint erfreuen sich seit Jahren grosser Beliebtheit bei Sammlerinnen und Sammlern. Regelmässig widmet die Eidgenössische Münzstätte ihre Ausgaben besonderen Schweizer Themen, historischen Ereignissen oder Naturmotiven.