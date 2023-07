Stau vor dem Gotthard-Nordportal. (10. Juli 2023) Bild: Keystone/Gaetan Bally

Die Sommerferien im Allgemeinen und der Ferienbeginn im Kanton Zürich haben am Wochenende zu einem hohen Verkehrsaufkommen an Flughäfen und entlang der Nord-Süd-Route geführt. Während es am Gotthard-Nordportal zu Staus von bis zu 15 Kilometern Länge kam, bewältigten die Flughäfen den Andrang nach eigenen Angaben ohne Probleme.

An Sommerwochenenden herrscht an den Schweizer Flughäfen Hochbetrieb. So auch an diesem Wochenende. Am Flughafen Genf rechnete man mit 150'000 Reisenden zwischen Freitag und Sonntag, in Basel mit knapp 90'000.

Der Flughafen Zürich publiziert tagesaktuelle Zahlen für den Juli erst Mitte August. In den Sommerferien rechne der Flughafen aber an Spitzentagen mit rund 100'000 Passagierinnen und Passagieren.

Menschen warten am 15. Juli 2023 vor dem Check-In Schalter am Flughafen in Zürich. Bild: Keystone/Urs Flüeler

Gewitter tangiert Flugbetrieb

Zu grösseren Problemen wegen der vielen Menschen kam es aber weder am Flughafen Zürich, noch am Euroairport Basel oder am Flughafen Genf, wie Sprecher der jeweiligen Flughäfen auf Anfrage von Keystone-SDA ausführten.

Dem Flughafen Zürich machte indes das Wetter zu schaffen. Wegen des Gewitters kam es am Samstag nach 22.00 Uhr zu einem «Handlingstopp», wie Flughafen-Zürich-Sprecherin Elena Stern ausführte. Während einer Stunde konnten entsprechend Flugzeuge weder betankt noch beladen werden. Das habe zu einigen Verspätungen geführt, so Stern.

35,7 Grad in Altenrhein SG

Andernorts waren die Gewitter am Samstagabend willkommen – sie brachten gewünschte Abkühlung. So stiegen die Temperaturen am Samstag vielerorts auf über 30 Grad Celsius. In Altenrhein SG wurden gar 35,7 Grad registriert.

«Das ist ein sehr respektabler 2. Platz hinter dem 28. Juli 2013, der mit 37 Grad als bislang heissester Julitag in Altenrhein Eingang in unsere Datenbank fand», schrieb Meteoschweiz, das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, in einem Blogbeitrag.

Während sich die Alpennordseite für die nächsten Tage auf Höchsttemperaturen von rund 25 Grad einstellen kann, hat der Bund für das Tessin bereits am Donnerstag eine Hitzewarnung erlassen, die ab heute Sonntag bis Donnerstagabend Gültigkeit hat. Meteoschweiz prognostiziert für den Süden Tageshöchsttemperaturen von 31 bis 34 Grad.

Staureiches Wochenende

Trotz der sommerlichen Temperaturen zog es auch an diesem Wochenende viele Leute in den Süden. Vor dem Gotthard-Nordportal zwischen Erstfeld und Göschenen bildete sich während des ganzen Wochenendes Staus, die nachmittags jeweils auf bis zu 15 Kilometer Länge anwuchsen. Die Wartezeit betrug bis zu zwei Stunden und dreissig Minuten, wie der TCS-Verkehrsdienst mitteilte.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen Überlastung, 15 km Stau, Zeitverlust von bis zu 2 Stunden und 20 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) July 16, 2023

Am Sonntagnachmittag, um 16.00 Uhr, war der Stau noch elf Kilometer lang. Das entsprach laut TCS einer Wartezeit von einer Stunde und fünfzig Minuten.

Am Sonntagnachmittag kam es auch vor dem Gotthard-Südportal zu einer Verkehrsüberlastung. Die Autos stauten sich zwischen Quinto und Airolo zeitweise auf einer Länge von fünf Kilometern. Der Zeitverlust betrug 50 Minuten.

fach, sda