Für das Stromnetz ist die Sonnenfinsternis kein Grossereignis

Für Stromproduzenten und das Netz ist eine Sonnenfinsternis eher mühsam als spektakulär. Das erklärte Swissgrid bereits vor gut fünf Jahren, als von der Schweiz aus letztmals eine ringförmige Sonnenfinsternis zu sehen war.

Ein Sprecher sagt gegenüber blue News: «Die Sonnenfinsternis hat einen geringen Einfluss auf die erwartete Einspeisung.» Der Grund: Die Fachleute wissen lange im Voraus, wann sich der Mond vor die Sonne schiebt – und können entsprechend planen.

Deutlich heikler sind Gewitter. Auch sie drücken die Solarproduktion massiv, lassen sich aber weit weniger zuverlässig vorhersagen.