TickerTicker zur Sonnenfinsternis
So spürt unser Stromnetz die Sonnenfinsternis wegen Solarenergie
Heute Abend wird der Himmel über der Schweiz zum Schauplatz eines seltenen Naturspektakels: Der Mond schiebt sich teilweise vor die Sonne und sorgt für eine partielle Sonnenfinsternis. Das Ereignis beginnt kurz nach 19.20 Uhr und erreicht seinen Höhepunkt gegen 20.20 Uhr – allerdings nur mit einer speziellen Sonnenfinsternis-Brille sicher zu beobachten.
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