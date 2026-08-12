Am 12. August 2026 ist in der Schweiz eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Der Rechner zeigt dir die genaue Uhrzeit für deine Gemeinde.

blue News liefert Details Um diese Uhrzeit verdeckt der Mond bei dir die Sonne

Darum geht’s Am 12. August 2026 schiebt sich der Mond vor die Sonne und verdeckt in der Schweiz je nach Standort rund 90 Prozent der Sonnenscheibe.

Die partielle Finsternis beginnt am Abend je nach Ort zu einer unterschiedlichen Zeit.

Die Sonne steht während der Finsternis sehr tief im West-Nordwesten. Ein Beobachtungsort mit freiem Blick zum Horizont ist entscheidend, da die Sonne noch teilweise verdeckt untergeht. Zusammenfassung erstellt mit

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Am Mittwoch, 12. August, gibt es in der Schweiz eine partielle Sonnenfinsternis: Der Mond schiebt sich vor die Sonne und verdeckt je nach Standort rund 90 Prozent der Sonnenscheibe.

Los geht es gegen 19.25 Uhr, das Maximum ist gegen 20.19 Uhr erreicht. Eine totale Sonnenfinsternis ist in der Schweiz nicht zu sehen, dafür aber ein seltenes Schauspiel kurz vor Sonnenuntergang.

Wann beginnt die Sonnenfinsternis in der Schweiz?

Landesweit beginnt die Sonnenfinsternis gegen 19.25 Uhr, ihren Höhepunkt erreicht sie gegen 20.19 Uhr. Die genaue Uhrzeit hängt allerdings vom Standort ab: Im Westen der Schweiz startet das Spektakel etwas später und die Sonne wird stärker verdeckt als im Osten.

Mit unserem Rechner kannst du deinen Ort eingeben und siehst sekundengenau, wann die Sonnenfinsternis bei dir beginnt und wann sie ihr Maximum erreicht.

Sonnenfinsternis vom 12. August 2026 Wann und wie stark die partielle Sonnenfinsternis in deiner Gemeinde zu sehen ist. Deine Gemeinde 📍 Aktuellen Standort verwenden — — Beginnt in — Beginn — Maximum — Ende — Dauer — Bedeckung (Fläche) — Sonnenstand im Maximum — Berechnet nach der Methode von Fred Espenak (EclipseWise.com), auf Basis des geografischen Mittelpunkts der gewählten Gemeinde. Die Werte gelten für einen freien, unverbauten Horizont auf Meereshöhe. Höhe des Standorts sowie Berge, Hügel, Wälder oder Gebäude in Sichtrichtung Westnordwest werden nicht berücksichtigt und können die tatsächlichen Uhrzeiten um wenige Sekunden verschieben. Alle Zeiten in Schweizer Ortszeit (MESZ). Gemeindedaten: Bundesamt für Statistik BFS. Kantonswappen: swiss-flags von Yann Lerjen (MIT-Lizenz).

In welche Richtung sieht man die Sonnenfinsternis?

Die kurze Antwort: Wer in den Himmel schaut, muss nur die Sonne suchen. Die wird sich am Mittwochabend im Westen bzw. Nordwesten befinden. Häuser, Berge oder Bäume können aber die Sicht schnell versperren.

Am besten eignet sich ein Ort mit freiem Blick zum Horizont, zum Beispiel ein Hügel, ein Seeufer mit Blick nach Westen oder ein offenes Feld. In der Schweiz geht die Sonne unter, während sie noch teilweise vom Mond verdeckt ist. Wer die letzte Phase sehen will, sollte den Beobachtungsort also frühzeitig auswählen und den Sonnenuntergang mit einplanen.

Wo ist die Sonnenfinsternis total?

Komplett verschwindet die Sonne am 12. August nur innerhalb eines schmalen Streifens. Dieser Finsternispfad führt unter anderem über Grönland, Island, Nordspanien und einen kleinen Teil Portugals. Die totale Phase dauert dort maximal etwas mehr als zwei Minuten.

Die übrigen Teile Europas – und damit auch die Schweiz, Deutschland und Österreich – erleben eine partielle Sonnenfinsternis.

Sonnenfinsternis beobachten: So schützt du deine Augen

Wichtig ist der Schutz der Augen: Auch bei einer zu rund 90 Prozent verdeckten Sonne darfst du nie ungeschützt direkt in die Sonne schauen. Schon wenige Sekunden können die Netzhaut dauerhaft schädigen.

Das brauchst du: eine zertifizierte Sonnenfinsternis-Brille (Norm EN ISO 12312-2) oder einen speziellen Sonnenfilter für Fernglas, Teleskop oder Kamera. Das reicht nicht aus: eine normale Sonnenbrille, auch mehrere übereinander; Rettungsdecken, belichtete Filme, russgeschwärztes Glas oder CDs.

Wer keine Brille hat, kann die Finsternis indirekt beobachten: mit einer Lochkamera aus Karton oder im Schatten eines Baums. Wichtig: Schau dabei nicht durch die Blätter in die Sonne, sondern auf den Boden. Dort projizieren die Lücken zwischen den Blättern die sichelförmige Sonne.

Wann ist die nächste Sonnenfinsternis?

Schon am 2. August 2027 folgt die nächste Sonnenfinsternis, die in der Schweiz als partielle Finsternis zu sehen ist – total ist sie über Südspanien und Nordafrika.

Auf eine totale Sonnenfinsternis in der Schweiz müssen wir dagegen noch lange warten. Die nächste ist erst am 3. September 2081 zu sehen.

Hier nochmals das Wichtigsten zusammengefasst Wann ist die Sonnenfinsternis am 12. August in der Schweiz zu sehen? Die partielle Sonnenfinsternis beginnt in der Schweiz gegen 19.25 Uhr und erreicht ihr Maximum gegen 20.19 Uhr. Die genauen Zeiten unterscheiden sich je nach Ort.

Die partielle Sonnenfinsternis beginnt in der Schweiz gegen 19.25 Uhr und erreicht ihr Maximum gegen 20.19 Uhr. Die genauen Zeiten unterscheiden sich je nach Ort. Wie viel Prozent der Sonne werden in der Schweiz verdeckt? Je nach Standort rund 90 Prozent. Im Westen der Schweiz ist der Bedeckungsgrad etwas höher als im Osten.

Je nach Standort rund 90 Prozent. Im Westen der Schweiz ist der Bedeckungsgrad etwas höher als im Osten. Ist die Sonnenfinsternis in der Schweiz total? Nein. Total ist die Finsternis nur in einem schmalen Streifen über Grönland, Island, Nordspanien und einem kleinen Teil Portugals.

Nein. Total ist die Finsternis nur in einem schmalen Streifen über Grönland, Island, Nordspanien und einem kleinen Teil Portugals. Kann man die Sonnenfinsternis mit einer normalen Sonnenbrille anschauen? Nein. Eine normale Sonnenbrille bietet keinen ausreichenden Schutz. Nötig ist eine zertifizierte Sonnenfinsternis-Brille nach EN ISO 12312-2 oder ein geeigneter Sonnenfilter.

Nein. Eine normale Sonnenbrille bietet keinen ausreichenden Schutz. Nötig ist eine zertifizierte Sonnenfinsternis-Brille nach EN ISO 12312-2 oder ein geeigneter Sonnenfilter. In welche Richtung muss ich schauen? Nach West-Nordwesten. Die Sonne steht dabei bereits sehr tief am Horizont, ein freier Blick nach Westen ist deshalb entscheidend.

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