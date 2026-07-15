Dem «SonntagsBlick» droht offenbar das Ende. Wie die «Republik» berichtet, soll Ringier die Einstellung der Zeitung per Ende 2026 beschlossen haben. Damit würde eine der bekanntesten Schweizer Sonntagszeitungen nach fast sechs Jahrzehnten verschwinden.

Traditionszeitung vor dem Aus «SonntagsBlick» soll Ende 2026 eingestellt werden

Darum geht’s Nach einem Medienbericht soll der «SonntagsBlick» Ende 2026 eingestellt werden.

Die traditionsreiche Sonntagszeitung würde damit nach 57 Jahren vom Markt verschwinden.

Das Aus hätte auch finanzielle Folgen für die verbliebenen Sonntagszeitungen, etwa bei der Frühzustellung. Zusammenfassung erstellt mit

Der Ringier-Verlag will die Zeitung «SonntagsBlick» Ende 2026 einstellen. Das berichtet die «Republik» unter Berufung auf mehrere voneinander unabhängige Quellen. Eine offizielle Bestätigung des Verlags steht bislang aus.

Der «SonntagsBlick» erscheint derzeit in einer Auflage von knapp 75'000 Exemplaren und erreicht laut der Wemf AG für Werbemedienforschung rund 265'000 Leserinnen und Leser. Damit liegt das Blatt hinter der «SonntagsZeitung» und der «NZZ am Sonntag» auf Platz drei der Schweizer Sonntagszeitungen.

Bereits Ende 2024 hatte Ringier aus Spargründen das «SonntagsBlick-Magazin» eingestellt. Mit dem nun geplanten Aus der Zeitung würde nach 57 Jahren endgültig Schluss sein.

Auch für die Konkurrenz hätte der Schritt Folgen. Wie die Republik schreibt, teilen sich die drei Sonntagszeitungen bisher die Kosten für die Frühzustellung. Fällt der «SonntagsBlick» weg, müssten die verbleibenden Titel diese Ausgaben ab 2027 alleine tragen.