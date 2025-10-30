Sonntagsarbeit kann zu sozialen und gesundheitlichen Schäden führen Die Sonntagsarbeit in der Schweiz ist auf dem Vormarsch. Die Sonntagsallianz hat am Freitag vor den sozialen und gesundheitlichen Schäden gewarnt. Sie legte dafür eine Studie vor. Gefahren drohen demnach vor allem bei fremdbestimmter Sonntagsarbeit. 22.08.2025

Mehr shoppen, weniger Sonntag: Ein neues Gesetz könnte die Ladenöffnungszeiten stark ausweiten – und Verkäufer*innen an bis zu zwölf Sonntagen im Jahr zur Arbeit schicken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Schweiz soll ein neues Gesetz mehr Sonntagsverkäufe erlauben – bis zu zwölf im Jahr statt wie heute vier.

Händler finden das gut, Gewerkschaften warnen vor Stress und tieferen Löhnen für Verkäufer*innen.

Jetzt läuft die Vernehmlassung, danach entscheidet das Parlament. Mehr anzeigen

Seit Wochen kursiert ein Vorschlag für eine Gesetzesänderung in den Büros von Politikerinnen, Lobbyisten und Gewerkschaften. Der unscheinbare Titel: «Zeitlich befristete Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten». Hinter dem sperrigen Namen steckt aber im Kern die Idee, dass Verkäufer*innen künftig bis zu einmal im Monat auch am Sonntag arbeiten müssten.

blue News erklärt die Hintergründe.

Wer hat was gefordert?

Die politische Debatte zu diesem Thema begann – kaum beachtet von der Bevölkerung – im Mai 2020. Damals, als das Coronavirus noch Tausende infizierte, wurde die Wirtschaft per Bundesratsentscheid heruntergefahren. Im Kanton Zürich forderten SVP- und FDP-Politiker daraufhin, dass Läden – zumindest vorübergehend – häufiger an Sonntagen öffnen dürfen.

Ihr Vorstoss zielte auf das schweizweite Arbeitsgesetz: Dort heisst es bis heute, dass Kantone den Läden höchstens an vier Sonntagen pro Jahr erlauben dürfen, ihr Personal aufzubieten.

«Kantone können höchstens vier Sonntage pro Jahr bezeichnen, an denen Arbeitnehmer (…) beschäftigt werden dürfen.»

Die Politiker in Zürich diskutierten über drei Jahre hinweg, was sie genau wollen. Im November 2023 fiel der Entscheid: Die Schweiz soll es den Kantonen erlauben, bis zu zwölf Verkaufssonntage pro Jahr zu bewilligen. Aus der ursprünglichen Idee, das Arbeitsgesetz wegen der Corona-Pandemie nur «zeitlich befristet» anzupassen, wurde der Versuch, im Extremfall fast jeden Sonntag zum Verkaufssonntag zu machen.

Der Zürcher Entscheid war eine sogenannte «Standesinitiative». Damit können Kantonsparlamente selbstständig Forderungen ans nationale Parlament richten.

Der Sonntagsverkauf ist in vielen Regionen heute in der Adventszeit erlaubt. KEYSTONE

Was soll sich genau ändern?

Wirtschaftspolitiker*innen im Ständerat arbeiteten fast zwei Jahre am Gesetzesentwurf und veröffentlichten im August 2025 ihren Vorschlag.

Art. 19 Arbeitsgesetz: Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit

6 Die Kantone können höchstens vier zwölf Sonntage pro Jahr bezeichnen, an denen Arbeitnehmer in Verkaufsgeschäften ohne Bewilligung beschäftigt werden dürfen.

Doch was würde sich konkret für Verkäuferinnen und Konsumenten ändern? Das lässt sich nicht genau sagen. Fakt ist: Der Sonntagsverkauf ist in den Kantonen – trotz lauter Forderungen – nicht besonders beliebt. Obwohl heute jeder Kanton bis zu vier Sonntagsverkäufe pro Jahr erlauben dürfte, nutzen nicht alle diese Möglichkeit.

Im Kanton Aargau etwa sind zwei Sonntagsverkäufe im Dezember erlaubt, ein dritter wird von den Gemeinden festgelegt. Im Kanton Bern überlässt die Politik den Entscheid den Geschäften selbst: Jeder Laden darf an zwei Sonntagen pro Jahr öffnen. Auch im Kanton Basel-Stadt sind zwei erlaubt. Eine genaue Übersicht ist schwierig, weil viele Kantone die Entscheidung den Gemeinden überlassen.

Sprich: Es gibt Kantone, die wahrscheinlich die zwölf Tage ausreizen werden. Andere Kantone werden aber wohl zum Schutz der Bevölkerung darauf verzichten.

Gibt es am Sonntag nicht den Sonntagszuschlag?

Sonntagsarbeit ist nicht bei allen Angestellten unbeliebt. Viele schätzen sie sogar, weil sie so den Sonntagszuschlag von 50 Prozent erhalten und ihr oft tiefes Einkommen aufbessern können.

«Dem Arbeitnehmer ist ein Lohnzuschlag von 50 Prozent zu bezahlen.»

Es gibt jedoch Stimmen, die warnen, dass sich mit den geplanten zwölf Verkaufssonntagen die Lohnsituation verschlechtern könnte.

Der Grund: Der Zuschlag gilt – Stand heute – nur für Verkäufer*innen, die an höchstens sechs Sonn- oder Feiertagen arbeiten. Sprich: Wenn sich daran nichts ändert, würden Angestellte künftig schlechter gestellt, wenn sie häufiger am Sonntag arbeiten müssen.

Wie sind die Reaktionen?

Die Reaktionen sind – wenig überraschend – gespalten. Die Lobbyorganisation der Detailhändler, die Swiss Retail Federation, begrüsst den Vorschlag. In einer Stellungnahme heisst es, die heutige Regelung entspreche «weder der heutigen Konsumrealität noch den Bedürfnissen der Kundschaft». Zudem betont sie, dass die zwölf Sonntage keine Pflicht seien, sondern Sache der Kantone.

Die Gewerkschaften Unia und Syna hingegen kritisieren die Änderung scharf. Sie haben sogar eine Petition mit dem Titel «Hände weg vom freien Sonntag!» lanciert, die laut eigenen Angaben von «Tausenden» unterstützt wird. Der Grund: Sonntagsarbeit schade dem Familienleben, der Erholung und der Gesundheit.

Leena Schmitter, zuständige Gewerkschafterin bei Unia, wird in der Gewerkschaftszeitung «Work» so zitiert: «Am Sonntag zu arbeiten darf nicht zur Normalität werden. Der Angriff auf das Verkaufspersonal ist ein Angriff auf alle Arbeiterinnen und Arbeiter.»

Gibt es einen Kompromissvorschlag?

Ja. Die beiden SP-Ständerät*innen Carlo Sommaruga (Genf) und Eva Herzog (Basel-Stadt) lehnen zwar die Ausdehnung auf zwölf Verkaufssonntage ab. Sie wollen den Kantonen aber mehr offene Sonntage erlauben – solange die Arbeiterinnen besser geschützt sind.

Konkret: Wenn für die Angestellten im Detailhandel ein allgemeinverbindlicher Gesamtarbeitsvertrag gilt, sollen Kantone neu bis zu acht Sonntagsverkäufe pro Jahr gestatten dürfen.

Ein solcher Gesamtarbeitsvertrag gilt für alle Angestellten einer Branche und wird von Gewerkschaften und Arbeitgebern gemeinsam ausgehandelt. Darin werden oft Mindeststandards für Ferien, Löhne und Arbeitszeiten festgelegt.

Art. 19 Arbeitsgesetz: Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit

6 Die Kantone können höchstens vier Sonntage pro Jahr bezeichnen, an denen Arbeitnehmer in Verkaufsgeschäften ohne Bewilligung beschäftigt werden dürfen.

7 Wenn auf Ebene des Bundes oder des betreffenden Kantons für den Detailhandel ein allgemeinverbindlich erklärter Gesamtarbeitsvertrag (…) besteht, können die Kantone höchstens acht zusätzliche Sonntage pro Jahr bezeichnen, an denen Arbeitnehmer in Verkaufsgeschäften ohne Bewilligung beschäftigt werden dürfen.

Wie geht es weiter?

Der Gesetzesentwurf ist zurzeit in der sogenannten «Vernehmlassung». Das heisst: Bis am 17. November 2025 können Parteien, Verbände, Kantone, Organisationen – aber auch Bürger*innen – Stellung nehmen. Die Rückmeldungen fliessen in den definitiven Entwurf ein, über den das Parlament ab nächstem Jahr diskutieren wird.

Die Gewerkschaft Unia macht bereits Druck und fordert einen Stopp der Verschlechterung des Arbeiterschutzes. Sollte die «Verschlechterung der Schutzbestimmungen» durchkommen, droht sie mit einem Referendum.

Video zum Thema