«Finanziell wird es jetzt eng» Zürcher Souvenir-Lädeli muss Baustelle weichen – Inhaber bangen um Existenz

Lea Oetiker

16.12.2025

Kann das Souvenir-Lädeli nach dem Umbau wieder zurückkommen? Es bleiben viele offene Fragen.
Kann das Souvenir-Lädeli nach dem Umbau wieder zurückkommen? Es bleiben viele offene Fragen.
Screenshot Tripadvisor

Das Souvenir-Lädeli «Bellevue Alp» am Zürcher Limmatquai muss wegen der Theatersanierung am Hechtplatz schliessen – zumindest für ein Jahr. Die Inhaber bangen um ihre Existenz.

Lea Oetiker

16.12.2025, 14:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Souvenirgeschäft Bellevue Alp am Zürcher Bellevue muss Ende Jahr wegen der Sanierung des Theaters am Hechtplatz schliessen.
  • Das Inhaberpaar Kron weicht nach Rafz aus, wo jedoch Touristen und Umsätze fehlen.
  • Unklar ist, ob sie nach der Sanierung zurückkehren können – die geplante Ladenfläche soll deutlich kleiner werden.
Mehr anzeigen

Das bekannte Zürcher Souvenirgeschäft Bellevue Alp am Limmatquai steht vor dem Aus: Wegen der Sanierung des Theaters am Hechtplatz müssen die Inhaber Bernhard (61) und Gaby Kron (59) ihren Laden Ende Jahr räumen.

Die Stadt Zürich lässt den historischen Gebäudekomplex umfassend erneuern – der Saal wird modernisiert, die Haustechnik ersetzt und eine Wärmepumpe eingebaut.

Für die Krons bedeutet das eine Zwangspause von mindestens einem Jahr. Als Übergangslösung sind sie mit ihrem Betrieb nach Rafz ZH ausgewichen. Doch dort fehlt das touristische Publikum. «Finanziell wird es jetzt eng», sagt Bernhard Kron zum «Blick». Den Verkauf von Souvenirs musste er einstellen, übrig blieb nur der Reparaturservice für Uhren.

Fläche von 52 auf 22 Quadratmeter geschrumpft

Zwar haben die Krons ein Vorzugsrecht auf ihre alte Ladenfläche, doch ob sie zurückkehren können, ist ungewiss. Laut einem Stadtratsbeschluss dürfte die Fläche künftig deutlich schrumpfen – von 52 auf rund 22 Quadratmeter.

«Kunden kämen so nicht einmal aneinander vorbei», kritisiert Kron. Zudem bemängelt er die fehlende Kommunikation der Stadt: «Dass das zuständige Amt keine Pläne herausrückt, macht unsere Zukunftsplanung enorm schwer», so Kron zu «Blick».

Trotz allem wollen die Krons nicht aufgeben. «Wir hoffen, dass die Stadt einsichtig ist», sagt Kron. Ihr Ziel bleibt klar: Eines Tages wieder Touristen am Bellevue begrüssen zu können.

