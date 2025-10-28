  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neue Studie zeigt Schwächen Jetzt müssen auch die Schwächsten um ihre Wohnung zittern

SDA

28.10.2025 - 14:33

Wohnungen werden zunehmend knapp. (Symbolbild)
Wohnungen werden zunehmend knapp. (Symbolbild)
Peter Kneffel/dpa

Bezahlbarer Wohnraum wird in Schweizer Städten immer knapper – mit gravierenden Folgen für Menschen mit tiefem Einkommen. Laut einer neuen Studie geraten Sozialhilfebeziehende zunehmend in prekäre Wohnsituationen.

Keystone-SDA

28.10.2025, 14:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Studie der Städteinitiative Sozialpolitik zeigt: Sozialhilfebeziehende sind auf dem engen Wohnungsmarkt stark benachteiligt.
  • 16 von 20 befragten Städten melden mehr Fälle von drohendem Wohnungsverlust.
  • Städte versuchen gegenzusteuern – stossen aber an strukturelle Grenzen.
Mehr anzeigen

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt belastet Sozialhilfebeziehende in der Schweiz zunehmend. Dies zeigt eine aktuelle Studie der Städteinitiative Sozialpolitik. Die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger von Sozialhilfe blieb in den grösseren Schweizer Städten im vergangenen Jahr insgesamt stabil.

Die Städteinitiative veröffentlichte am Dienstag ihren Jahresbericht. Begleitet wurde dieser von einer Studie zum Thema Wohnen und Sozialhilfe.

Gemäss dem Bericht veränderte sich die Sozialhilfequote in der Mehrheit der 14 analysierten Städte im Jahr 2024 kaum – trotz wachsender Bevölkerung. Sie liegt im Durchschnitt nach wie vor zwischen 2,7 und 2,8 Prozent. Allerdings belaste die Situation auf dem Wohnungsmarkt Haushalte mit geringen Einkommen zunehmend, gab die Städteinitiative zu bedenken. In mehreren Regionen liege die Leerwohnungsziffer unter 1 Prozent.

Für die Studie zum Thema Wohnen wurden die Angaben von insgesamt zwanzig Städten ausgewertet – der 14 Mitglieder der Städteinitiative sowie sechs weiterer Städte in der Westschweiz.

16 der 20 Städte gaben der Studie zufolge an, die Zahl der Menschen, die ihre Wohnung zu verlieren drohten, sei bei ihnen in den vergangenen fünf Jahren gestiegen. Sozialhilfebeziehende seien dabei besonders gefährdet.

Mehr Menschen in prekären Wohnsituationen

In fast allen Städten sei die Ziffer der Leerwohnungen weiter gesunken, sagte die Politologin Michelle Beyeler, Assistenzprofessorin an der Universität Zürich und Autorin der Studie, vor den Medien. Besonders prekär sei die Situation im unteren Preissegment.

Neben finanziellen Problemen erschwerten auch das mit Armut verbundene Stigma sowie Betreibungen in der Vergangenheit die Suche nach einer neuen Wohnung, so Beyeler. Dies habe auch Auswirkungen auf die Erwerbstätigkeit, den Schulbesuch betroffener Kinder und das Sozialleben.

In vielen Städten habe die Zahl der Menschen, die in prekären Situationen leben, zugenommen, sagte die Politologin. Dazu gehören Menschen, die keine Wohnung haben und vorübergehend bei Bekannten oder in Notunterkünften leben. Neun Städte beobachteten vermehrte Obdachlosigkeit. Mehr Menschen leben dort im öffentlichen Raum oder in der Natur.

Städte ergreifen Massnahmen

Die Sozialdienste verschiedener Städte haben den Angaben zufolge Massnahmen ergriffen, um dem Problem entgegenzuwirken. Dazu gehören Anpassungen der Obergrenzen der übernommenen Mieten und gezielte finanzielle Hilfen, um zu verhindern, dass jemand seine Wohnung verliert. Weiter würden Städte selbst auch Wohnungen mieten oder Notunterkünfte anbieten.

Der Handlungsspielraum der Städte sei aber begrenzt, sagte Nicolas Galladé, Winterthurer Sozialvorsteher und Präsident der Städteinitiative. Die Knappheit an bezahlbaren Wohnungen sei letztlich ein strukturelles Problem, das die Sozialhilfe allein nicht lösen könne, so der SP-Politiker.

Meistgelesen

Wie die neue Ski-Generation Lara Gut-Behrami wütend macht
Spezialeinheit fliegt mitten in den Monstersturm –  Video zeigt spektakuläre Szenen
Inters Sommer-Konkurrent überfährt 81-jährigen Rollstuhlfahrer
Shiffrin über Kilde: «Er wird für den Rest seines Lebens eingeschränkt bleiben»
Warum das karibische Inselparadies vor Mega-Hurrikan «Melissa» so zittert

Mehr aus dem Ressort

Fahrer verletzt, Komplize flüchtet. Zwei Asylbewerber stehlen Auto im Tessin und bauen Crash

Fahrer verletzt, Komplize flüchtetZwei Asylbewerber stehlen Auto im Tessin und bauen Crash

Millionen-Geschäft. Hinter Tarnnamen unterwandern  Firmen den Wohnungs-Markt in Zürich

Millionen-GeschäftHinter Tarnnamen unterwandern  Firmen den Wohnungs-Markt in Zürich

Rückrufe und Warnungen. Vorsicht vor dieser Powerbank – Brand- und Verbrennungsgefahr

Rückrufe und WarnungenVorsicht vor dieser Powerbank – Brand- und Verbrennungsgefahr