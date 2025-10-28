Wohnungen werden zunehmend knapp. (Symbolbild) Peter Kneffel/dpa

Bezahlbarer Wohnraum wird in Schweizer Städten immer knapper – mit gravierenden Folgen für Menschen mit tiefem Einkommen. Laut einer neuen Studie geraten Sozialhilfebeziehende zunehmend in prekäre Wohnsituationen.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Studie der Städteinitiative Sozialpolitik zeigt: Sozialhilfebeziehende sind auf dem engen Wohnungsmarkt stark benachteiligt.

16 von 20 befragten Städten melden mehr Fälle von drohendem Wohnungsverlust.

Städte versuchen gegenzusteuern – stossen aber an strukturelle Grenzen. Mehr anzeigen

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt belastet Sozialhilfebeziehende in der Schweiz zunehmend. Dies zeigt eine aktuelle Studie der Städteinitiative Sozialpolitik. Die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger von Sozialhilfe blieb in den grösseren Schweizer Städten im vergangenen Jahr insgesamt stabil.

Die Städteinitiative veröffentlichte am Dienstag ihren Jahresbericht. Begleitet wurde dieser von einer Studie zum Thema Wohnen und Sozialhilfe.

Gemäss dem Bericht veränderte sich die Sozialhilfequote in der Mehrheit der 14 analysierten Städte im Jahr 2024 kaum – trotz wachsender Bevölkerung. Sie liegt im Durchschnitt nach wie vor zwischen 2,7 und 2,8 Prozent. Allerdings belaste die Situation auf dem Wohnungsmarkt Haushalte mit geringen Einkommen zunehmend, gab die Städteinitiative zu bedenken. In mehreren Regionen liege die Leerwohnungsziffer unter 1 Prozent.

Für die Studie zum Thema Wohnen wurden die Angaben von insgesamt zwanzig Städten ausgewertet – der 14 Mitglieder der Städteinitiative sowie sechs weiterer Städte in der Westschweiz.

16 der 20 Städte gaben der Studie zufolge an, die Zahl der Menschen, die ihre Wohnung zu verlieren drohten, sei bei ihnen in den vergangenen fünf Jahren gestiegen. Sozialhilfebeziehende seien dabei besonders gefährdet.

Mehr Menschen in prekären Wohnsituationen

In fast allen Städten sei die Ziffer der Leerwohnungen weiter gesunken, sagte die Politologin Michelle Beyeler, Assistenzprofessorin an der Universität Zürich und Autorin der Studie, vor den Medien. Besonders prekär sei die Situation im unteren Preissegment.

Neben finanziellen Problemen erschwerten auch das mit Armut verbundene Stigma sowie Betreibungen in der Vergangenheit die Suche nach einer neuen Wohnung, so Beyeler. Dies habe auch Auswirkungen auf die Erwerbstätigkeit, den Schulbesuch betroffener Kinder und das Sozialleben.

In vielen Städten habe die Zahl der Menschen, die in prekären Situationen leben, zugenommen, sagte die Politologin. Dazu gehören Menschen, die keine Wohnung haben und vorübergehend bei Bekannten oder in Notunterkünften leben. Neun Städte beobachteten vermehrte Obdachlosigkeit. Mehr Menschen leben dort im öffentlichen Raum oder in der Natur.

Städte ergreifen Massnahmen

Die Sozialdienste verschiedener Städte haben den Angaben zufolge Massnahmen ergriffen, um dem Problem entgegenzuwirken. Dazu gehören Anpassungen der Obergrenzen der übernommenen Mieten und gezielte finanzielle Hilfen, um zu verhindern, dass jemand seine Wohnung verliert. Weiter würden Städte selbst auch Wohnungen mieten oder Notunterkünfte anbieten.

Der Handlungsspielraum der Städte sei aber begrenzt, sagte Nicolas Galladé, Winterthurer Sozialvorsteher und Präsident der Städteinitiative. Die Knappheit an bezahlbaren Wohnungen sei letztlich ein strukturelles Problem, das die Sozialhilfe allein nicht lösen könne, so der SP-Politiker.