Eine Frau wollte vom Bundesamt für Gesundheit Dokumente zu Krankenkassen und Medikamentenpreisen. Weil das Amt auf ihre Nachfrage schlicht nicht mehr reagierte, kassiert es nun eine Rüge vom Bundesverwaltungsgericht.

Das Bundesamt für Gesundheit hat seinen Sitz in Liebefeld bei Köniz BE.

Darum geht’s Eine Frau verlangte vom BAG Einsicht in Dokumente zur Grundversicherung, doch das Amt reagierte monatelang nicht auf ihre Gesuche.

Das Bundesverwaltungsgericht stellte eine Rechtsverweigerung fest, weil Behörden auf Zugangsgesuche zwingend reagieren müssen.

Die Frau trägt keine Verfahrenskosten, das Urteil kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden. Zusammenfassung erstellt mit

Der Streit beginnt im Mai 2025. Eine Frau will vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) amtliche Dokumente einsehen. Das Öffentlichkeitsgesetz gibt ihr dieses Recht.

Sie interessiert sich unter anderem dafür, wie die Krankenkassen Kosten zurückerstatten, wie das BAG die Versicherer beaufsichtigt, wie die Prämien berechnet werden und was im Tarifvertrag mit den Apotheken steht.

Das Bundesamt winkt zuerst ab: Für Fragen rund um die Grundversicherung gelte das Öffentlichkeitsgesetz nicht.

BAG ignoriert Gesuch

Die Frau wehrt sich und zieht den Fall vor den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten. Im September 2025 einigen sich beide Seiten: Das BAG verspricht, ihr bestimmte Dokumente zu liefern, und tut das im November auch.

Doch die Frau meldet kurz darauf zurück: Die Unterlagen seien nicht das, was sie gesucht habe. Sie verlangt weitere Dokumente, neu auch dazu, wie Medikamentenpreise erhöht und gesenkt werden.

Darauf reagiert das BAG nicht mehr. Auch als die Frau im März 2026 eine Frist setzt und mit einer Beschwerde droht, wird sie vom Amt ignoriert. Sie zog deshalb im April 2026 vors Bundesverwaltungsgericht – ohne Anwältin. Weil sie Sozialhilfe bezieht, beantragt sie, dass ihr das Gericht die Verfahrenskosten erlässt.

Gericht pfeift BAG zurück

Das Gericht gibt ihr nun recht. Wer ein Gesuch stellt, hat Anspruch auf eine Reaktion der Behörde: Sie muss die Dokumente herausgeben, einen anfechtbaren Entscheid fällen – oder zumindest nachfragen, was genau gemeint ist.

Einfach gar nicht reagieren, das gehe nicht, halten die Richter fest. Die Bundesverfassung garantiere jeder Person den Zugang zum Recht. Indem das BAG untätig blieb, habe es eine sogenannte Rechtsverweigerung begangen.

Kosten muss die Frau keine tragen. Ihr Antrag auf unentgeltliche Prozessführung erledigte sich damit von selbst – sie hat ja gewonnen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig: Es kann innert 30 Tagen ans Bundesgericht weitergezogen werden.

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Urteil A-2809/2026 vom 8. Juli 2026

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