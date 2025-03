Jacquelin Badran (SP) liebäugelt mit Hochbaudepartement. sda

Wohnungspolitik ist Jacqueline Badrans Kerndossier. Die SP-Nationalrätin liebäugelt nun mit dem Hochbaudepartement der Stadt Zürich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Zürich steht ein politischer Wechsel bevor, da Stadtpräsidentin Corine Mauch und Bauvorsteher André Odermatt ihren Rücktritt angekündigt haben.

SP-Nationalrätin Jacqueline Badran zeigt Interesse am Hochbaudepartement.

Badran sagt jedoch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie in den Ring steigt, «minim» sei. Mehr anzeigen

In Zürich steht ein politischer Wandel bevor. Nach 16 Jahren im Amt hat Stadtpräsidentin Corine Mauch ihren Rücktritt angekündigt, ebenso wie der Bauvorsteher André Odermatt. Nun ist man also auf der Suche nach einer Nachfolgerin oder nach einem Nachfolger.

Ein Name, der in diesem Zusammenhang immer wieder fällt, ist der von SP-Nationalrätin und Unternehmerin, Jacquelin Badran.

Badran, die für ihre starke Position in der Mieterpolitik bekannt ist, hat klargestellt, dass sie nicht an der Rolle der Stadtpräsidentin interessiert ist. Repräsentative Aufgaben liegen ihr nicht, wie sie selbst sagt. Doch das Hochbaudepartement weckt ihr Interesse, schreibt der «Blick». «Das Thema löst in mir Gedanken aus, weil ich genau wüsste, was zu tun wäre», sagt sie.

Ein Dementi tönt anders

Obwohl Badran ihre Kandidatur bislang nicht offiziell angekündigt hat, setzt ihre Äusserung ein deutliches Zeichen. Die mediengewandte Vollblutpolitikerin dürfte sich der Wirkung bewusst sein, die sie mit ihrer Äusserung erzielt.

Im Gespräch mit «Blick» fügt sie dann noch an, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie in den Ring steigt, «minim» sei. Vielleicht ist dies nur Koketterie. Ein Dementi jedenfalls tönt anders.

Sollte Badran tatsächlich das Hochbaudepartement übernehmen, könnte sie in der Exekutive der Stadt Zürich erheblichen Einfluss ausüben.

Ob die Nationalrätin jedoch letztlich kandidiert, hängt von ihr und ihrer Partei ab. Ihre Wahl scheint jedoch nahezu sicher, sollte sie sich entscheiden, den Schritt zu wagen.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.