  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Politik bis zur Erschöpfung SP-Präsidentin Mattea Meyer kehrt ins Bundeshaus zurück

SDA

20.4.2026 - 05:22

Die SP-Co-Präsidentin und Nationalrätin Mattea Meyer hat sich von ihrer Erschöpfung erholt. (Archivbild)
Die SP-Co-Präsidentin und Nationalrätin Mattea Meyer hat sich von ihrer Erschöpfung erholt. (Archivbild)
Bild: Keystone/Peter Schneider

Mattea Meyer kehrt nach einer fünfmonatigen Erschöpfungspause zurück ins Bundeshaus. Sicher sei ihre Rückkehr nicht gewesen, sagt die SP-Co-Präsidentin in einem Interview.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

20.04.2026, 05:22

20.04.2026, 07:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mattea Meyer nimmt nach einer mehrmonatigen Auszeit ihre Arbeit im Nationalrat und als Co-Präsidentin der SP Schweiz wieder auf.
  • Meyer hatte sich wegen «grosser Erschöpfung» im November vorübergehend aus der Politik zurückgezogen und nicht an der Wintersession teilgenommen.
  • In den vergangenen Monaten habe es Momente gegeben, in denen sie nicht gewusst habe, ob sie je wieder ins Bundeshaus zurückkehren werde, sagt sie in einem neuen Interview.
Mehr anzeigen

Mattea Meyer nimmt nach einer mehrmonatigen Auszeit ihre Arbeit im Nationalrat und als Co-Präsidentin der SP Schweiz wieder auf. An der Sondersession Ende April wird sie teilnehmen, wie Meyer im Interview mit den Zeitungen von Tamedia sagte.

«Ich bin voller Energie und Freude für mein politisches Engagement», sagte die Zürcher Nationalrätin in einem am Montag veröffentlichten Interview. Zum politischen Leben habe sie nochmals bewusst Ja gesagt. «Und das fühlt sich sehr richtig an.»

In den vergangenen Monaten habe es Momente gegeben, in denen sie nicht gewusst habe, ob sie je wieder ins Bundeshaus zurückkehren werde. Diese Zeit beschrieb Meyer als das Schwierigste, was sie in ihrem Leben erlebt habe. «Nicht zu wissen, ob der alte Alltag wieder Normalität wird, ob es einen Weg zurück gibt.»

Nationalratspause, Burnout, OPs. Mattea Meyer zieht die Notbremse – und ist nicht die Einzige

Nationalratspause, Burnout, OPsMattea Meyer zieht die Notbremse – und ist nicht die Einzige

Das habe Angst gemacht. Von dieser Angst sei sie heute befreit. «Umso schöner ist es, jetzt wieder hier zu sein», sagte die 38-Jährige.

Plädoyer für mehr Ehrlichkeit

Ende November 2025 hatte Meyer auf Instagram von einer «grossen Erschöpfung» gesprochen und ihre Arbeit ruhen lassen. «Im Nachhinein muss ich mir eingestehen, dass es da wohl schon zu spät war.»

Alltägliche Dinge, wie E-Mails zu beantworten oder die Kinder am Morgen bereit zu machen, hätten sie viel Energie gekostet. «Einer Freundin in meinem Zustand würde ich auch nicht raten, bis zu den Ferien weiterzumachen», sagte sie.

Es habe viel Überwindung gekostet, sich einzugestehen, dass sie keine Energie mehr hatte. Auch der Schritt an die Öffentlichkeit sei ihr schwergefallen.

«Wenn wir nicht über unsere Schwächemomente reden, entsteht das Bild: Wow, hier gibt es in Bern Leute, die Übermenschliches leisten», sagte Meyer rückblickend. «Ein bisschen mehr Ehrlichkeit oder gegenseitige Fürsorge schaden nicht.»

Professionelle Hilfe und private Unterstützung

Während ihrer Auszeit, in der sie zu hundert Prozent krankgeschrieben war, habe sie professionelle Hilfe erhalten. Sie habe das Glück gehabt, dass bei einer Therapeutin etwas frei geworden sei. «Die Unterversorgung ist dramatisch», sagte die SP-Politikerin. Auch bei ihrer Therapeutin habe sie zunächst eine Absage wegen fehlender Kapazität erhalten. «Solche Mails habe ich reihenweise zurückerhalten», sagte Meyer.

Bötschi fragt Mattea Meyer. «Ich finde es beschämend, für wie viel Elend die Schweiz mitverantwortlich ist»

Bötschi fragt Mattea Meyer«Ich finde es beschämend, für wie viel Elend die Schweiz mitverantwortlich ist»

Zudem verwies sie auf die Unterstützung ihres persönlichen Umfelds und ihrer Partei. Das Co-Präsidium mit Cédric Wermuth habe es ihr ermöglicht, loszulassen.

Ihr Umfeld und die Partei hätten ihr stets gesagt, sie dürfe geduldig sein und sich die nötige Zeit für die Erholung nehmen. Von Tamedia auf ihre wertvollste Einsicht angesprochen, antwortete Meyer denn auch: «Geduldiger und gelassener mit mir selber zu sein.»

Mehr Videos aus dem Ressort

5 Fragen an Mattea Meyer

5 Fragen an Mattea Meyer

Superkräfte, der nervigste Aspekt des Parteialltags und Schulschwächen: SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer beantwortet fünf rasche Fragen.

17.03.2023

Meistgelesen

«Nur noch Schrott» – die Ära Güggeli-Express endet mit einer ernüchternden Bilanz
«Bevor ich meinen Kunden das verkaufe, höre ich auf»
«Ich halte vegane und vegetarische Ernährung für die intelligenteste Entscheidung»
Teheran: Werden auf US-Angriff auf Frachter reagieren +++ Iran lehnt zweite Verhandlungsrunde mit USA ab
Günther Jauch stellt diese Millionenfrage – Weisst du die Antwort?

Mehr zum Thema

Überforderte Schweiz. Jeder vierte Angestellte klagt über Burnout-Gefahr

Überforderte SchweizJeder vierte Angestellte klagt über Burnout-Gefahr

Anbieter auf der ganzen Welt. Das steckt hinter dem Reisetrend Calmcation

Anbieter auf der ganzen WeltDas steckt hinter dem Reisetrend Calmcation

Angelina Jolie macht's vor. Schweiz – die Gesundheit ein Luxusgut?

Angelina Jolie macht's vorSchweiz – die Gesundheit ein Luxusgut?