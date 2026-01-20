SP-Co-Präsident Cedric Wermuth spricht bei der Abschaffung der Stempelabgaben von einer «Salamitaktik». sda

In einem Brief an den Bundesrat fordert die SP den vollständigen Rückzug der offiziellen Schweiz von der Plattform X. Grund seien rechtsextreme Inhalte, Pädokriminalität – und ein drohender Verlust an Glaubwürdigkeit.

Die offizielle Schweiz soll keine Accounts auf dem Kurznachrichtendienst X mehr betreiben. Das fordert die SP laut der SRF-Sendung «Heute Morgen» in einem Brief an Bundespräsident Guy Parmelin, Bundeskanzler Viktor Rossi sowie die Präsidenten von National- und Ständerat.

In dem Schreiben verlangt die SP den vollständigen Rückzug der offiziellen Schweiz von der Plattform. «Das ist heute ein Hort von Rechtsextremismus, von Erniedrigung, es ist auch ein Ort geworden, an dem Pädokriminalität völlig normal ist», sagte SP-Co-Präsident Cédric Wermuth in der Sendung vom Dienstag. Wer dort weiterhin aktiv sei, mache sich gemäss Wermuth zum Komplizen. «Das hat nichts mehr mit einem normalen sozialen Medium zu tun, es ist wirklich gemeingefährlich geworden.» Bundesrat und Parlament müssten sich deshalb von X zurückziehen.

Ab 2025 wird die SP Schweiz nur noch auf @Bluesky kommunizieren und Twitter/X verlassen. Unter dem Multi-Milliardär Musk ist X zu einer Plattform der Rechten und Ultra-Rechten geworden, auf der unmoderiert Hassbotschaften verbreitet werden (1/2). — SP Schweiz (@spschweiz) December 31, 2024

Der Bundesrat verfügt als Gesamtgremium über einen Account auf der Plattform von Tech-Milliardär Elon Musk, die zuletzt wegen der vom KI-Bot Grok generierten Deepfake-Pornobildern in die Kritik geraten war. Auch einzelne Bundesräte wie Guy Parmelin sowie verschiedene Departemente und Bundesämter veröffentlichen Informationen auf X.

Grünen-Nationalrat Gerhard Andrey erklärte im «Heute Morgen», ein solcher «Schmuddel-Kanal» sei der Schweizer Eidgenossenschaft nicht würdig. Er forderte den Bundesrat zudem auf, Plattformen wie X stärker zu regulieren und den Jugendschutz zu gewährleisten.

SP kündigte Vorstösse an

Die bürgerlichen Parteien vertreten eine andere Haltung. «Persönlich bin ich der Meinung, dass Parteien keine Vorgaben an den Bundesrat oder die Verwaltung machen sollten, auf welchen Plattformen sie sich zu bewegen haben», sagte FDP-Co-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher. Mitte-Präsident Philipp Bregy betonte, es sei falsch, sich einfach aus dem Kommunikationsraum zurückzuziehen und das Feld den anderen zu überlassen. Auch dort müssten Politikerinnen und Politiker klare Positionen beziehen.

Wermuth widersprach den Argumenten über den Verlust eines Kommunikationskanals. «Ich glaube, da verliert man gar nichts – man verliert höchstens Glaubwürdigkeit, wenn man dort bleibt», sagte er zu SRF. Die SP habe parlamentarische Vorstösse angekündigt, falls sich der Bund in den kommenden Tagen nicht von X zurückzieht.