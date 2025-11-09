  1. Privatkunden
Regierungsrats-Wahlen SP holt Mehrheit im Jura − SVP ist raus

SDA

9.11.2025 - 16:38

Valentin Zuber (SP), Gemeinderat im neuen Bezirk Moutier, wurde neu in die jurassische Regierung gewählt. (Archivbild)
Valentin Zuber (SP), Gemeinderat im neuen Bezirk Moutier, wurde neu in die jurassische Regierung gewählt. (Archivbild)
Keystone

Die SP hat neu mit drei von fünf Sitzen die Mehrheit in der jurassischen Kantonsregierung. Die SVP verpasste den Einzug in die Regierung, und die PCSI ist nicht mehr vertreten.

Keystone-SDA

09.11.2025, 16:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Kanton Jura hat die SP neu die Mehrheit in der Regierung mit drei von fünf Sitzen erobert.
  • Raphaël Ciocchi und Valentin Zuber sorgten zusammen mit der Bisherigen Rosalie Beuret Siess für den Linksrutsch.
  • Die SVP verpasste den Einzug in die Regierung, und die PCSI ist nicht mehr vertreten.
Mehr anzeigen

Raphaël Ciocchi und Valentin Zuber haben zusammen mit der Bisherigen Rosalie Beuret Siess beim zweiten Wahlgang am Sonntag für den Linksrutsch gesorgt. Abgewählt ist Martial Courtet.

Der Ex-Mitte-Regierungsrat, der als unabhängiger Kandidat antrat, bekam zu wenig Stimmen. Das beste Resultat machte Rosalie Beuret Siess mit 14'647 Stimmen, wie die Staatskanzlei am Sonntag mitteilte. Es folgt der bisherige Mitte-Regierungsrat Stéphane Theurillat mit 13'491 Stimmen.

Raphaël Ciocchi, Präsident der jurassischen SP, holte 12'181 Stimmen. Sein Parteikollege Valentin Zuber, der als Gemeinderat im neuen Bezirk Moutier amtet, erreichte 10'747 Stimmen. Auf dem fünften Rang liegt Jean-Paul Lachat (10'114). Die Wahlbeteiligung lag bei 45,7 Prozent.

SVP verpasst Einzug in die Regierung

Die SVP verpasste eine mögliche Premiere im jurassischen Regierungsrat. Fred-Henri Schnegg, Bruder des Berner Regierungsrats Pierre Alain Schnegg, schaffte die Wahl nicht.

Martial Courtet, der beim ersten Wahlgang vom 19. Oktober noch den dritten Platz belegte, hatte im zweiten Wahlgang weniger Erfolg. Nachdem ein von Courtet in Auftrag gegebener Untersuchungsbericht im August dessen Führungsstil kritisiert hatte, kandidierte er nicht mehr für die Mitte, sondern als «Wilder».

Somit teilen sich SP und Mitte die jurassische Regierungssitze. Die PCSI ist nicht mehr in der Exekutive vertreten. Ihr Bisheriger David Eray tritt nicht mehr an, und der Kandidat Damien Chappuis schaffte es nicht, den Sitz der unabhängigen christlich-sozialen Kleinpartei zu verteidigen.

