SP-Nationalrätin bringt SVP-Mann ins Schwitzen – im falschen Sakko

Im Nationalrat wurde am Donnerstag über die Klimafonds-Initiative von SP und Grünen debattiert. Bei der Volksinitiative geht es in erster Linie um die Frage: Soll der Bund jährlich 8 Milliarden auch ausserhalb der Schuldenbremse investieren, um die Energiewende zu schaffen?

Für einen Moment rückte die Klimapolitik jedoch in den Hintergrund. SP-Nationalrätin Gabriela Suter (AG) sprach sich – wenig überraschend – für die Initiative ihrer eigenen Partei aus.

In ihrer Wortmeldung richtete sie sich direkt an jene Bürgerlichen, die sich zur Schuldenbremse bekennen: «Die Schuldenbremse dient dazu, zukünftige Generationen zu schützen und sicherzustellen, dass wir ihnen nicht eine unverhältnismässig hohe finanzielle Belastung aufbürden für Vorteile, die uns heute zustehen. Der Klimafonds hat genau den gleichen Zweck.» Ihre Botschaft also: Wer die Schuldenbremse ernst nehme, müsse eigentlich auch den Klimafonds unterstützen.

Suter zitiert Aussage aus geheimer Sitzung

Das Problem: Diese Aussage stammte nicht von ihr, sondern von einem namentlich nicht genannten «liberalen Ökonomen und starken Befürworter der Schuldenbremse». Der Ökonom habe das so bei einer Anhörung in der Umweltkommission gesagt, erklärte Suter. Doch was in Kommissionssitzungen gesagt wird, unterliegt dem Kommissionsgeheimnis – und dessen Verletzung kann strafrechtliche Folgen haben.

Ob Suter dieses Geheimnis tatsächlich verletzt hat, ist fraglich: Sie nannte keine Namen und zitierte nur sinngemäss.

Dennoch reagierte SVP-Nationalrat Christian Imark (SO) umgehend. Er sprang ans Rednerpult und meinte trocken: «Es ist nicht so, dass es mich persönlich stört. Aber Ihnen ist schon bewusst, dass uns Ihre Seite jeweils zusammenstaucht, wenn wir aus dem Kommissionsprotokoll zitieren?»

Seine Wortmeldung hat Gewicht: Die SVP gilt zwar nicht als grösster Fan des Kommissionsgeheimnisses und forderte 2015 sogar die Abschaffung, um mehr Transparenz zu erreichen. Als Präsident der Umweltkommission muss Imark aber die Rechte der Nationalrät*innen in seiner Kommission verteidigen.

SVP-Mann verteidigt SP-Kollegin in geliehenem Anzug

Auf Anfrage von blue News verteidigte Imark denn auch ein Stück weit seine Kommissionskollegin: Die Informationen seien «weder heikel noch geheim» gewesen.

Ihm sei es mehr um Grundsätzliches gegangen: «Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass wörtliches Zitieren aus der Kommission eigentlich nicht geht. Gerade von links wird in anderen Fällen immer wieder das Kommissionsgeheimnis eingefordert.» Für ihn sei die Angelegenheit damit erledigt.

Imark betonte, er habe sich nicht als Oberlehrer aufspielen wollen. Die Sache war ihm aber doch so wichtig, dass er spontan Richtung Rednerpult schritt – ohne Jackett. «Ich habe mir dann den Kittel von Thomas Hurter ausgeliehen», teilte er blue News mit. Der Kollege wunderte sich anschliessend, warum sein Sakko im Fernsehen auftauchte.

Auch Suter wies den Vorwurf der Kommissionsgeheimnis-Verletzung von sich: Der Ökonom habe diese Argumente auch schon öffentlich geäussert.

Die Klimafonds-Initiative verlangt, dass der Bund jährlich bis zu 8 Milliarden Franken für Klimainvestitionen bereitstellt – finanziert aus dem Bundeshaushalt, ohne Unterstellung unter die Schuldenbremse. Vor allem SVP und FDP warnen vor einem Dammbruch bei der Finanzpolitik. Der Nationalrat hat die Initiative klar abgelehnt. Als Nächstes ist der Ständerat am Zug – danach dürfte das Volk entscheiden.