SP-Nationalrätin Funiciello: «Männer raus aus den Badis!»

Zehntausende demonstrieren am Frauenstreiktag in Schweizer Städten

Zehntausende Frauen haben am Samstagnachmittag in Schweizer Städten am Tag des Frauenstreiks demonstriert. Sie wehrten sich unter anderem gegen Rückschritte bei der Gleichstellung, gegen Gewalt an Frauen sowie für einen sicheren Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen und für Lohngleichheit.

14.06.2025