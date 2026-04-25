Cédric Wermuth, seit 2011 Nationalrat, darf für eine fünfte Legislatur antreten. Keystone

Cédric Wermuth darf erneut für den Nationalrat kandidieren. Delegierte der SP Aargau haben die Amtszeitbeschränkung für den Co-Präsidenten der SP aufgehoben.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Delegierte der SP Aargau haben in Zofingen die Amtszeitbeschränkung für Nationalrat Cédric Wermuth.

Der Co-Präsident der SP darf somit zum fünften Mal für einen Sitz im Nationalrat kandidieren.

Die Statuten der SP Aargau verlangen für eidgenössische und kantonale Mandate nach zwölf Jahren Amtszeit eine Nomination mit Zweidrittelmehrheit der Delegierten. Mehr anzeigen

Der Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth kann im Herbst 2027 zum fünften Mal für den Nationalrat antreten. Die Delegierten der SP Aargau haben am Samstag in Zofingen der Kandidatur mit grosser Mehrheit zugestimmt.

Damit haben die Delegierten die Amtszeitbeschränkung aufgelöst. Denn die Statuten der SP Aargau verlangen für eidgenössische und kantonale Mandate nach zwölf Jahren Amtszeit eine Nomination mit Zweidrittelmehrheit der Delegierten.

Wermuth ist seit 2011 und damit seit vier Legislaturen im Amt. Daher mussten die Delegierten am Parteitag in Zofingen darüber entscheiden, ob diese Amtszeitbeschränkung aufgehoben wird und der 40-Jährige erneut zu den nationalen Wahlen im Herbst 2027 antreten darf. Wermuth ist ausserdem Co-Präsident der SP Schweiz.