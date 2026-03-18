SP-Nationalrat Ueli Schmezer tadelt Rösti: «Missachtung des Abstimmungsresultats»

Nationalrat Ueli Schmezer kritisiert die Unnachgiebigkeit von Bundesrat Albert Rösti. Bild: Keystone

Nach dem deutlichen Nein zur SRG-Initiative gerät Medienminister Albert Rösti unter Druck. Trotz Volksentscheid will er bei der SRG weiter sparen – sehr zum Ärger der Parlamentslinken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Nein zur SRG-Initiative steht Medienminister Albert Rösti im Nationalrat wegen seiner Sparpläne in der Kritik.

Trotz Volksentscheid hält er an der Senkung der Serafe-Abgabe auf 300 Franken und an einer schlankeren SRG-Konzession fest.

Linke Politikerinnen und Politiker werfen ihm vor, den Volkswillen falsch zu deuten und den Service public zu schwächen.

Mehrere Nationalräte bezweifeln zudem die rechtliche Grundlage und wirtschaftliche Logik seiner Pläne. Mehr anzeigen

Nach dem klaren Nein zur SRG-Initiative reisst die politische Debatte um die Zukunft der SRG nicht ab. Medienminister Albert Rösti (SVP) musste sich am Montag im Nationalrat unbequemen Fragen stellen. Vertreterinnen und Vertreter der linken Parteien werfen ihm vor, trotz Volksentscheid an Sparplänen und Konzessionsänderungen festzuhalten, die den medialen Service public schwächen könnten.

Rösti hatte dabei Glück: Die Fragestunde dauerte nur eine Stunde, und die Fragen zu seinem Departement wurden schriftlich beantwortet. Ein direktes Wortgefecht im Rat blieb ihm somit erspart. Die Kritik aus Mitte‑Links blieb jedoch deutlich.

Der Grund: Nach dem Volks‑Nein zur SRG-Initiative hätte es die vom Bundesrat beschlossene Senkung der Serafe-Abgabe auf 300 Franken gar nicht gebraucht. Die Linke bezweifelt zudem, dass Rösti den Volkswillen richtig interpretiert. Ihrer Lesart nach verlangte das Stimmvolk mit dem Nein zur Initiative keine geschwächte, sondern eine gestärkte SRG.

Rösti weicht kein Komma ab

Rösti bleibt jedoch hart. Die Abgabe soll auf 300 Franken sinken, und die SRG-Konzession soll überarbeitet werden. Künftig soll sich die SRG stärker auf Information, Bildung und Kultur konzentrieren, während Unterhaltung und Sport nur dort angeboten werden sollen, wo private Anbieter nicht einspringen können.

Genau das sorgt im Parlament für Widerstand. SP-Nationalrätin Jacqueline Badran (Zürich) und Grünen-Nationalrat Michael Töngi (Luzern) kritisieren, es gebe keine empirischen oder wirtschaftlichen Belege dafür, dass private Anbieter im kleinen, viersprachigen Markt Sport- oder Unterhaltungssendungen rentabel produzieren könnten. Zudem hätten sich laut Badran sämtliche Sportverbände in der Vernehmlassung zur Gebührensenkung «vernichtend» geäussert.

SP-Nationalrat David Roth (Luzern) hinterfragte wiederum Röstis Aussagen vom Abstimmungssonntag, als dieser die SRG kritisierte und «mehr Ausgewogenheit» forderte. Roth wollte wissen, ob der Bundesrat damit Fehlinformationen verbreite. Rösti wich der Frage aus und betonte lediglich, dem Bundesrat sei das «strikte Einhalten des Sachgerechtigkeitsgebots» wichtig.

Schmezer kritisiert Röstis Vorgehen

Kritisch zeigte sich auch der Berner SP-Nationalrat Ueli Schmezer, der früher als «Kassensturz»-Moderator bekannt war. Schmezer wollte wissen, mit welchem Gesetz der Bundesrat die Gebührensenkung auf 300 Franken begründe. Er vermutete bereits am Abstimmungssonntag, dass Röstis Vorgehen rechtlich auf dünnem Eis stehe. Rösti antwortete: «Der Programmauftrag der SRG wird in der Konzession definiert. Diese befindet sich zurzeit in Überarbeitung. Dabei werden Angebot und Finanzbedarf in Einklang gebracht.»

Schmezer kritisierte am Dienstagmorgen gegenüber blue News: «Das ist genau das Gegenteil von dem, was das Gesetz verlangt.» Artikel 68a des Radio- und Fernsehgesetzes sehe klar vor, dass sich die Höhe der Abgabe nach den Kosten für das Programm richte – und nicht umgekehrt. «Zuerst die Gebühr senken und dann im Rahmen der neuen Konzession Sport, Unterhaltung und Online herunterfahren, ist nicht nur gegen das Gesetz sondern eine eklatante Missachtung des Abstimmungsresultats», so Schmezer.

Die Medienstelle von Bundesrat Rösti hat sich auf Anfrage von blue News bis Redaktionsschluss nicht zu den Reaktionen von Links geäussert.

Fakt ist: Selbst wenn ein Bundesrat gesetzeswidrig handelt, wird sich kein Gericht damit befassen wollen. Am Bundesgericht dürfen laut Gerichtsgesetz keine «Akte der Bundesversammlung und des Bundesrates» angefochten werden. Bekämpft werden kann Röstis Gebührensenkung also nur auf politischem Weg.