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«SVP ist Partei der Arbeiter» SP-Doyen Strahm rechnet schonungslos mit seiner Partei ab

Sven Ziegler

7.4.2026

Rudolf Strahm hat kein Verständnis für die aktuelle SP-Politik. 
Rudolf Strahm hat kein Verständnis für die aktuelle SP-Politik. 
KEYSTONE

Rudolf Strahm, 82, SP-Doyen und ehemaliger Preisüberwacher, rechnet in einem NZZ-Interview schonungslos mit seiner eigenen Partei ab. Sein Urteil: Die SP habe den Kontakt zur Arbeiterbevölkerung verloren.

Sven Ziegler

07.04.2026, 10:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • SP-Doyen Rudolf Strahm kritisiert das «blanke Nein» seiner Partei zur 10-Millionen-Initiative als taktisch unklug und wirft ihr vor, die sozialen Folgen der Zuwanderung zu verdrängen.
  • Strahm warnt vor zu grosszügigen Sozialleistungen ohne Gegenleistung: «Das ist Gift, Gift, Gift!» – und hat Verständnis für jene, die Ja stimmen wollen.
  • Bereits im Februar hatte Ex-SP-Präsident Peter Bodenmann die Parteiführung öffentlich attackiert und ihr «null Ahnung» von Wirtschaftspolitik vorgeworfen.
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Rudolf Strahm, ehemaliger SP-Nationalrat und früherer Preisüberwacher, kritisiert im Interview mit der NZZ das «blanke Nein» seiner Partei zur 10-Millionen-Initiative als taktisch unklug. Die SP hätte Bedingungen für ihre Ablehnung stellen müssen – etwa Massnahmen gegen die Wohnungsnot oder zur Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt. Stattdessen werde die Vorlage als «Chaos-Initiative» abgestempelt, was Strahm als «rhetorisches Tieffliegen» bezeichnet.

Die Partei verdränge die sozialen Folgen der Zuwanderung und ignoriere die Sorgen der Bevölkerung. «Viele Bedenken der Menschen werden ignoriert», sagt Strahm. Eine «kosmopolitische Klasse» aus Politikern, Akademikern und NGO-Aktivisten habe den Kontakt zur ärmeren Bevölkerung verloren. Sein Fazit fällt hart aus: «Die SVP ist die heutige Partei der Arbeiter» – nicht weil sie viel für sie tue, sondern weil sie ihnen eine Identität anbiete.

Jans «jämmerlich aufgelaufen»

Auch SP-Bundesrat Beat Jans kommt nicht gut weg. Dieser habe versucht, die Initiative mit sozialpolitischen Massnahmen zu bekämpfen – sei damit aber «jämmerlich aufgelaufen». Generell brauche es mehr Druck auf den Bundesrat: «Ein starker Justizminister hätte die Integrationsvereinbarung längst revitalisiert.»

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Beim Thema Sozialhilfe wird Strahm besonders deutlich. Die Schweiz zahle im internationalen Vergleich grosszügige Leistungen bereits ab Beginn der Asylverfahren – das schwäche den Anreiz zu arbeiten. «Das ist Gift, Gift, Gift!»

Die Initiative hält Strahm nicht für eine kluge Lösung – er hätte den Gegenvorschlag der Mitte-Partei vorgezogen. Wer aber finde, der Bundesrat tue bei der Migrationspolitik zu wenig, werde «aus seiner Sicht wohl Ja sagen» – weil ein Ja für «heilsamen Druck» sorgen würde.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein SP-Urgestein öffentlich mit der eigenen Partei abrechnet. Bereits im Februar hatte Ex-SP-Präsident Peter Bodenmann in der «Weltwoche» die Parteiführung attackiert. Er warf dem Co-Präsidium um Cédric Wermuth und Mattea Meyer vor, die Partei «wie eine private Spendenkasse» zu führen – und attestierte ihr «null Ahnung» von Wirtschafts- und Währungspolitik.

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