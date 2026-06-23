Die frühere SP-Nationalrätin Hildegard Fässler ist tot. Die ehemalige Fraktionspräsidentin starb am 17. Juni 2026 nach langer Krankheit.

Ex-Fraktionschefin SP trauert um Hildegard Fässler: «Es verlässt uns eine der ganz Grossen»

Darum geht’s Hildegard Fässler-Osterwalder wurde 74 Jahre alt.

Die St. Galler SP-Politikerin sass von 1997 bis 2013 im Nationalrat.

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth würdigt sie als Kämpferin für soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit.

Die SP trauert um Hildegard Fässler. Wie aus der Todesanzeige hervorgeht, die SP-Co-Präsident Cédric Wermuth verbreitete, starb die frühere Nationalrätin am 17. Juni 2026 nach langer Krankheit.

Wermuth schreibt auf Instagram, Fässler habe ihr Leben lang für soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit gekämpft. Er würdigt sie mit den Worten: «Es verlässt uns eine der ganz Grossen.»

Fässler wurde am 22. Juni 1951 in Frauenfeld geboren. Nach der Ausbildung zur Primarlehrerin studierte sie Mathematik an der Universität Zürich und arbeitete später von 1979 bis 2000 als Mathematiklehrerin an der Kantonsschule Heerbrugg.

Politisch begann sie bei der SP Werdenberg, der sie 1980 beitrat. 1997 rückte sie in den Nationalrat nach, von 1999 bis 2002 war sie Vizepräsidentin der SP-Fraktion, danach bis 2006 Fraktionspräsidentin.

Auch für den Bundesrat war Fässler zeitweise ein Thema. 2010 nominierte sie ihre Kantonalpartei als mögliche Nachfolgerin von Moritz Leuenberger, den Sprung auf das Zweierticket der SP-Bundeshausfraktion schaffte sie aber nicht. Zu ihren grössten Erfolgen zählte sie, «dass wir heute kein Bankgeheimnis mehr haben für ausländische Steuerhinterzieher» und dass sich die Steuergerechtigkeit verbessert habe.

2013 trat Fässler nach 16 Jahren im Nationalrat zurück. Damals begründete sie den Schritt damit, dass vier Legislaturen eine gute Zeitspanne zum Aufhören seien und dass sie mehr Zeit mit ihrem pensionierten Ehemann verbringen wolle.