Blick auf die Kyburg in der Gemeinde Illnau-Effretikon: Die SP hat eine Stadtparlamentarierin wegen antisemitischer Äusserungen aus der Partei geworfen. Symbolbild: Keystone/Steffen Schmidt

Die Stadtparlamentarierin Regula Hess aus Illnau-Effretikon teilte in den sozialen Medien mehrfach antisemitische Beiträge. Die SP zeigt sich schockiert – und wirft sie aus der Partei.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Die SP hat nach antisemitischen Beiträgen in den sozialen Medien ein Parteiausschlussverfahren gegen die Politikerin Regula Hess in die Wege geleitet. «Die uns am Montag zur Kenntnis gebrachten Posts schockieren uns», sagt Parteipräsident Maxim Morskoi dem «Tages-Anzeiger». «Solche Positionen widerspiegeln in keiner Weise die Werte unserer Partei.»

Hess sitzt seit nunmehr acht Jahren für die SP im Stadtparlament von Illnau-Effretikon und kümmert sich dabei eigentlich um typische lokale Fragen. Online hingegen äussert sie sich eher international, namentlich dem Krieg im Gazastreifen.

Doch damit überschritt sie mehrfach Grenzen. Dem Bericht zufolge teilte sie regelmässig und gleich von zwei Accounts auf der Plattform X Beiträge zu Nahost-Themen – und machte dabei keinen Hehl daraus, auf welcher Seite sie steht. Erstmals auf die Beiträge hingewiesen hatte die christlich-konservative Partei EDU des Kantons Zürich in einer Medienmitteilung.

«Jeder einzelne Krieg ist wegen der Juden»

So teilte die 50-jährige Politikerin unter anderem ein Musikvideo mit folgendem Text: «Jeder einzelne Krieg ist wegen der Juden. Sie besitzen alle Banken, kontrollieren die Medien. Schwulenporno gibt es wegen der Juden. Darum hasse ich die Juden.» Im Hintergrund sind tanzende orthodoxe Juden zu sehen.

Auch weitere Wortmeldungen strotzten dem Bericht zufolge vor teils extremem Antisemitismus. Darunter befanden sich Beiträge, die auch strafrechtlich relevant sein könnten. Unter anderem repostete sie erst im Februar einen Beitrag, in dem behauptet wird, Adolf Hitler habe den Holocaust nie befohlen. Vielmehr hätten die Nazis versucht, die internierten Juden am Leben zu erhalten.

Mit den Vorwürfen konfrontiert, distanziert sich Hess von antisemitischen Inhalten. Ihr sei es nur um Kritik an Israels Regierung gegangen. Die Beteuerung half ihr jedoch nicht, das Parteiausschlussverfahren wurde bereits auf den Weg gebracht.

«Die Posts sind für uns absolut inakzeptabel und überschreiten unzweideutig die Grenze dessen, was in der Partei Platz hat und als persönliche Meinungsäusserung zu akzeptieren ist», sagte ein SP-Sprecher dazu.