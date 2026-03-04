  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Absolut inakzeptabel» SP wirft Stadtparlamentarierin wegen antisemitischer Beiträge raus

Oliver Kohlmaier

4.3.2026

Blick auf die Kyburg in der Gemeinde Illnau-Effretikon: Die SP hat eine Stadtparlamentarierin wegen antisemitischer Äusserungen aus der Partei geworfen.
Blick auf die Kyburg in der Gemeinde Illnau-Effretikon: Die SP hat eine Stadtparlamentarierin wegen antisemitischer Äusserungen aus der Partei geworfen.
Symbolbild: Keystone/Steffen Schmidt

Die Stadtparlamentarierin Regula Hess aus Illnau-Effretikon teilte in den sozialen Medien mehrfach antisemitische Beiträge. Die SP zeigt sich schockiert – und wirft sie aus der Partei.

Redaktion blue News

04.03.2026, 22:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die SP hat ein Parteiausschlussverfahren gegen eine  Stadtparlamentarierin aus Illnau-Effretikon gestartet.
  • Die Politikerin teilte in den sozialen Medien regelmässig antisemitische Beiträge.
  • Von der SP heisst es, man habe nichts von den Beträgen gewusst und sei schockiert.
Mehr anzeigen

Die SP hat nach antisemitischen Beiträgen in den sozialen Medien ein Parteiausschlussverfahren gegen die Politikerin Regula Hess in die Wege geleitet. «Die uns am Montag zur Kenntnis gebrachten Posts schockieren uns», sagt Parteipräsident Maxim Morskoi dem «Tages-Anzeiger». «Solche Positionen widerspiegeln in keiner Weise die Werte unserer Partei.»

Hess sitzt seit nunmehr acht Jahren für die SP im Stadtparlament von Illnau-Effretikon und kümmert sich dabei eigentlich um typische lokale Fragen. Online hingegen äussert sie sich eher international, namentlich dem Krieg im Gazastreifen.

Doch damit überschritt sie mehrfach Grenzen. Dem Bericht zufolge teilte sie regelmässig und gleich von zwei Accounts auf der Plattform X Beiträge zu Nahost-Themen – und machte dabei keinen Hehl daraus, auf welcher Seite sie steht. Erstmals auf die Beiträge hingewiesen hatte die christlich-konservative Partei EDU des Kantons Zürich in einer Medienmitteilung.

«Jeder einzelne Krieg ist wegen der Juden»

So teilte die 50-jährige Politikerin unter anderem ein Musikvideo mit folgendem Text: «Jeder einzelne Krieg ist wegen der Juden. Sie besitzen alle Banken, kontrollieren die Medien. Schwulenporno gibt es wegen der Juden. Darum hasse ich die Juden.» Im Hintergrund sind tanzende orthodoxe Juden zu sehen.

Auch weitere Wortmeldungen strotzten dem Bericht zufolge vor teils extremem Antisemitismus. Darunter befanden sich Beiträge, die  auch strafrechtlich relevant sein könnten. Unter anderem repostete sie erst im Februar einen Beitrag, in dem behauptet wird, Adolf Hitler habe den Holocaust nie befohlen. Vielmehr hätten die Nazis versucht, die internierten Juden am Leben zu erhalten.

Mit den Vorwürfen konfrontiert, distanziert sich Hess von antisemitischen Inhalten. Ihr sei es nur um Kritik an Israels Regierung gegangen. Die Beteuerung half ihr jedoch nicht, das Parteiausschlussverfahren wurde bereits auf den Weg gebracht. 

«Die Posts sind für uns absolut inakzeptabel und überschreiten unzweideutig die Grenze dessen, was in der Partei Platz hat und als persönliche Meinungsäusserung zu akzeptieren ist», sagte ein SP-Sprecher dazu.

Meistgelesen

US-Regierung dementiert Berichte über Bewaffnung von Kurden +++ Grossangriff auf Teheran – Videos zeigen heftige Detonationen
An Ustermer Schule brodelt es – Gemeinderat fordert Untersuchung
Italien nimmt Abschied von Domenico (2) mit kaputtem Spenderherz
Elf Berner holen gegen zehn tapfere Luzerner drei Punkte
Gas-Tanker sinkt vor Libyen nach Explosion – Putin spricht von «Terrorangriff» Kiews