Die Kantonspolizei Bern musste am Mittwoch aufgrund eines tödlichen Verkehrsunfalls ausrücken.

Am Mittwochnachmittag ist es in Innertkirchen BE zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Ein Motorradfahrer verstarb noch auf der Unfallstelle.

Bei einem Verkehrsunfall in Innertkirchen im Berner Oberland ist am Mittwoch ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 73-jährige spanische Tourist erlag seinen Verletzungen trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen noch an der Unfallstelle.

Der Mann verlor ersten Erkenntnissen zufolge bei einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte. Daraufhin kollidierte er mit einem Wehrpfosten, geriet ins Schleudern und prallte schliesslich in ein entgegenkommendes Auto.

Beim Verstorbenen handelt es sich laut Mitteilung um einen 73-jährigen Mann mit Wohnsitz in Spanien. Er war in einer Gruppe von Innertkirchen in Richtung Meiringen unterwegs. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.