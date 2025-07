SRG-Direktorin Susanne Wille hatte in der vergangenen Woche einen Stellenabbau in «hohem dreistelligen Bereich» angekündigt. (Archivbild) Bild: sda

In Zuge von Sparmassnahmen sollen bei der SRG bis 2029 mehrere hundert Stellen abgebaut werden. Wegen einer hohen Anzahl von Pensionierungen soll es dabei zu weniger Kündigungen kommen als befürchtet.

In der vergangenen Woche hat SRG-Generaldirektorin Susanne Wille tief greifende Sparmassnahmen angekündigt.

17 Prozent des aktuellen Budgets sollen bis 2029 eingespart werden. Ein Stellenabbau in «hohem dreistelligen Bereich» gehe mit den Massnahmen einher.

Nun ist bekannt geworden, dass die Anzahl der Kündigungen durch die hohe Zahl anstehender Pensionierungen reduziert werden können wird. Mehr anzeigen

Bei der SRG stehen hohe Sparmassnahmen an. Das machte Generaldirektorin Susanne Wille in der vergangenen Woche publik. Bis 2029 sollen rund 270 Millionen Franken eingespart werden, was 17 Prozent des aktuellen Budgets entsprechen würde.

So sollen verschiedene Abteilungen zusammengelegt werden. Auch von einem Stellenabbau war die Rede: Mehrere hundert Stellen sollen demnach wegfallen.

Die Ankündigung des Sparkurses löste also nicht ohne Grund Furcht vor zahlreichen Entlassungen aus. Doch nun gibt es zumindest teilweise Entwarnung:

Wie «Watson» berichtet, wird die Anzahl der Kündigungen durch die Altersstruktur der Belegschaft gesenkt. Bis 2029 stehen überdurchschnittlich viele Pensionierungen an, sodass diese Stellen nicht durch Entlassungen gekürzt werden müssen.

Mehrere hundert Angestellte stehen vor der Pensionierung

«Von den aktuell rund 7000 Mitarbeitenden werden in den nächsten fünf Jahren mehrere hundert das Pensionsalter erreichen», erklärte SRG-Sprecher Nik Leuenberger «Watson» auf Anfrage. Er wies zudem darauf hin, dass einige der Pensionäre, je nach Natur ihrer Beschäftigung, dennoch ersetzt werden müssten.

Die Abfederung hat auch für die SRG Vorteile. Denn eine interne Regelung spricht mindestens 40 Jahre alten Mitarbeiter*innen, die nach zehn ununterbrochenen Dienstjahren eine Kündigung erhalten, eine Entschädigung entsprechend sechs Monatslöhnen erhalten.

Dabei wird durch jedes weitere Jahr noch ein Monatslohn hinzuaddiert, bis maximal zwölf. Weniger Kündigungen bedeuten auch weniger Auszahlungen dieser Entschädigungen.

Bedrohung durch Halbierungsinitiative

Die Zentralsekretärin der Mediengewerkschaft SSM, Silvia Dell'Aquila, bezeichnete die Abfederung als «grundsätzlich gute Nachricht, weil weniger Angestellte von Entlassungen betroffen sein dürften, welche die Betroffenen, je nach persönlicher Situation, schwer treffen könnten».

Dell'Aquila betonte aber auch, dass der Stellenabbau dennoch Realität sei. Und auch die Zukunft derjenigen Angestellten, die ihren Job behalten können, würden mit einem gewachsenen Arbeitsdruck konfrontiert, sollten die Aufgabenbereiche nicht am jeweiligen Stellenetat angepasst werden.

Die geplanten Einsparungen der SRG orientieren sich nach Berechnungen von «Watson» an einem Worst-Case-Szenario. Nach dem aktuellen Trend würde der Sparkurs in dieser Schärfe nicht nötig werden.

Allerdings steht mit der Halbierungsinitiative der SVP eine konkrete Bedrohung für die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Raum –und damit auch für weitere Arbeitsplätze. Über diese wird 2026 abgestimmt werden.

