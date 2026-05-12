Jährliche AktionSpatz bleibt Nummer eins bei Schweizer Vogelzählung
SDA
12.5.2026 - 09:19
Der Spatz bleibt die Nummer eins, Sorgen bereiten Schwalben und Mauersegler: Das zeigte die jährliche Vogelzählung «Stunde der Gartenvögel».
Keystone-SDA
12.05.2026, 09:19
12.05.2026, 09:37
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Über 4500 Personen haben an der jährlichen Zählaktion teilgenommen, wie die Vogelschutzorganisation «Birdlife» am Dienstag mitteilte. Die Freiwilligen meldeten aus Gärten, Parks und von Balkonen landesweit über 90'000 Vögel. Damit sind die Bestände der meisten Vögel stabil geblieben. Die Mitmachaktion wird seit 2014 jährlich durchgeführt.
Der Spatz war, wie auch in den letzten Jahren, der am häufigsten gesichtete Vogel. Er wurde auf 84 Prozent der Beobachtungsflächen nachgewiesen und über 15'000 Mal gezählt.
Eine erfreuliche Entwicklung zeigten laut «Birdlife» auch die Bestände von Amsel, Grünfink und Girlitz, die in den vergangenen Jahren unter Krankheiten gelitten hatten. Sie wurden häufiger gezählt als im Vorjahr.
Mauersegler sind Sorgenkinder
Rückläufig waren hingegen die Zahlen bei den Mauerseglern sowie bei den Rauch- und Mehlschwalben. Als Grund für den Rückgang dieser Arten nannte die Organisation den Mangel an Nistnischen an Gebäuden und an Insekten im Siedlungsraum.
Die Auswertungen aus früheren Jahren zeigen, dass in naturnahen Gärten mit einheimischen Sträuchern und Blumenwiesen deutlich mehr Vogelarten leben als in Gärten mit Einheitsrasen. «Damit Spatz, Amsel oder Mauersegler auch in Zukunft bei uns leben, braucht es naturnahe Gärten und lebendige Quartiere», wird Raffael Ayé, Geschäftsführer von «Birdlife Schweiz», in der Mitteilung zitiert.
Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen
Berlin, 27.04.2026: Krisendiplomatie in New York: Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt.
O-Ton Johann Wadephul, Aussenminister
«Die UN müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden, insbesondere der Sicherheitsrat. Kriege und Konflikte schwelen, und wir sehen zum Teil die Unfähigkeit von Staaten, effektive Konfliktlösungsmechanismen in Kraft zu setzen. Insbesondere der Konflikt um den Iran und die blockierte Strasse von Hummus wird ein Thema sein, zu dem ich auch das Wort ergreifen werde im Sicherheitsrat.»
Wadephul fordert, der UN-Sicherheitsrat müsse handlungsfähiger werden: Blockaden, auch durch China und Russland, dürften Lösungen nicht länger verhindern.
Deutschland hofft zudem auf ein UN-Mandat für eine mögliche Mission in der Strasse von Hormus, einer wichtigen Route für die weltweite Energieversorgung.
In New York plant Wadephul Gespräche mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie weiteren ranghohen UN-Vertretern und Amtskollegen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Vereinten Nationen gehen.
28.04.2026
Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt
Das deutsche Minenjagdboot «Fulda» soll schon bald aufbrechen – Verteidigungsminister Boris Pistorius will, dass es schnell geht, sollte demnächst ein Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus anstehen. Pistorius betont, Voraussetzung für einen Einsatz sei zuallererst ein Ende der Kampfhandlungen im Krieg der USA und Israels mit dem Iran. Zudem erinnert er daran, dass ein solcher Einsatz nur mit einem Mandat des Bundestags möglich sei.
27.04.2026
Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet
Verteidigungsminister Pete Hegseth zitiert am 16. April auf einer Pressekonferenz in Washington ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei.
«Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos.
Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist.
17.04.2026
Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen
Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt