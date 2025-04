Spezielle Zuger Beiz schliesst für immer

Das Shoppingrestaurant Tisch und Bar in Holzhäusern schliesst die Türen. Screenshot X

In wenigen Wochen schliesst das Shoppingrestaurant Tisch und Bar in Holzhäusern für immer. Das Konzept war etwas ganz Besonderes in der Gastronomieszene.

Es ist etwas ganz Besonderes im Kanton Zug. Das «Shoppingrestaurant Tisch und Bar in Holzhäusern» hat ein besonderes Konzept: In dem 1740 erbauten Wendelinshof ist seit über 20 Jahren nicht nur ein Gastronomie-Betrieb untergebracht. Denn wie der Begriff Shoppingrestaurant schon vermuten lässt, können die Gäste auch gleich einkaufen, von Möbeln bis Dekorationsgegenständen.

«Ausser den Tischen, den Stühlen und den Mitarbeitenden kann fast alles gekauft werden», erklärte Betriebsleiterin Astrid Iten noch gut gelaunt 2023 gegenüber «zentralplus». Die gute Stimmung dürfte vorbei sein, denn in wenigen Wochen schliesst das Restaurant für immer. Einen Nachfolger gibt es wohl nicht.

Betrieb lief gut in der Anfangsphase

Seit 2016 betreibt die TAVOLAGO das Restaurant als Pächterin. Wie das Unternehmen schreibt, lief der Betrieb in der Anfangsphase auch gut. Durch die Coronapandemie gab es dann aber eine «jähe Zäsur». Verändertes Ausgeh- und Konsumverhalten, deutlich mehr Homeoffice, zahlreiche Mitbewerber im Raum Rotkreuz und der personalaufwändige Betrieb führten zu immer grösseren Verlusten.

Jetzt gibt es einen letzten Ausverkauf, an mehreren Terminen im April findet ein Flohmarkt statt. Dort können sich Freunde des Shoppingrestaurants noch einmal mit Gegenständen eindecken – als Andenken an ein aussergewöhnliches Konzept.