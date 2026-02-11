Das Bundesgericht hat nach einem jahrelangen Rechtsstreit um eine Kündigung ein Urteil gefällt. Keystone

Mehrere Instanzen beschäftigten sich mit der fristlosen Kündigung eines leitenden Bundesangestellten. Nun hat das Bundesgericht entschieden: Die zugesprochene Entschädigung ist keine steuerfreie Genugtuung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 2016 fristlos entlassener Kadermann des Bundes erhielt nach jahrelangem Rechtsstreit Lohn für die Kündigungsfrist sowie eine Entschädigung von rund 133'000 Franken.

Die Gerichte befanden, dass die Kündigung zwar objektiv begründet, aber verspätet ausgesprochen worden war, weshalb eine Entschädigung gerechtfertigt sei.

Das Bundesgericht entschied nun aber entgegen dem Willen des Ex-Kadermanns, dass die Zahlung nicht als steuerfreie Genugtuung gilt. Mehr anzeigen

Der Fall zog sich über knapp ein Jahrzehnt hin: Ein Bundesangestellter in leitender Funktion war Ende März 2016 fristlos entlassen worden. Mehrere Gerichte mussten sich seither mit der Affäre befassen. Jetzt hat das Bundesgericht einen Entscheid der Berner Steuerbehörden bestätigt, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

Dem Kadermann wurde unter anderem vorgeworfen, seine Treuepflicht verletzt zu haben. So soll er Arbeitszeiten und Spesen falsch erfasst haben. Zudem trat er bei einer Sonderprüfung nicht in den Ausstand – obwohl er mit dem Chef des betroffenen Unternehmens befreundet war.

Das Bundesverwaltungsgericht kam zum Schluss, die Kündigung sei zwar nicht missbräuchlich gewesen, aber verspätet ausgesprochen worden. Das deute darauf hin, «dass eine Weiterbeschäftigung nicht per se ausgeschlossen gewesen wäre».

Genugtuung oder Entschädigung?

Der Mann erhielt deshalb den Lohn für die ordentliche Kündigungsfrist von sechs Monaten sowie eine Entschädigung von acht Monatslöhnen – rund 133'000 Franken – wegen einer leichten Persönlichkeitsverletzung. Üblich sind beim Bund sechs Monatslöhne, in diesem Fall wurde der Betrag wegen der langen Anstellung und des Alters des damals über 60-Jährigen erhöht.

Streitpunkt blieb die Steuerfrage. Der Ex-Kadermann wollte die Zahlung als steuerfreie Genugtuung verbuchen. Die Berner Steuerbehörden lehnten dies ab – das Verwaltungsgericht stützte diese Haltung gemäss «Berner Zeitung».

Nun hat das Bundesgericht entschieden: Die Entschädigung sei zu Recht nicht als Genugtuung eingestuft worden. Die Kündigung sei «objektiv begründet gewesen». Die Persönlichkeitsverletzung wiege nicht schwer genug, «dass die Entschädigung als Genugtuungszahlung gelten könnte». Zudem fehle eine gesetzliche Grundlage für eine Steuerbefreiung.

