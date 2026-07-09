Ein Mann hat einen Senior in einer Limmattalbahn, auf dem Perron und schliesslich auf einer Rolltreppe mehrfach attackiert. Das Bezirksgericht Baden verurteilte den Serben zu einer bedingten Freiheitsstrafe und ordnete einen Landesverweis an.

Zum Angriff kam es in der Limmattalbahn. (Archivbild)

Serbe vor Gericht Mann attackiert Senior an Tram-Haltestelle – jetzt kassiert er seine Strafe

Darum geht’s Ein Serbe griff einen Mann in einer Limmattalbahn und später auf einer Rolltreppe mehrfach an und verletzte ihn dabei.

Das Bezirksgericht Baden sprach ihn der versuchten schweren Körperverletzung sowie mehrfacher einfacher Körperverletzung schuldig.

Der Mann erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren und muss die Schweiz für acht Jahre verlassen. Zusammenfassung erstellt mit

Nach einer brutalen Attacke an einer Haltestelle der Limmattalbahn hat das Bezirksgericht Baden einen knapp 40-jährigen Serben verurteilt. Das Gericht sprach ihn wegen versuchter schwerer Körperverletzung sowie mehrfacher einfacher Körperverletzung schuldig.

Auslöser des Vorfalls war laut Anklage eine alltägliche Frage, wie das «Badener Tagblatt» meldet. Ein Mann Mitte 60 hatte seinen Sitznachbarn in der Limmattalbahn kurz vor der Haltestelle Shoppi Tivoli gefragt, wo dieser aussteige, und ihn dabei am Oberarm berührt. Der Angeklagte reagierte darauf mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht.

Angriff setzte sich auf Perron und Rolltreppe fort

Beim Aussteigen in Spreitenbach ging die Attacke weiter. Als sich das Opfer nach seiner heruntergefallenen Mütze bückte, trat ihm der Angreifer gegen den Unterkiefer.

Kurz darauf kehrte der Täter auf der Rolltreppe zurück und trat dem Mann laut Gericht mit voller Wucht gegen den Kopf. Das Opfer erlitt unter anderem eine Gehirnerschütterung, Prellungen im Gesicht sowie Schäden an der Zahnprothese.

Videoaufnahmen aus der Limmattalbahn und von der Haltestelle dokumentierten den Ablauf der Angriffe und spielten im Prozess eine zentrale Rolle.

Streit über Schuldfähigkeit

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von 40 Monaten sowie einen zehnjährigen Landesverweis gefordert. Sie argumentierte, das Opfer habe nur durch Glück keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten.

Der Verteidiger verlangte laut dem «Badener Tagblatt» dagegen eine mildere Strafe sowie eine ambulante Therapie. Er verwies auf die psychische Erkrankung seines Mandanten, der sich bedroht gefühlt habe.

Das Bezirksgericht folgte der Staatsanwaltschaft nur teilweise. Es verhängte eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren bei einer Probezeit von drei Jahren sowie einen Landesverweis von acht Jahren.

Das Gericht hielt fest, die psychische Erkrankung wirke zwar strafmildernd, schliesse die Schuldfähigkeit aber nicht aus.