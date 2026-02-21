So moderierte Brotz die schwierigste «Arena»-Sendung seiner Karriere

SRF-Arena zur SRG-Initiative, Albert Rösti 21.02.2026

Mitten in der wohl heikelsten «Arena» seiner Laufbahn streikte kurz vor Sendungsbeginn die Technik – und ausgerechnet sein eigener Arbeitgeber stand zur Debatte. Sandro Brotz blieb ruhig und führte durch eine Abstimmungssendung, in der es für die SRG um viel Geld ging.

«Es gibt nie Probleme, es gibt nur Herausforderungen!» Diesen Satz rief SRF-Moderator Sandro Brotz am Freitagabend im Studio 8 dem Publikum zu. Ausgerechnet bei der wohl wichtigsten «Arena» seiner Karriere streikte um 18.30 Uhr bei der Voraufzeichnung in Zürich-Leutschenbach das Regiepult.

Der erfahrene Fernsehmoderator liess sich nicht aus der Ruhe bringen und unterhielt das Publikum, bis der Dreh beginnen konnte.

Zur Debatte über die SRG-Initiative waren acht Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft eingeladen. Für die Initiative argumentierten SVP-Nationalrat Gregor Rutz, Jungfreisinnigen-Vize Melanie Racine, der Bündner Gewerbeverbands-Vize Jan Koch und Urs Furrer, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands. Dagegen hielten Bundesrat Albert Rösti (SVP), Mitte-Nationalrätin Priska Wismer-Felder, SP-Nationalrat Jon Pult sowie SRG-Direktorin Susanne Wille.

Für Brotz war die Ausgangslage heikel: Im Studio sassen Politiker, die seinem Arbeitgeber die Mittel halbieren wollen – und seine Chefin.

Bundesrat Rösti argumentierte gegen Parteikollegen

Ein Höhepunkt war das «Eins zu eins» mit Bundesrat Albert Rösti. Der frühere SVP-Parteipräsident (2016–2020) und Mitinitiant der Volksinitiative «200 Franken sind genug!» bekämpft die Vorlage heute als Medienminister engagiert.

Er verwies auf ein Gegenprojekt, das die Gebühren auf 300 Franken senkt und viele kleinere Unternehmen von der Abgabe befreit. Künftig sollen nur noch Firmen mit mehr als 1,2 Millionen Franken Jahresumsatz zahlen. «Da ist die Gebühr relativ klein», sagte Rösti.

Unternehmer wollen Service public nicht mitfinanzieren

Für Urs Furrer und Unternehmer Jan Koch geht auch das zu weit. Die Unternehmensabgabe sei ungerecht, argumentierten sie. «Unternehmen haben weder Ohren noch Augen – trotzdem ist die Umsatzsteuer geschuldet», sagte Furrer. Koch erklärte, er zahle mit seinen drei Firmen über 7000 Franken an Serafe.

«Unternehmen haben weder Ohren noch Augen – trotzdem ist die Umsatzsteuer geschuldet.»

Grundsätzlicher argumentierte Gregor Rutz. Er forderte eine SRG, die sich auf ihren «Kernauftrag» konzentriert. Das Angebot in der rätoromanischen Schweiz und im Tessin lobte er, kritisierte jedoch die starke Präsenz in der Deutschschweiz: Dort konkurrenziere die SRG zahlreiche private Anbieter.

SP-Nationalrat Jon Pult hielt dagegen. Eine Halbierung des Budgets schwäche die Viersprachigkeit, die Kultur und die demokratische Öffentlichkeit. Auch der Sport wäre betroffen: Über 100 Spitzensportlerinnen und -sportler hätten sich zugunsten der SRG geäussert. Angesichts einer geopolitisch angespannten Lage mit Desinformation und hybriden Bedrohungen dürfe man Medien nicht schwächen.

Diese Ansicht teilte Mitte-Nationalrätin Priska Wismer Felder. Für sie sei das Argument eines Angriffs auf die Demokratie nicht zu hoch gegriffen: «Bei unserer direkten Demokratie sind wir auf Bürger angewiesen, die sich auf verlässliche Informationen verlassen können. Recherchierte Fakten brauchen wir.»

«Bei unserer direkten Demokratie sind wir auf Bürger angewiesen, die sich auf verlässliche Informationen verlassen können.»

SVP-Nationalrat versuchte Brotz anzugreifen

Auffällig war, wie souverän Brotz moderierte – trotz persönlicher Betroffenheit. Beide Lager erhielten nahezu gleich viel Redezeit; die Differenz betrug am Ende 14 Sekunden.

Auch auf eine Spitze von SVP-Nationalrat Gregor Rutz reagierte er ruhig. Dieser warf ihm indirekt «Panikmache» vor, nachdem Brotz gefragt hatte, wer bei einer Annahme der Initiative Programme in Gebärdensprache für bis zu 30’000 gehörlose Menschen produzieren würde. Brotz stellte klar: Die Frage stamme von Behindertenorganisationen.

SRF-Arena zu SRG-Initiative, Gregor Rutz 21.02.2026

Klar ist: Brotz meisterte die Herausforderung, die Sendung ausgewogen zu moderieren. Was eher fehlte, waren vertiefte Diskussionen darüber, wie ein konkretes Programm aussehen soll, das sich Befürworterinnen und Kritiker der SRG vorstellen. Die Debatte blieb – ähnlich wie im Bundeshaus – oft bei Beispielen stehen. Etwa bei der Kritik an Social-Media-Auftritten. Wie ein konkret definierter «Kernauftrag» aber aussehen soll, wurde kaum vertieft.

Unbestritten ist: Anlass für eine Beschwerde wegen Unausgewogenheit lieferte die Sendung kaum. Ob sie Stimmberechtigte überzeugt hat, entscheidet sich am 8. März an der Urne.

Die Abstimmungs-«Arena» wird am Samstag um 09:20 und 12:30 Uhr auf SRF Info wiederholt. Sie kann auch online nachgeschaut werden.