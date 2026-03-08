Roger Elsener soll neuer SRF-Chef werden (KEYSTONE/Urs Flueeler) KEYSTONE

Beim Schweizer Radio und Fernsehen steht ein Führungswechsel bevor. Laut «Republik» empfiehlt der Nominationsausschuss der SRG den Medienmanager Roger Elsener als neuen SRF-Direktor. Die Wahl durch den Verwaltungsrat gilt als Formsache.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Roger Elsener soll laut «Republik» neuer Direktor von SRF werden und könnte bereits am Dienstag offiziell ernannt werden.

Der 49-Jährige ist derzeit CEO des Streaming-Anbieters Zattoo und arbeitete zuvor lange für die Mediengruppe der Familie Wanner.

Das Auswahlverfahren sorgte für Kritik, weil ein Headhunter mit Verbindungen zu politisch rechts verorteten Medien beteiligt war. Mehr anzeigen

Beim Schweizer Radio und Fernsehen zeichnet sich ein Wechsel an der Spitze ab. Wie das Online-Magazin «Republik» berichtet, empfiehlt der Nominationsausschuss der SRG den Medienmanager Roger Elsener als neuen Direktor von SRF. Die bisherige Chefin Nathalie Wappler hatte im September angekündigt, per Ende April bei SRF zu gehen.

Auch der Personalausschuss spreche sich für den 49-Jährigen Elsener aus, heisst es im «Republik»-Artikel weiter. Die formelle Wahl durch den SRG-Verwaltungsrat soll dem Bericht zufolge am Dienstag erfolgen. Beobachter gehen laut «Republik» davon aus, dass es sich dabei um eine Formsache handelt.

Streaming-Manager statt klassischer SRF-Kader

Elsener ist seit Oktober 2024 CEO des Streaming-Anbieters Zattoo, der zur Zürcher TX Group gehört. Zuvor arbeitete er über ein Jahrzehnt für die Mediengruppe der Aargauer Verlegerfamilie Wanner.

Damit bringt der designierte SRF-Chef vor allem Erfahrung im Entertainment- und Streaminggeschäft mit. Als Vertreter des klassischen Informationsjournalismus oder des traditionellen Service public gilt er laut «Republik» hingegen weniger.

Gerade diese Mischung könnte für die SRG in einer Phase des Umbruchs relevant sein. Der öffentlich-rechtliche Medienkonzern steht unter starkem Druck, sein Angebot stärker digital auszurichten und jüngere Zielgruppen zu erreichen.

Kritik am Auswahlverfahren

Das mehrwöchige Auswahlverfahren geriet allerdings auch in die Kritik. Der Nominationsausschuss der SRG liess sich dabei vom Zürcher Personalberatungsunternehmen Roy C. Hitchman unterstützen.

Dessen Direktor Sandro Rüegger sitzt im Verwaltungsrat des Magazins «Nebelspalter» und war früher Geschäftsführer der «Weltwoche». Beide Medien werden politisch dem rechten Spektrum zugerechnet.