SRF hat am Mittwoch ein Update zu den bereits angekündigten Sparmassnahmen gegeben. Unter anderem muss das Unternehmen 12 Millionen Franken einsparen, dazu gehört auch die Reduktion von 66 Vollzeitstellen.

Ab 2025 kommen wegen sinkender Einnahmen weitere 20 Millionen Einsparungen hinzu.

Entlassungen und Frühpensionierungen lassen sich nicht vermeiden.

Ab 2025 kommen wegen sinkender Einnahmen weitere 20 Millionen Einsparungen hinzu.

Entlassungen und Frühpensionierungen lassen sich nicht vermeiden. Mehr anzeigen

Am Mittwoch hat SRF ein Update zu den bereits angekündigten Sparmassnahmen gegeben. Bis Ende Jahr muss das Unternehmen dafür rund 12 Millionen Franken einsparen. Zum Sparpaket gehört auch die Reduktion von 66 Vollzeitstellen. Darüber berichtete blue News bereits Anfangs Juli. Über die Hälfte des Stellenabbaus kann über natürliche Fluktuationen abgefedert werden.

Im kommenden Jahr reduziert sich der Finanzrahmen von SRF insgesamt um weitere 20 Millionen Franken, heisst es in der Mitteilung weiter. Hauptgründe dafür sind die deutliche Reduktion des Teuerungsausgleichs auf die Medienabgabe durch den Bund, weiterhin rückläufige kommerzielle Einnahmen sowie das steigende Preisniveau.

Die Geschäftsleitung von SRF hat deshalb entschieden, die dadurch nötigen Einsparungen über zwei Sparpakete im Rahmen des strategischen Unternehmensprojektes «SRF 4.0» umzusetzen. Die im Februar 2025 kommunizierten Anpassungen im Angebot in der Höhe von rund 8 Millionen Franken befinden sich bereits in Umsetzung.

Reduktion von Stellenabbau konnte nicht verhindert werden

Zu den im Juli vorgestellten Spar- und Personalmassnahmen in der Höhe von rund 12 Millionen Franken fand im Sommer ein dreiwöchiges Konsultationsverfahren statt, an dem neben der Gewerkschaft SSM auch über 200 Mitarbeitende zum geplanten Sparpaket Stellung bezogen. Einige dieser Vorschläge wurden bereits umgesetzt oder sind Bestandteil der geplanten Sparmassnahmen.

Eine Reduktion des Stellenabbaus konnte mit dem Konsultationsverfahren nicht erzielt werden. Dieser erfolgt bis Ende Jahr. Davon können über 60 Prozent durch natürliche Fluktuationen abgebaut werden, da SRF freie Stellen nur noch sehr restriktiv wiederbesetzt. Nötige Entlassungen und Frühpensionierungen werden ab September ausgesprochen. Für betroffene Mitarbeitende kommt der Sozialplan der SRG zum Einsatz.