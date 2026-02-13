Am Freitagmorgen kämpft das SRF mit Sende-Störungen. sda

Ausgerechnet während der Olympischen Spiele kommt es bei SRF zu massiven technischen Problemen. Die geplante Curling-Übertragung der Schweizer Männer-Mannschaft fällt aus – stattdessen sehen Zuschauerinnen und Zuschauer einen Radiostream mit Hinweisbanner.

Eigentlich hätte am Freitagmorgen ab 8.55 Uhr auf Schweizer Radio und Fernsehen zwei das Olympia-Programm starten sollen – inklusive der Curling-Partie der Schweizer Männer-Nationalmannschaft. Doch wer einschaltete, bekam kein Eisfeld zu sehen, sondern den Livestream eines Radiostudios.

Über dem Bild wurde ein Banner eingeblendet mit dem Hinweis: «Die Olympischen Spiele können Sie im Livestream auf srf.ch verfolgen.» Gleichzeitig kam es immer wieder zu Unterbrüchen bei Bild und Ton.

Hinweise auch auf anderen Sendern

Die Probleme beschränkten sich nicht auf SRF zwei. Auch auf SRF 1 und SRF info wurden Hinweise auf technische Störungen eingeblendet. Zuschauerinnen und Zuschauer wurden darüber informiert, dass es aktuell zu Bild- und Tonproblemen komme.

Auf der Internetseite allestörungen.ch ist ein klarer Anstieg beim SRF zu erkennen. allestörungen.ch

Auf Anfrage von blue News sagt eine Sprecherin von SRF: «Zwischen 8.20 und 10.00 Uhr kam es auf SRF 1, SRF zwei und SRF info zu Bild- und Tonausfällen. Mittlerweile konnten die technischen Probleme behoben werden. Momentan funktioniert der Teletext allerdings noch nicht.» SRF habe die TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer via Einblendung auf die technischen Probleme hingewiesen.

«Wie es zum Vorfall kam, ist aktuell in Abklärung», heisst es weiter. Was bereits gesagt werden kann: Es handelt sich um einen technischen Ausfall und keinen externen Angriff. «Für die Unannehmlichkeiten entschuldigen wir uns.»