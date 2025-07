JoaLi Wenn es somit weniger Angebot gibt sollte es fair sein, auch von den Beitragszahlern weniger zu verlangen. Mag sein, dass dann noch weniger Angebot kommt, aber viele nutzen das Angebot schon überhaupt nicht und werden gezwungen zu zahlen. Die Verringerung der Werbeaufträge spricht eine deutliche Sprache, weil damit weniger Kunden erreicht werden. Dann bitte sollte man die Kunden auch entsprechend mehr in Ruhe lassen.

Simsalabim Der Sparhammer tut natürlich schon weh - das SRF liefert Top Sendungen. Man muss sicherlich überlegen, inwiefern vor allem die Jungen angesprochen werden können - SRF My School ist schon mal ein super Ansatz und ein sehr gutes Programm. Und sind wir ehrlich - es gibt Programme, welche einfach "too much" sind - auf G&G kann ich verzichten. Dennoch ist es schade, vielleicht hat es einfach zu viele Redakteure....? Ich bin aber weiterhin SRF Fan - egal, wie die Abstimmung ausgeht!

Rugran Wäre die SRG ein Unternehmen das ein Qualitätsprodukt herstellen/liefern muss, wäre dieses Unternehmen schon lange beim Konkursamt.

Öffentliche Gelder machen es möglich dass man die SRG am Leben hält. Jeder hat natürlich die freie Wahl ob er SRG schaut ... nicht schaut oder andere Sender bevorzugt. Man hat dann auch den direkten Vergleich.

Leider sind alle Bürger dazu verdammt, die SERAFE Gebühren zu bezahlen. Das ist unfair und ärgerlich und ist nicht mehr ein Modell der heutigen Zeit. Eigentlich sollte die SRG dem Bürger etwas bezahlen wenn er die schlecht produzierten/moderierten Programme anschaut.

Simsalabim Rugran ...so schlecht sind die Moderatorinnen und Moderatoren auch nicht... mich stört aber daran, dass diese noch privat Veranstaltungen "moderieren"... und so auch noch zum 100% Job Geld verdienen.....

Wir brauchen dringend ein Medium/Staatsfernsehen, welches uns die wichtigsten Informationen liefert, auch wenn wir vom Internet verwöhnt sind....

Beuveuldeuff73 SRG ganz abschaffen und neuer Aurichtung unter neuem Namen

robbingwood0815 Beuveuldeuff73 Stets zu Diensten

«Strupfer-TV» vielleicht – oder «Wochenwelt»?

wird aber auch höchste Zeit, dem Trumputinismus beizutreten – sonst gibt's noch Zoll oder Gröberes, nidwor ...

(ächz)

oberdlik Beuveuldeuff73 Eine brachiale Idee, die SRG ganz abzuschaffen, aber nicht verwegen. Da die CH sich all zu gerne anderen Mächten unterwirft, braucht es auch kein eigenes TV. Das könnten dann problemlos autoritäre Herrscher anderer Staaten für uns übernehmen; garniert mit viel Propaganda, Hurra-Gebrüll und lügnerischem Geschrei. Einige Medien hierzulande haben die Zeichen der Zeit bereits erkannt und ihre Freiheit und Kompetenzen abgegeben.

Damit hat sich auch das Thema "Neutralität und Medienfreiheit " von selbst erledigt.

robbingwood0815 Beuveuldeuff73 fast vergessen: sonst machen die «linksextremen Meteorologen» das Klima noch komplett zur Schnecke, nidwor

Helvetios oberdlik Gute Alternativen:

Blocher, TV

Matter TV

Köppel TV

Uam.

robbingwood0815 Wo eine Wille ischt – ischt auch ein Wahn ...

MTRIDER74 Danke der SVP, welche die Gebühren unbedingt senken will und die SRG zum sparen zwingt 6nd der Konsument kann sich an Wiederholungen sattsehen sofern er will. Eine weitere Glanzleistung dieser Partei.