Nach Nein zur SRG-Halbierung: Jetzt spricht Susanne Wille Die Schweiz sagt am Sonntag Nein zur «Halbierungsinitiative». SRG-Chefin Susanne Wille erklärt im Interview mit blue News, wie sie das Resultat einordnet. 08.03.2026

Nach dem deutlichen Nein zur SRG-Halbierungsinitiative ist die Debatte um die Höhe der Radio- und TV-Gebühren noch nicht beendet. SP-Nationalrat Ueli Schmezer fordert, dass der Bundesrat die geplante Senkung der Serafe-Abgabe auf 300 Franken überdenkt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen SP-Nationalrat Ueli Schmezer fordert nach der SRG-Abstimmung, die geplante Gebührensenkung zu stoppen.

Der Bundesrat hatte beschlossen, die Serafe-Abgabe bis 2029 von 335 auf 300 Franken zu reduzieren.

Befürworter der SRG-Initiative kritisieren Schmezers Vorschlag scharf. Mehr anzeigen

Nach dem klaren Nein zur SRG-Halbierungsinitiative fordert der Berner SP-Nationalrat Ueli Schmezer eine neue Diskussion über die Höhe der Radio- und TV-Abgabe. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, möchte Schmezer prüfen lassen, ob die vom Bundesrat beschlossene Senkung der Serafe-Gebühr auf 300 Franken rückgängig gemacht werden soll.

Der Bundesrat hatte die Reduktion der Haushaltsabgabe als indirekten Gegenvorschlag zur Initiative beschlossen. Demnach soll die Gebühr von derzeit 335 Franken schrittweise sinken und bis 2029 bei 300 Franken liegen. Für die SRG würde das Mindereinnahmen von rund 120 Millionen Franken bedeuten.

Schmezer stellt diesen Entscheid nun infrage. Da die Initiative deutlich abgelehnt werde, sei die Gebührensenkung «ganz offensichtlich» nicht nötig gewesen, sagt der frühere «Kassensturz»-Moderator. Sie schwäche die SRG und sei demokratiepolitisch problematisch.

Der SP-Politiker kritisiert insbesondere, dass Medienminister Albert Rösti die Gebührensenkung per Verordnung beschlossen hat. «Der Bundesrat konnte die Gebühr eigenmächtig senken, ohne irgendjemanden zu fragen. Das ist nicht demokratisch», sagt Schmezer.

Scharfe Kritik vonseiten der Befürworter

Rechtlich liegt die Kompetenz für die Festlegung der Haushaltsabgabe tatsächlich beim Bundesrat. Dennoch argumentiert Schmezer, dass sich die Höhe der Gebühr laut Radio- und Fernsehgesetz am Finanzbedarf der SRG orientieren müsse. «Dieser Bedarf ist nicht gesunken», sagt er.

Ob der Bundesrat aufgrund dieser Forderung seine Entscheidung überdenkt, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Eine Kehrtwende wäre politisch überraschend.

Scharfe Kritik kommt aus dem Lager der Initiativbefürworter. Der Tessiner Mitte-Ständerat und Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbands, Fabio Regazzi, bezeichnet Schmezers Vorschlag laut der «Aargauer Zeitung» als «dermassen lächerlich, dass er nicht einmal einen Kommentar verdient».

Schmezer hält dagegen und verweist auf den intensiven Abstimmungskampf gegen die Initiative. Ein Nein zur Vorlage sei vor allem einer breiten Mobilisierung in der Zivilgesellschaft zu verdanken, sagt er.