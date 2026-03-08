  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Nein zur Halbierungsinitiative SP-Nationalrat will SRG-Gebührensenkung komplett stoppen

Sven Ziegler

8.3.2026

Nach Nein zur SRG-Halbierung: Jetzt spricht Susanne Wille

Nach Nein zur SRG-Halbierung: Jetzt spricht Susanne Wille

Die Schweiz sagt am Sonntag Nein zur «Halbierungsinitiative». SRG-Chefin Susanne Wille erklärt im Interview mit blue News, wie sie das Resultat einordnet.

08.03.2026

Nach dem deutlichen Nein zur SRG-Halbierungsinitiative ist die Debatte um die Höhe der Radio- und TV-Gebühren noch nicht beendet. SP-Nationalrat Ueli Schmezer fordert, dass der Bundesrat die geplante Senkung der Serafe-Abgabe auf 300 Franken überdenkt.

Sven Ziegler

08.03.2026, 16:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • SP-Nationalrat Ueli Schmezer fordert nach der SRG-Abstimmung, die geplante Gebührensenkung zu stoppen.
  • Der Bundesrat hatte beschlossen, die Serafe-Abgabe bis 2029 von 335 auf 300 Franken zu reduzieren.
  • Befürworter der SRG-Initiative kritisieren Schmezers Vorschlag scharf.
Mehr anzeigen

Nach dem klaren Nein zur SRG-Halbierungsinitiative fordert der Berner SP-Nationalrat Ueli Schmezer eine neue Diskussion über die Höhe der Radio- und TV-Abgabe. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, möchte Schmezer prüfen lassen, ob die vom Bundesrat beschlossene Senkung der Serafe-Gebühr auf 300 Franken rückgängig gemacht werden soll.

Der Bundesrat hatte die Reduktion der Haushaltsabgabe als indirekten Gegenvorschlag zur Initiative beschlossen. Demnach soll die Gebühr von derzeit 335 Franken schrittweise sinken und bis 2029 bei 300 Franken liegen. Für die SRG würde das Mindereinnahmen von rund 120 Millionen Franken bedeuten.

Schmezer stellt diesen Entscheid nun infrage. Da die Initiative deutlich abgelehnt werde, sei die Gebührensenkung «ganz offensichtlich» nicht nötig gewesen, sagt der frühere «Kassensturz»-Moderator. Sie schwäche die SRG und sei demokratiepolitisch problematisch.

Alle Entscheidungen im Ticker. Erste Resultate aus Zürich – FDP-Avdili muss zittern +++ Grosse Überraschung im Kanton Obwalden

Alle Entscheidungen im TickerErste Resultate aus Zürich – FDP-Avdili muss zittern +++ Grosse Überraschung im Kanton Obwalden

Der SP-Politiker kritisiert insbesondere, dass Medienminister Albert Rösti die Gebührensenkung per Verordnung beschlossen hat. «Der Bundesrat konnte die Gebühr eigenmächtig senken, ohne irgendjemanden zu fragen. Das ist nicht demokratisch», sagt Schmezer.

Scharfe Kritik vonseiten der Befürworter

Rechtlich liegt die Kompetenz für die Festlegung der Haushaltsabgabe tatsächlich beim Bundesrat. Dennoch argumentiert Schmezer, dass sich die Höhe der Gebühr laut Radio- und Fernsehgesetz am Finanzbedarf der SRG orientieren müsse. «Dieser Bedarf ist nicht gesunken», sagt er.

Ob der Bundesrat aufgrund dieser Forderung seine Entscheidung überdenkt, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Eine Kehrtwende wäre politisch überraschend.

Scharfe Kritik kommt aus dem Lager der Initiativbefürworter. Der Tessiner Mitte-Ständerat und Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbands, Fabio Regazzi, bezeichnet Schmezers Vorschlag laut der «Aargauer Zeitung» als «dermassen lächerlich, dass er nicht einmal einen Kommentar verdient».

Alle Resultate in der Übersicht. So hat deine Gemeinde abgestimmt

Alle Resultate in der ÜbersichtSo hat deine Gemeinde abgestimmt

Schmezer hält dagegen und verweist auf den intensiven Abstimmungskampf gegen die Initiative. Ein Nein zur Vorlage sei vor allem einer breiten Mobilisierung in der Zivilgesellschaft zu verdanken, sagt er.

Jacqueline Badran schiesst gegen Albert Rösti

Jacqueline Badran schiesst gegen Albert Rösti

«Ein Land braucht die vierte Gewalt – die kann man nicht einfach abwickeln», sagt Jacquelin Badran. Im Interview mit blue News erklärt sie, welche Erwartungen sie nun an Bundesrat Rösti stellt – und schiesst gegen ihn.

08.03.2026

Mehr aus der Schweiz

Die grosse Übersicht. Diese Entscheidungen sind gefallen – und auf diese Resultate warten wir noch

Die grosse ÜbersichtDiese Entscheidungen sind gefallen – und auf diese Resultate warten wir noch

«Das ist eine Katastrophe». Weinbetrugs-Fall verzögert offenbar Ermittlungen zu Crans-Montana

«Das ist eine Katastrophe»Weinbetrugs-Fall verzögert offenbar Ermittlungen zu Crans-Montana

Nach Nein zur «Halbierungsinitiative». Jetzt spricht SRG-Chefin Susanne Wille

Nach Nein zur «Halbierungsinitiative»Jetzt spricht SRG-Chefin Susanne Wille

Meistgelesen

Die Heiratsstrafe fällt – rechne hier aus, was das für dich bedeutet
«Säg mal wer!» SP-Badran und SVP-Rutz geraten sich vor der Kamera in die Haare
So hat deine Gemeinde abgestimmt
«Säg mal wer!» SP-Badran und SVP-Rutz geraten sich vor der Kamera in die Haare
Erste Resultate aus Zürich – FDP-Avdili muss zittern +++ Grosse Überraschung im Kanton Obwalden