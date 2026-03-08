Nach Nein zur SRG-Halbierung: Jetzt spricht Susanne Wille
Die Schweiz sagt am Sonntag Nein zur «Halbierungsinitiative». SRG-Chefin Susanne Wille erklärt im Interview mit blue News, wie sie das Resultat einordnet.
08.03.2026
Nach dem deutlichen Nein zur SRG-Halbierungsinitiative zeigt sich SRG-Generaldirektorin Susanne Wille erleichtert. Das Resultat sei ein klares Signal der Bevölkerung für einen starken Service public, sagt sie im Interview mit blue News.
- SRG-Generaldirektorin Susanne Wille spricht nach dem Nein zur Halbierungsinitiative von einem Vertrauensbeweis.
- Die Bevölkerung habe damit gezeigt, dass sie eine starke SRG wolle, die in allen Regionen präsent sei.
Nach dem deutlichen Nein zur SRG-Halbierungsinitiative hat sich SRG-Generaldirektorin Susanne Wille erleichtert gezeigt. «Wir freuen uns sehr», sagte sie im Gespräch mit blue News.
Das Abstimmungsergebnis sei «ein klares Zeichen einer Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung», so Wille. Die Menschen hätten damit deutlich gemacht, dass sie keine Halbierung der SRG wollten.