SRG-Befürworter warnen vor Lauberhorn-Verschwinden – und rudern gleich zurück

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Argumente des Nein-Lagers SRG-Befürworter warnen vor Lauberhorn-Verschwinden – und rudern gleich zurück

Petar Marjanović, Bern

8.12.2025

SRG-Befürworter warnen vor Lauberhorn-Verschwinden – und rudern gleich zurück

SRG-Befürworter warnen vor Lauberhorn-Verschwinden – und rudern gleich zurück

Ein breites Parteienbündnis stellt sich gegen die SRG-Initiative – aus Sorge, dass eine halbierte SRG die Schweiz schlechter informieren und die Demokratie schwächen würde.

08.12.2025

Ein breites Parteienbündnis stellt sich gegen die SRG-Initiative – aus Sorge, dass eine halbierte SRG die Schweiz schlechter informieren und die Demokratie schwächen würde.

Petar Marjanović, Bern

08.12.2025, 13:44

08.12.2025, 14:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein überparteiliches Komitee stellt sich gegen die SRG-Initiative.
  • Es warnt, dass eine Halbierung der SRG die Medienvielfalt und die Versorgung aller Regionen schwächen würde.
  • Am 8. März 2026 entscheidet die Schweiz über die Senkung der Rundfunkgebühr auf 200 Franken.
Mehr anzeigen

Die Schweiz stimmt am 8. März 2026 über die SRG-Initiative ab. Dagegen mobilisiert ein überparteiliches Komitee mit Vertreter*innen der grossen Parteien SP, Mitte, FDP, Grünen und GLP. An einer Pressekonferenz am Montag legte das Komitee seine Argumente dar. 

Der Bündner Mitte-Nationalrat Martin Candinas setzte gleich zu Beginn ein politisches Zeichen. Er begrüsste die Anwesenden nicht nur in den drei Amtssprachen, sondern auch in der vierten Landessprache Rätoromanisch: «Stimadas dunnas e stimads signurs.» Die rätoromanische Schweiz brauche keine «Jö»-Reaktion, sondern eine föderal verankerte Grundversorgung, bei der Nachrichten aus allen Regionen gleichwertig behandelt würden.

Die Zürcher GLP-Politikerin Amélie Galladé hob die Bedeutung der SRG-Angebote für eine junge, digital affine Öffentlichkeit hervor. Die geplanten Kürzungen bei SRF und anderen Unternehmenseinheiten führten dazu, dass sich das öffentlich-rechtliche Angebot von Plattformen wie TikTok und Instagram entfernen müsste.

Diese sozialen Medien seien jedoch nicht darauf ausgerichtet, verlässliche und geprüfte Inhalte zu verbreiten. «Ich lehne die SRG-Initiative nicht ab, weil ich jede Sendung schaue», sagte Galladé. Ihr gehe es stattdessen um die Demokratie: «Wenn wir heute unser öffentlich finanziertes Medienhaus schwächen, dann zahlen meine und die kommenden Generationen einen hohen Preis. Und dieses Risiko ist es schlicht nicht wert.»

Ganze Generationen wuchsen mit der SRF-Übertragung des Lauberhorn-Rennens auf.
Ganze Generationen wuchsen mit der SRF-Übertragung des Lauberhorn-Rennens auf.
KEYSTONE

Verschwindet das Lauberhorn-Rennen wirklich?

Auch Roger Schnegg, Direktor von Swiss Olympic, war vertreten. «Die SRG ist für den Schweizer Sport unverzichtbar», sagte er. Die Bevölkerung sei dann live dabei, wenn etwa der Tessiner Noé Ponti WM-Silber oder Ditaji Kambundji WM-Gold hole. Während seiner Ausführungen wurde das Sujet «Gute Nacht Lauberhorn» eingeblendet. Auf die Frage eines Journalisten, ob die SRG «dumm» wäre, das Lauberhorn-Rennen zu streichen, relativierte Schnegg: «Es ist gut möglich, dass das Lauberhorn-Rennen weiterhin gezeigt wird.» Sicher sei jedoch, dass eine solche Garantie nicht für alle Sportarten gelte.

Der Zuger FDP-Nationalrat Matthias Michel begründete sein Nein zur Initiative mit der sicherheits- und demokratiepolitischen Rolle der SRG. Diese sei nicht nur ein Medienhaus, sondern ein «Schutzwall gegen Manipulation von aussen». Dank ihrer redaktionellen Unabhängigkeit könne sie diese Aufgabe erfüllen. «Wer die SRG schwächt, öffnet Desinformation die Tür. Eine geschwächte, eine halbierte SRG bedeutet weniger geprüfte Fakten, weniger Einordnung, mehr Raum für Lügen und Polarisierung», so Michel.

Abstimmung acht Jahre nach «No Billag»-Initiative

Die SRG-Initiative, von Gegner*innen auch «Halbierungsinitiative» genannt, fordert eine umfassende Reform der Rundfunkabgabe. Die Gebühr soll auf 200 Franken pro Jahr sinken und nur noch von privaten Haushalten erhoben werden. Unternehmen müssten sich nicht mehr an der Finanzierung eines öffentlich-rechtlichen Senders beteiligen.

Der Bündner Mitte-Nationalrat Martin Candinas warnte vor den Folgen für die Randregionen.
Der Bündner Mitte-Nationalrat Martin Candinas warnte vor den Folgen für die Randregionen.
blue News

Zwar hat die Stimmbevölkerung die thematisch nahe «No Billag»-Initiative im Jahr 2018 deutlich mit über 70 Prozent abgelehnt. Die Lancierung der zweiten Initiative für eine Änderung der Finanzierung von SRF und Co. hatte aber dennoch zur Folge, dass der politische Druck auf das öffentlich-rechtliche Medienunternehmen stieg und der Bund Sparvorgaben machte.

Das Initiativkomitee kündigte seine eigene Pressekonferenz für den 14. Januar 2026 an. Die Abstimmung findet am 8. März statt. Gleichzeitig entscheidet die Stimmbevölkerung über die Bargeld-Initiative, die Klimafonds-Initiative sowie das Bundesgesetz über die Individualbesteuerung.

SP-Nationalrat kassiert Rüffel während SRG-Debatte

SP-Nationalrat kassiert Rüffel während SRG-Debatte

SP-Nationalrat Ueli Schmezer hat in der SRG-Debatte im Nationalrat einen Ordnungsruf kassiert – und einen scharfen Konter von der FDP. Der frühere «Kassensturz»-Moderator wurde von Ratspräsidentin Riniker zurechtgewiesen.

11.06.2025

Mehr zur SRG-Initiative

Grosse Sorge am Leutschenbach. Geheime Umfrage zeigt Ja-Trend zur SRG-Halbierungsinitiative

Grosse Sorge am LeutschenbachGeheime Umfrage zeigt Ja-Trend zur SRG-Halbierungsinitiative

Medien. SRG-Generaldirektorin Susanne Wille warnt vor Experimenten

MedienSRG-Generaldirektorin Susanne Wille warnt vor Experimenten

Aufatmen am Leutschenbach. Nationalrat sagt nach Marathondebatte Nein zur SRG-Initiative

Aufatmen am LeutschenbachNationalrat sagt nach Marathondebatte Nein zur SRG-Initiative

Meistgelesen

«Alle haben angefangen, Trump den A**** zu küssen»
SRG-Befürworter warnen vor Lauberhorn-Verschwinden – und rudern gleich zurück
80-Jähriger erschiesst Frau von Enkel – und muss 19 Jahre ins Gefängnis
Aargauer Gemeinde beschliesst Tempo 30 – Fahrlehrer bläst zum Widerstand
Auto rutscht mit Sommerreifen auf Gleis – und kollidiert mit Zug