  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bald musst du weniger zahlen Trotz SRG-Nein ändert sich für dich jetzt einiges

Petar Marjanović

8.3.2026

Gregor Rutz: «Mit dem Resultat arbeiten wir weiter»

Gregor Rutz: «Mit dem Resultat arbeiten wir weiter»

«Wichtig waren der Abstimmungskampf und die Diskussion mit dem Parlament und der Bevölkerung», sagt SVP-Nationalrat Gregor Rutz zu blue News.

08.03.2026

Ein Nein zur SRG-Initiative bedeutet nicht, dass alles beim Alten bleibt. Zwar bleibt der grosse Einschnitt aus, doch die Radio- und TV-Gebühr sinkt trotzdem – und auch bei der SRG stehen Sparmassnahmen bevor.

Petar Marjanović

08.03.2026, 18:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auch bei einem Nein zur SRG-Initiative sinkt die Serafe-Gebühr schrittweise von heute 335 auf 300 Franken.
  • Die SRG rechnet dennoch mit Mindereinnahmen von rund 270 Millionen Franken pro Jahr und prüft Sparmassnahmen.
  • Diskussionen über Auftrag, Online-Angebot und Sportrechte dürften weitergehen.
Mehr anzeigen

Ein Nein zur SRG-Initiative würde nicht bedeuten, dass die Radio- und TV-Abgabe unverändert bleibt. Der Bundesrat hat bereits beschlossen, die Haushaltsgebühr schrittweise zu senken.

blue News sagt dir, was du jetzt wissen musst.

Bleibt die Serafe-Gebühr nun unverändert bei 335 Franken?

Die wohl wichtigste Frage nach dem Volks-Nein zur SRG-Initiative lässt sich mit einem klaren «Nein» beantworten: Auch bei einer Ablehnung sinkt die Abgabe. Der Bundesrat hat bereits Nägel mit Köpfen gemacht: Ab 2027 wird die Haushaltsgebühr auf 312 Franken reduziert, bis 2029 auf 300 Franken.

Ein Nein verhindert also lediglich den Gebühren-Sturzflug auf 200 Franken, nicht aber die geplante Entlastung. Für Haushalte bleibt das trotz allem eine spürbare Reduktion.

Was gilt neu für Unternehmen?

Urs Wehrli: «Ich bin wirklich erleichtert»

Urs Wehrli: «Ich bin wirklich erleichtert»

Urs Wehrli von «Ursus und Nadeschkin» zeigt sich im Interview mit blue News erleichtert über das Abstimmungsergebnis. «Die SRG steht unter Beobachtung, aber so geht es nicht», sagt er.

08.03.2026

Ab 2027 sollen rund 80 Prozent der Firmen keine Radio- und TV-Abgabe mehr zahlen. Die Umsatzgrenze, ab der Unternehmen beitragspflichtig sind, wird von 500’000 auf 1,2 Millionen Franken erhöht. Diese Regelung ist Teil des vom Bundesrat beschlossenen «Gegenvorschlags light» und soll die Belastung für kleine und mittlere Betriebe spürbar reduzieren.

Ist die Gebührenfrage damit ein für alle Mal erledigt?

Nicht unbedingt. Nach dem Nein zu «No Billag» und nun zur SRG-Initiative scheint das Thema zwar vorerst entschieden. Doch wirtschaftsliberale und rechtsbürgerliche Kreise kritisieren den staatsnahen Medienkonzern weiterhin aus ordnungspolitischer Sicht. Auch künftig dürfte die Diskussion über die Rolle und den Umfang des Service public – besonders im digitalen Zeitalter – immer wieder aufflammen.

Droht trotzdem ein Stellenabbau?

blue News in Bern. «Säg mal wer!» SP-Badran und SVP-Rutz geraten sich vor der Kamera in die Haare

blue News in Bern«Säg mal wer!» SP-Badran und SVP-Rutz geraten sich vor der Kamera in die Haare

Ja. Durch die schrittweise Reduktion der Gebühr auf 300 Franken und den Verzicht auf Teuerungsanpassungen rechnet die SRG bis 2029 mit jährlichen Mindereinnahmen von rund 270 Millionen Franken. Laut der SRG soll die Finanzierung dieser Lücke wohl auch über einen Personalabbau erfolgen. Interne Schätzungen sprechen von bis zu 900 Stellen, die mittelfristig wegfallen könnten.

Was passiert mit der Führung von SRF?

Thomas Matter: «Wir haben mit dem Nein gerechnet»

Thomas Matter: «Wir haben mit dem Nein gerechnet»

«Wir haben natürlich damit gerechnet», sagt Thomas Matter, SVP-Nationalrat zu blue News.

08.03.2026

Direktorin Nathalie Wappler tritt Ende April 2026 zurück. Ihre Nachfolge soll zeitnah bekannt gegeben werden – voraussichtlich direkt nach dem Abstimmungssonntag, wie das Branchenportal «Persönlich» berichtet. In der Medienbranche kursieren bereits Namen möglicher Kandidatinnen und Kandidaten: SRF-Journalistinnen Anita Richner und Urs Gredig gelten als mögliche Nachfolger*innen, ebenso frühere SRF-Figuren wie Jonas Projer (zurzeit FDP-Generalsekretär), Steffi Buchli (aktuell «Bild») und Nicola Bomio (mittlerweile bei CH Media).

Was ist mit der angekündigten UKW-Rückkehr?

Die SRG prüft derzeit eine teilweise Rückkehr auf UKW ab 2027 – für SRF 1, SRF 3 und Musikwelle. Hintergrund ist ein deutlicher Rückgang der Hörerzahlen seit der Abschaltung Ende 2024 sowie entsprechender Druck aus Politik und Branche. Ob das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) die nötigen Lizenzen erneut erteilt, ist aber offen. Durch das Nein zur Initiative behält die SRG immerhin etwas Spielraum, um solche Projekte finanziell überhaupt prüfen zu können.

Welche Sendungen werden gestrichen?

Freude bei Badran und Co.

Freude bei Badran und Co.

Badran und Co. freuen sich zur Individualbesteuerung.

08.03.2026

Ein radikaler Sparkurs wie bei einem Ja bleibt aus, doch es wird Veränderungen geben. Der Fokus dürfte sich stärker auf Information, Kultur und Bildung richten – also auf klassische Service-public-Inhalte.

In den letzten Monaten wurden bereits einzelne Formate eingestellt, darunter «Gesichter und Geschichten» (ehemals «Glanz & Gloria»), der Podcast «Zivadiliring» sowie Radiosendungen wie «Wissenschaftsmagazin», «Trend» und «Kontext».

Auch im Newsbereich gab es Anpassungen: Die Tagesschau-Ausgaben am Mittag und um 18 Uhr wurden durch kürzere Newsflashes ersetzt. Einzelne Regionaljournale werden am Wochenende reduziert.

Bleibt der Sport im bisherigen Umfang erhalten?

Alle Resultate in der Übersicht. So hat deine Gemeinde abgestimmt

Alle Resultate in der ÜbersichtSo hat deine Gemeinde abgestimmt

Wohl kaum. Sportrechte sind teuer, und auch nach einem Nein steht die SRG unter Spardruck. Bei internationalen Grossereignissen – etwa der Champions League oder einzelnen Ski-Weltcup-Rechten – dürfte künftig stärker geprüft werden, was wirtschaftlich und politisch vertretbar ist. 

Ändert sich der Leistungsauftrag?

Betretene Stimmung bei Befürwortern der SRG-Halbierung

Betretene Stimmung bei Befürwortern der SRG-Halbierung

Bei den Vertretern des Ja-Komitees zur SRG-Halbierung herrscht nach den ersten Trends betretenes Schweigen. SVP-Nationalrat Gregor Rutz verlässt nach den ersten Trends die vordere Reihe und begibt sich in den hinteren Teil des Raums.

08.03.2026

Davon ist auszugehen. Der Bundesrat will den Auftrag klarer definieren: Die SRG soll sich stärker von privaten Medien unterscheiden, insbesondere online. Das könnte weniger Textangebote im Netz bedeuten – um private Verlage nicht konkurrenzieren –, dafür mehr Gewicht auf regionale Berichterstattung und Inhalte in den Landessprachen. 

Mehr aus der Schweiz

Wirtschaftsminister unter Druck. IT-Chaos bei Arbeitslosengeldern: Bundesrat Parmelin muss Antworten liefern

Wirtschaftsminister unter DruckIT-Chaos bei Arbeitslosengeldern: Bundesrat Parmelin muss Antworten liefern

Ernennung nur noch Formsache. Dieser Manager wird wohl neuer SRF-Direktor

Ernennung nur noch FormsacheDieser Manager wird wohl neuer SRF-Direktor

Die grosse Übersicht. Diese Entscheidungen sind gefallen – und auf diese Resultate warten wir noch

Die grosse ÜbersichtDiese Entscheidungen sind gefallen – und auf diese Resultate warten wir noch

Meistgelesen

Rösti kündigt Einschränkung für SRG an +++ Keller-Sutter warnt und zieht Vergleiche zu EU-Beitritt
Die Heiratsstrafe fällt – rechne hier aus, was das für dich bedeutet
«Säg mal wer!» SP-Badran und SVP-Rutz geraten sich vor der Kamera in die Haare
So hat deine Gemeinde abgestimmt
Dank starken Resultaten – FDP-Shootingstar Avdili kann wieder hoffen