Gregor Rutz: «Mit dem Resultat arbeiten wir weiter» «Wichtig waren der Abstimmungskampf und die Diskussion mit dem Parlament und der Bevölkerung», sagt SVP-Nationalrat Gregor Rutz zu blue News. 08.03.2026

Ein Nein zur SRG-Initiative bedeutet nicht, dass alles beim Alten bleibt. Zwar bleibt der grosse Einschnitt aus, doch die Radio- und TV-Gebühr sinkt trotzdem – und auch bei der SRG stehen Sparmassnahmen bevor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auch bei einem Nein zur SRG-Initiative sinkt die Serafe-Gebühr schrittweise von heute 335 auf 300 Franken.

Die SRG rechnet dennoch mit Mindereinnahmen von rund 270 Millionen Franken pro Jahr und prüft Sparmassnahmen.

Diskussionen über Auftrag, Online-Angebot und Sportrechte dürften weitergehen. Mehr anzeigen

Ein Nein zur SRG-Initiative würde nicht bedeuten, dass die Radio- und TV-Abgabe unverändert bleibt. Der Bundesrat hat bereits beschlossen, die Haushaltsgebühr schrittweise zu senken.

blue News sagt dir, was du jetzt wissen musst.

Bleibt die Serafe-Gebühr nun unverändert bei 335 Franken?

Die wohl wichtigste Frage nach dem Volks-Nein zur SRG-Initiative lässt sich mit einem klaren «Nein» beantworten: Auch bei einer Ablehnung sinkt die Abgabe. Der Bundesrat hat bereits Nägel mit Köpfen gemacht: Ab 2027 wird die Haushaltsgebühr auf 312 Franken reduziert, bis 2029 auf 300 Franken.

Ein Nein verhindert also lediglich den Gebühren-Sturzflug auf 200 Franken, nicht aber die geplante Entlastung. Für Haushalte bleibt das trotz allem eine spürbare Reduktion.

Was gilt neu für Unternehmen?

Urs Wehrli: «Ich bin wirklich erleichtert» Urs Wehrli von «Ursus und Nadeschkin» zeigt sich im Interview mit blue News erleichtert über das Abstimmungsergebnis. «Die SRG steht unter Beobachtung, aber so geht es nicht», sagt er. 08.03.2026

Ab 2027 sollen rund 80 Prozent der Firmen keine Radio- und TV-Abgabe mehr zahlen. Die Umsatzgrenze, ab der Unternehmen beitragspflichtig sind, wird von 500’000 auf 1,2 Millionen Franken erhöht. Diese Regelung ist Teil des vom Bundesrat beschlossenen «Gegenvorschlags light» und soll die Belastung für kleine und mittlere Betriebe spürbar reduzieren.

Ist die Gebührenfrage damit ein für alle Mal erledigt?

Nicht unbedingt. Nach dem Nein zu «No Billag» und nun zur SRG-Initiative scheint das Thema zwar vorerst entschieden. Doch wirtschaftsliberale und rechtsbürgerliche Kreise kritisieren den staatsnahen Medienkonzern weiterhin aus ordnungspolitischer Sicht. Auch künftig dürfte die Diskussion über die Rolle und den Umfang des Service public – besonders im digitalen Zeitalter – immer wieder aufflammen.

Droht trotzdem ein Stellenabbau?

Ja. Durch die schrittweise Reduktion der Gebühr auf 300 Franken und den Verzicht auf Teuerungsanpassungen rechnet die SRG bis 2029 mit jährlichen Mindereinnahmen von rund 270 Millionen Franken. Laut der SRG soll die Finanzierung dieser Lücke wohl auch über einen Personalabbau erfolgen. Interne Schätzungen sprechen von bis zu 900 Stellen, die mittelfristig wegfallen könnten.

Was passiert mit der Führung von SRF?

Thomas Matter: «Wir haben mit dem Nein gerechnet» «Wir haben natürlich damit gerechnet», sagt Thomas Matter, SVP-Nationalrat zu blue News. 08.03.2026

Direktorin Nathalie Wappler tritt Ende April 2026 zurück. Ihre Nachfolge soll zeitnah bekannt gegeben werden – voraussichtlich direkt nach dem Abstimmungssonntag, wie das Branchenportal «Persönlich» berichtet. In der Medienbranche kursieren bereits Namen möglicher Kandidatinnen und Kandidaten: SRF-Journalistinnen Anita Richner und Urs Gredig gelten als mögliche Nachfolger*innen, ebenso frühere SRF-Figuren wie Jonas Projer (zurzeit FDP-Generalsekretär), Steffi Buchli (aktuell «Bild») und Nicola Bomio (mittlerweile bei CH Media).

Was ist mit der angekündigten UKW-Rückkehr?

Die SRG prüft derzeit eine teilweise Rückkehr auf UKW ab 2027 – für SRF 1, SRF 3 und Musikwelle. Hintergrund ist ein deutlicher Rückgang der Hörerzahlen seit der Abschaltung Ende 2024 sowie entsprechender Druck aus Politik und Branche. Ob das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) die nötigen Lizenzen erneut erteilt, ist aber offen. Durch das Nein zur Initiative behält die SRG immerhin etwas Spielraum, um solche Projekte finanziell überhaupt prüfen zu können.

Welche Sendungen werden gestrichen?

Freude bei Badran und Co. Badran und Co. freuen sich zur Individualbesteuerung. 08.03.2026

Ein radikaler Sparkurs wie bei einem Ja bleibt aus, doch es wird Veränderungen geben. Der Fokus dürfte sich stärker auf Information, Kultur und Bildung richten – also auf klassische Service-public-Inhalte.

In den letzten Monaten wurden bereits einzelne Formate eingestellt, darunter «Gesichter und Geschichten» (ehemals «Glanz & Gloria»), der Podcast «Zivadiliring» sowie Radiosendungen wie «Wissenschaftsmagazin», «Trend» und «Kontext».

Auch im Newsbereich gab es Anpassungen: Die Tagesschau-Ausgaben am Mittag und um 18 Uhr wurden durch kürzere Newsflashes ersetzt. Einzelne Regionaljournale werden am Wochenende reduziert.

Bleibt der Sport im bisherigen Umfang erhalten?

Wohl kaum. Sportrechte sind teuer, und auch nach einem Nein steht die SRG unter Spardruck. Bei internationalen Grossereignissen – etwa der Champions League oder einzelnen Ski-Weltcup-Rechten – dürfte künftig stärker geprüft werden, was wirtschaftlich und politisch vertretbar ist.

Ändert sich der Leistungsauftrag?

Betretene Stimmung bei Befürwortern der SRG-Halbierung Bei den Vertretern des Ja-Komitees zur SRG-Halbierung herrscht nach den ersten Trends betretenes Schweigen. SVP-Nationalrat Gregor Rutz verlässt nach den ersten Trends die vordere Reihe und begibt sich in den hinteren Teil des Raums. 08.03.2026

Davon ist auszugehen. Der Bundesrat will den Auftrag klarer definieren: Die SRG soll sich stärker von privaten Medien unterscheiden, insbesondere online. Das könnte weniger Textangebote im Netz bedeuten – um private Verlage nicht konkurrenzieren –, dafür mehr Gewicht auf regionale Berichterstattung und Inhalte in den Landessprachen.