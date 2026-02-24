«Gefährliches Signal!» – «Es reicht jetzt!» SRG-Initiative spaltet das Land

Die Halbierungsinitiative einfach erklärt – Sind 200 Franken genug? – Das musst du darüber wissen Die Halbierungsinitiative «200 Franken sind genug!» will die Radio- und TV-Gebühren deutlich senken. Wer hinter der Initiative steckt, welche Folgen sie hätte – und was für die SRG auf dem Spiel steht, zeigt unser Video-Explainer. 04.02.2026

Die SRG-Initiative treibt einen Keil durchs Land: Für die einen ist die heutige Gebühr ein überfälliger Zwangsbeitrag, für die anderen eine vergleichsweise günstige Versicherung für Information und Zusammenhalt in vier Sprachregionen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Viele blue News Leser finden 335 Franken zu hoch und verlangen eine schlankere SRG, die sich stärker auf Information fokussiert.

Andere warnen, dass die Ersparnis klein ist, die Folgen für Service public, Vielfalt und Demokratie aber gross sein könnten.

Ein dritter Teil will Reformen und weniger «aufgeblähte» Strukturen, lehnt aber eine radikale Kürzung als falsches Mittel ab. Mehr anzeigen

Am 8. März stimmt die Schweiz über die «Halbierungsinitiative» ab. Sie will die Radio- und TV-Abgabe von 335 auf 200 Franken senken und Unternehmen von der Abgabe befreien.

Das blue News Duell zwischen SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr und SP-Nationalrat Ueli Schmezer hat die Debatte zusätzlich angeheizt. In den Kommentaren prallen die Sichtweisen hart aufeinander – von «endlich sparen» bis «gefährliches Signal für die Demokratie».

Campos schreibt: «Es kann nur eine Antwort geben: Ja zur Reduzierung auf 200 Franken, was immer noch zu viel ist.» Als Beispiel nennt er die Olympiaberichterstattung mit «Experten über Experten» und folgert, das zeige, dass Geld vorhanden sei.

PascalPP geht in dieselbe Richtung und bezweifelt, dass die SRG mit ihrer heutigen Grösse effizient geführt werden kann. «Es zeigt sich doch, dass die SRG und die SRF-Leitung mit dieser Grösse einfach überfordert sind! Da können wir doch nur reduzieren!», schreibt er. Auch Valiboo findet den Alarmismus übertrieben: «Von Zerschlagung der SRG kann keine Rede sein.»

Mehrere Kommentare kritisieren zudem, die SRG sei politisch nicht ausgewogen. Gollum78 formuliert es zugespitzt: «Die SRG ist mittlerweile zu einem Sprachrohrsender beziehungsweise einem Propagandaapparat verkommen.» Schmarotzer stört sich zusätzlich an einem gefühlten Fokus auf Zürich: «Die Schweiz hört bei Olten wohl auf … vom Zürcher Böögg kann nicht genug gezeigt werden.»

«Die 27 Rappen helfen niemandem»: Die Nein-Stimmen warnen vor Nebenwirkungen

Auf der anderen Seite halten viele blue News Leser die Einsparung für zu klein, um als Argument zu taugen, und sehen die Risiken als deutlich grösser. Flow-Tea schreibt: «Wie Ueli Schmezer sagt: Die 27 Rappen pro Tag helfen denen, die unter hohen Krankenkassen-Prämien & hohen Mietzinsen leiden, überhaupt nicht.» PeaceLover argumentiert ähnlich und nennt den Spareffekt «nicht einmal lächerlich», während zugleich bei grösseren Ausgaben – etwa in anderen Politikfeldern – weniger genau hingeschaut werde.

Bohnenstange dreht den Spies um und sieht hinter der Initiative ein strategisches Interesse: «Die SVP ist halt sehr interessiert an schlecht informierten Bürgern…» PascalPP widerspricht prompt und kontert: «So ein Quatsch; wie wenn SRF gut informieren würde.» Aus diesem Schlagabtausch wird deutlich, worum es vielen in der Abstimmung tatsächlich geht: weniger um Frankenbeträge, mehr um Vertrauen in Medien und in politische Neutralität.

Wujabom76 zieht eine grössere Linie und verbindet den Entscheid mit der Frage, wie widerstandsfähig eine Demokratie ist, wenn Medien geschwächt werden. Er schreibt, er frage sich, ob man «das … wegen 27 Rappen pro Tag aufgeben» wolle, und warnt vor Entwicklungen, die man aus anderen Ländern kenne, in denen Medien unter Druck geraten.

Gespaltene Stimmen: «Kleinere, dafür bessere Brötchen» statt Kahlschlag

Zwischen Ja und Nein finden sich auffallend viele Kommentare, die weder die heutige SRG verteidigen noch die Halbierungsinitiative als Lösung sehen. Schossuzu58 beschreibt sich als grundsätzlich pro SRG, fordert aber einen klareren Fokus: Es brauche Berichterstattung und solide Information, aber «diese ganzen … Unterhaltungssendungen» und teure Serienproduktionen seien fragwürdig. robbingwood0815 stimmt zu und fordert «mehr Qualität als Quantität», warnt aber zugleich: «Halbieren bleibt jedoch die mit Abstand schlechteste Idee.»

Rugeli bringt eine andere Nuance hinein und blickt ins Ausland: Die SRG habe sich verzettelt, schreibt er, und solle sich stärker an der BBC orientieren. Sein Fazit klingt wie ein Kompromissvorschlag: «Vielleicht ist der Weg, kleinere, dafür bessere Brötchen zu backen, gar nicht so verkehrt.» Genau dieser Gedanke taucht in mehreren Kommentaren auf, die auf Reformen, Prioritäten und Transparenz drängen, ohne den Service public grundsätzlich in Frage zu stellen.

oberdlik fasst die Spannung am Ende fast schon resigniert zusammen und spricht von einem beidseitigen Verstärken der Klischees. Der Spareffekt sei im Verhältnis «so minim», dass eher eine «strukturelle Neuorientierung» sinnvoll wäre. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass die Konsequenzen nach der Abstimmung alle treffen werden, unabhängig vom Lager.

Unter dem Strich zeigt sich in den Kommentaren ein Muster: Ja-Stimmen koppeln die Initiative an Effizienz, Ärger über Pflichtgebühren und an das Gefühl politischer Schlagseite. Nein-Stimmen stellen die Höhe der Ersparnis in Frage und warnen vor Kollateralschäden für Information und Zusammenhalt in einem Land mit vier Sprachregionen.

Dazwischen steht eine grosse Gruppe, die zwar Reformen fordert, aber eine harte Kürzung als zu grobes Instrument empfindet.