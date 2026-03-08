Riesen-Jubel bei Gegnern der SRG-Initiative – Badran schiesst gegen Rösti

Grosser Jubel bei den Gegnern der SRG-Initiative. blue News

Nach den ersten Hochrechnungen zur SRG-Halbierungsinitiative reagieren die beiden Lager unterschiedlich. Während Gegner der Vorlage jubeln, zeigen sich die Befürworter deutlich zurückhaltender.

Badran schiesst gegen Rösti

«Ein Land braucht die vierte Gewalt, die kann man nicht einfach abwickeln», sagt Jacqueline Badran. Im Interview mit blue News erklärt sie, welche Erwartungen sie nun an Bundesrat Rösti hat – und teilt zugleich kräftig gegen ihn aus.

Grosser Jubel bei Gegnern der Halbierungsinitiative

Beim Komitee, welches die Halbierungsinitiative abgelehnt hat, wird nach den ersten Hochrechnungen bereits kräftig gejubelt. Die anwesenden SRG-Journalisten hingegen zeigen wenige bis keine Emotionen. Jacqueline Badran zeigt sich erleichtert.

Betretenes Schweigen bei Befürwortern der Halbierungsinitiative

Bei den Vertretern des Ja-Komitees zur SRG-Halbierung herrscht nach den ersten Trends betretenes Schweigen. SVP-Nationalrat Gregor Rutz verlässt nach den ersten Trends die vordere Reihe und begibt sich in den hinteren Teil des Raums.

Gregor Rutz: «Mit dem Resultat arbeiten wir weiter»

«Wichtig waren der Abstimmungskampf und die Diskussion mit dem Parlament und der Bevölkerung», sagt SVP-Nationalrat Gregor Rutz zu blue News. «Es war das erste Mal, dass der Bundesrat sagte: ‹Wir haben Handlungsbedarf bei der Medienpolitik›», so Rutz weiter. «Mit dem Resultat arbeiten wir weiter», fügt er hinzu.

Thomas Matter: «Wir haben mit dem Nein gerechnet»

«Wir haben natürlich damit gerechnet», sagt Thomas Matter, SVP-Nationalrat, zu blue News. «Sämtliche linken Parteien und Organisationen haben uns bekämpft», fügt er hinzu. Auf die Frage, ob noch eine Initiative komme, sagte er, die SVP versuche stets, die Menschen zu entlasten. «Die SRG hätte auch mit einem Budget von einer Milliarde ein sehr gutes Programm machen können», fügte er hinzu.

Urs Wehrli: «Ich bin erleichtert»

Urs Wehrli von «Ursus und Nadeschkin» zeigt sich im Interview mit blue News erleichtert über das Abstimmungsergebnis. «Die SRG steht unter Beobachtung, aber so geht es nicht», sagt er.

Kahtrin Bertschy: «Ein hervorragender Tag, um Geschichte zu schreiben»

Kathrin Bertschy hat sich in den vergangenen Monaten für eine Abschaffung der Heiratsstrafe eingesetzt. Nun ist das Anliegen von der Stimmbevölkerung angenommen worden. Für die GLP-Nationalrätin ist das «eine riesige Freude». «Es ist ein hervorragender Tag, um Geschichte zu schreiben», sagt Bertschy im Interview mit blue News. Heute, am internationalen Frauentag, werde «endlich die Ungerechtigkeit abgeschafft».

Marianne Binder-Keller: «Ich glaube, es war eine sehr komplizierte Vorlage»

«Es gibt sowohl Freude als auch eine gewisse Enttäuschung», sagt Mitte-Ständerätin Marianne Binder-Keller zur Individualbesteuerung. Auf die Frage, ob Sie die Frauen abholen konnte, sagt sie: «Ich glaube, es war eine sehr komplexe Vorlage.» Zum Schluss fügt sie hinzu: «Ich war der Meinung, der Fiskus hat in der Familienorganisation nichts verloren.»