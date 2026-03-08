«Säg mal wer!» SP-Badran und SVP-Rutz geraten sich vor der Kamera in die Haare

  1. Privatkunden
8.3.2026

Bei der Abstimmungs-Elefantenrunde auf SRF kommt es am Sonntag zu einer emotionalen Szene. SVP-Nationalrat Gregor Rutz und SP-Nationalrätin Jacqueline Badran gehen sich an den Kragen, als es um die SRG-Initiative geht.

08.03.2026

Nach den ersten Hochrechnungen zur SRG-Halbierungsinitiative reagieren die beiden Lager unterschiedlich. Während Gegner der Vorlage jubeln, zeigen sich die Befürworter deutlich zurückhaltender.

,
,
,

Dominik Müller, Petar Marjanović, Samuel Walder, Fabienne Berner

08.03.2026, 12:40

08.03.2026, 17:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

Mehr anzeigen

Bei der Abstimmungs-Elefantenrunde auf SRF kommt es am Sonntag zu einer emotionalen Szene. SVP-Nationalrat Gregor Rutz und SP-Nationalrätin Jacqueline Badran gehen sich an den Kragen, als es um die SRG-Initiative geht.

08.03.2026

Bei der Abstimmungs-Elefantenrunde auf SRF kommt es am Sonntag zu einer emotionalen Szene. SVP-Nationalrat Gregor Rutz und SP-Nationalrätin Jacqueline Badran gehen sich an den Kragen, als es um die SRG-Initiative geht.

Jacqueline Badran schiesst gegen Albert Rösti

«Ein Land braucht die vierte Gewalt – die kann man nicht einfach abwickeln», sagt Jacquelin Badran. Im Interview mit blue News erklärt sie, welche Erwartungen sie nun an Bundesrat Rösti stellt – und schiesst gegen ihn.

08.03.2026

«Ein Land braucht die vierte Gewalt, die kann man nicht einfach abwickeln», sagt Jacqueline Badran. Im Interview mit blue News erklärt sie, welche Erwartungen sie nun an Bundesrat Rösti hat – und teilt zugleich kräftig gegen ihn aus.

Freude bei Badran und Co.

Badran und Co. freuen sich zur Individualbesteuerung.

08.03.2026

Beim Komitee, welches die Halbierungsinitiative abgelehnt hat, wird nach den ersten Hochrechnungen bereits kräftig gejubelt. Die anwesenden SRG-Journalisten hingegen zeigen wenige bis keine Emotionen. Jacqueline Badran zeigt sich erleichtert.

Jacqueline Badran zeigt sich erfreut über die erste Prognose: Ein Nein zur Halbierungsinitiative.

08.03.2026

Betretene Stimmung bei Befürwortern der SRG-Halbierung

Bei den Vertretern des Ja-Komitees zur SRG-Halbierung herrscht nach den ersten Trends betretenes Schweigen. SVP-Nationalrat Gregor Rutz verlässt nach den ersten Trends die vordere Reihe und begibt sich in den hinteren Teil des Raums.

08.03.2026

Bei den Vertretern des Ja-Komitees zur SRG-Halbierung herrscht nach den ersten Trends betretenes Schweigen. SVP-Nationalrat Gregor Rutz verlässt nach den ersten Trends die vordere Reihe und begibt sich in den hinteren Teil des Raums.

«Wichtig waren der Abstimmungskampf und die Diskussion mit dem Parlament und der Bevölkerung», sagt SVP-Nationalrat Gregor Rutz zu blue News.

08.03.2026

«Wichtig waren der Abstimmungskampf und die Diskussion mit dem Parlament und der Bevölkerung», sagt SVP-Nationalrat Gregor Rutz zu blue News. «Es war das erste Mal, dass der Bundesrat sagte: ‹Wir haben Handlungsbedarf bei der Medienpolitik›», so Rutz weiter. «Mit dem Resultat arbeiten wir weiter», fügt er hinzu.

«Wir haben natürlich damit gerechnet», sagt Thomas Matter, SVP-Nationalrat zu blue News.

08.03.2026

«Wir haben natürlich damit gerechnet», sagt Thomas Matter, SVP-Nationalrat, zu blue News. «Sämtliche linken Parteien und Organisationen haben uns bekämpft», fügt er hinzu. Auf die Frage, ob noch eine Initiative komme, sagte er, die SVP versuche stets, die Menschen zu entlasten. «Die SRG hätte auch mit einem Budget von einer Milliarde ein sehr gutes Programm machen können», fügte er hinzu.

Urs Wehrli von «Ursus und Nadeschkin» zeigt sich im Interview mit blue News erleichtert über das Abstimmungsergebnis. «Die SRG steht unter Beobachtung, aber so geht es nicht», sagt er.

08.03.2026

Urs Wehrli von «Ursus und Nadeschkin» zeigt sich im Interview mit blue News erleichtert über das Abstimmungsergebnis. «Die SRG steht unter Beobachtung, aber so geht es nicht», sagt er.

Kathrin Bertschy hat sich in den vergangenen Monaten für eine Abschaffung der Heiratsstrafe eingesetzt. Nun ist das Anliegen von der Stimmbevölkerung angenommen worden. Für die GLP-Nationalrätin ist das «eine riesige Freude».

08.03.2026

Kathrin Bertschy hat sich in den vergangenen Monaten für eine Abschaffung der Heiratsstrafe eingesetzt. Nun ist das Anliegen von der Stimmbevölkerung angenommen worden. Für die GLP-Nationalrätin ist das «eine riesige Freude». «Es ist ein hervorragender Tag, um Geschichte zu schreiben», sagt Bertschy im Interview mit blue News. Heute, am internationalen Frauentag, werde «endlich die Ungerechtigkeit abgeschafft».

«Es gibt eine Freunde und ein wenig Enttäuschung», sagt Marianne Binder-Keller zur Individualbesteuerung.

08.03.2026

«Es gibt sowohl Freude als auch eine gewisse Enttäuschung», sagt Mitte-Ständerätin Marianne Binder-Keller zur Individualbesteuerung. Auf die Frage, ob Sie die Frauen abholen konnte, sagt sie: «Ich glaube, es war eine sehr komplexe Vorlage.» Zum Schluss fügt sie hinzu: «Ich war der Meinung, der Fiskus hat in der Familienorganisation nichts verloren.»

