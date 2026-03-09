Jacqueline Badran schiesst gegen Albert Rösti «Ein Land braucht die vierte Gewalt – die kann man nicht einfach abwickeln», sagt Jacquelin Badran. Im Interview mit blue News erklärt sie, welche Erwartungen sie nun an Bundesrat Rösti stellt – und schiesst gegen ihn. 08.03.2026

Nach dem klaren Nein zur SRG-Halbierungsinitiative ist die Diskussion keineswegs beendet. In der blue-News-Community wird weiter heftig gestritten – zwischen Erleichterung über das Resultat, Kritik an der SRG und Forderungen nach Reformen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Die SRG-Halbierungsinitiative ist deutlich gescheitert. Während Gegner der Vorlage das Resultat als klares Bekenntnis zum Service public feiern, sehen Befürworter eine verpasste Chance für Reformen.

In den Kommentaren auf blue News wird der Streit über Gebühren, Programmqualität und politische Neutralität der SRG nun erst recht weitergeführt.

Für viele blue News Leser ist das Resultat ein deutliches Zeichen, dass der Service public breit getragen wird. Yandev77 schreibt: «62 Prozent haben Nein gesagt zu dieser speziell in diesen Zeiten unsinnigen Initiative.» Aus seiner Sicht leiste die SRG «im grossen und ganzen gute Arbeit», gerade im Vergleich zu staatlichen Sendern in anderen Ländern.

Auch andere Kommentare betonen die demokratische Dimension des Entscheids. Oberdlik schreibt, bei Abstimmungen überzeuge «der Souverän (=Mehrheit) eigentlich immer», weil in der Schweiz meist pragmatische Lösungen bevorzugt würden statt radikale Einschnitte.

Bohnenstange interpretiert das Resultat ebenfalls politisch und kommentiert: «Die SVP-Millionäre sind erstaunt, dass das Schweizer Volk an einer lebendigen Schweiz teilhaben möchte und dafür bereit ist, 100 Fränkli Aufpreis zu zahlen.»

«Verpasste Chance»: Kritik trotz Abstimmungsresultat

Andere blue News Leser sehen das Ergebnis deutlich kritischer. Rugeli schreibt: «Das war die zweite vergebene Chance, den Geldverbrenner SRG zu bremsen.» Seiner Meinung nach werde im Leutschenbach nun eher gefeiert als reformiert.

Auch Verstehen zeigt sich frustriert über das Ergebnis. Für ihn bedeutet das Nein, dass die SRG künftig sogar weiter wachsen könnte. «Jetzt wird diese unbrauchbare SRG noch mehr aufgeblasen», schreibt er.

Mehrere Kommentare stellen zudem grundsätzlich infrage, warum Gebühren bezahlt werden müssen. Fiopleimme55 formuliert es so: «Ich verstehe immer noch nicht, weshalb ich für etwas bezahlen soll, das ich nicht konsumiere.»

Gespaltene Stimmen: Reform ja, Halbierung nein

Neben klaren Befürwortern und Gegnern gibt es viele Stimmen, die Reformbedarf sehen, ohne die Initiative zu unterstützen. Wokeless etwa schreibt: Ein Land brauche zwar eine «vierte Gewalt», doch das Problem sei, dass sich diese «von der Objektivität weit entfernt» habe.

Auch andere Leser wünschen sich mehr Qualität und weniger Unterhaltung. AuecheineMeinung schreibt etwa, er vermisse «fundierte Auslandreportagen wie damals von Arthur Honegger oder Erich Gysling». Stattdessen dominierten Sport und Unterhaltung.

Panmark58 erinnert gleichzeitig daran, dass die SRG ohnehin sparen müsse: Gemäss Vorgaben aus der Politik sollen rund 17 Prozent des Budgets reduziert werden. «Dies bedeutet einen Abbau von 900 Vollzeitstellen», schreibt er.

Diskussion wird weitergehen

Die Kommentare zeigen: Auch nach der deutlichen Abstimmungsniederlage ist die Debatte um die SRG keineswegs beendet. Für die einen hat das Volk den Service public klar bestätigt. Für die anderen bleibt die SRG ein zu grosses und zu teures Medienhaus, das reformiert werden müsse.

Einig sind sich viele Kommentierende immerhin in einem Punkt: Die Diskussion über Gebühren, Programmauftrag und Rolle der SRG in der Schweizer Medienlandschaft wird weitergehen.