Die Halbierungsinitiative einfach erklärt – Sind 200 Franken genug? – Das musst du darüber wissen Die Halbierungsinitiative «200 Franken sind genug!» will die Radio- und TV-Gebühren deutlich senken. Wer hinter der Initiative steckt, welche Folgen sie hätte – und was für die SRG auf dem Spiel steht, zeigt unser Video-Explainer. 04.02.2026

Am 8. März entscheidet die Schweiz über die sogenannte «Halbierungsinitiative». Die Vorlage will die Radio- und Fernsehgebühr auf 200 Franken senken und Unternehmen vollständig von der Abgabe befreien. Was genau steht auf dem Spiel?

Bei einem Ja würden die Einnahmen der SRG aus Gebühren praktisch halbiert, bei einem Nein sinkt die Abgabe schrittweise auf 300 Franken bis 2029.

Bundesrat und Mehrheit des Parlaments lehnen die Initiative ab, während sie vor allem von SVP und Jungfreisinnigen unterstützt wird. Mehr anzeigen

Am 8. März stimmen Volk und Stände über die SRG-Initiative, im Volksmund auch bekannt als «Halbierungsinitiative», ab. Das Volksbegehren verlangt die Senkung der Radio- und Fernsehgebühren auf 200 Franken sowie die vollständige Abschaffung der Unternehmensabgabe.

blue News beantwortet dir die wichtigsten Fragen zur SRG-Initiative.

Was ist die Ausgangslage?

Haushalte und Unternehmen finanzieren gemeinsam die SRG und 38 konzessionierte Lokalradios und Regionalfernsehsender. Dazu wird von der Serafe bei Haushalten und von der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) bei Unternehmen im Auftrag des Bundes eine Abgabe erhoben. Der Bundesrat legt fest, wie hoch die Abgabe ist.

2019 hatte er die Abgabenhöhe für Haushalte von 365 auf 335 Franken pro Jahr gesenkt. Damals machte die «No Billag»-Initiative Druck, welche eine vollständige Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren verlangte. Fast 72 Prozent lehnten das Volksbegehren 2018 ab.

Wer bezahlt keine Abgabe?

Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen des Bundes können ihren Haushalt von der Abgabe befreien lassen. Auch eine taubblinde Person muss keine Abgabe bezahlen. Ebenfalls von der Abgabepflicht befreit sind bestimmte Personen im internationalen Bereich, beispielsweise Diplomaten. Ausserdem sind nicht mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen von der Abgabe befreit.

Wie ist die Situation im Ausland?

In anderen Ländern sind die Gebühren für öffentlich-rechtliche Sender tiefer als in der Schweiz. Im Unterschied zur SRG müssen diese Medienhäuser aber nur Angebote in einer Sprache anbieten.

Die Mehrsprachigkeit und Kleinräumigkeit der Schweiz erklärt laut dem Bund die im Ländervergleich höhere Haushaltsabgabe. Wäre die Schweiz ein einsprachiges Land, wären die Produktionskosten der SRG demnach rund vierzig Prozent tiefer.

Was will die Initiative genau?

Die Volksinitiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)» will die Radio- und Fernsehabgabe für Haushalte von heute 335 auf maximal 200 Franken pro Jahr senken. Zudem sollen alle Unternehmen von der Abgabepflicht befreit werden. Aus der Radio- und Fernsehabgabe sollen nur noch Radio- und Fernsehprogramme finanziert werden, die einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit» erbringen.

Teil des Initiativtexts sind zudem eine Reihe von Übergangsbestimmungen. Demnach sollen die Regeln für den Finanzausgleich und der prozentuale Anteil der privaten regionalen Radio- und Fernsehveranstalter an den Gebührengeldern gleich bleiben wie bisher. Vorgesehen ist zudem, dass die Gebühr gesenkt wird, wenn die Zahl der Haushalte steigt. Der Bundesrat soll eine solche allfällige Gebührensenkung alle fünf Jahre vornehmen, wobei er die Teuerung mitberücksichtigen könnte.

Warum heisst sie «Halbierungsinitiative»?

Unter dem Strich fordert die Initiative eine deutliche Verschlankung der SRG und eine Fokussierung des Angebots auf Kernbereiche. Gemäss Berechnungen des Bundes würden mit Annahme der Initiative die Mittel der SRG aus der Abgabe halbiert. Haushalte müssten rund vierzig Prozent weniger Gebühren bezahlen. Zusammen mit der vollständigen Streichung der Unternehmensabgabe ergibt sich eine Halbierung der Gelder.

Was geschieht bei einem Nein?

Auch dann werden Haushalte und Unternehmen weniger Gebühren bezahlen. Im Juni 2024 hat der Bundesrat als Gegenprojekt zur SRG-Initiative entschieden, die Haushaltsabgabe im Jahr 2027 von 335 auf 312 Franken und im Jahr 2029 auf 300 Franken zu senken. Ab 2027 werden zudem weitere rund 65'000 Unternehmen keine Abgabe mehr entrichten müssen.

Anders gesagt: Ab 2027 werden nur noch zwanzig Prozent der mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen eine Abgabe bezahlen, heute sind es 33 Prozent. Der Bundesrat wird nach der Abstimmung zudem die neue SRG-Konzession konkretisieren.

Gemäss ersten Eckwerten soll privaten Medien mehr Spielraum gegeben werden. Der Schwerpunkt der SRG soll künftig bei Information, Kultur und Bildung im audiovisuellen Bereich liegen. Im Online-Bereich prüft der Bundesrat weitere Einschränkungen im Textangebot.

Was macht die SRG bei einem Ja?

Heute sind rund 7000 Personen bei der SRG angestellt. Bei einer Annahme der Initiative würden über 3000 Arbeitsplätze wegfallen. Viele Produktionsstandorte müssten aufgehoben werden. Zudem würden nach Angaben des Bundes auch bei anderen Unternehmen, die in wirtschaftlicher Beziehung zur SRG stehen, mehr als 3200 Arbeitsplätze verloren gehen.

Diese Arbeitsplätze betreffen Autoren, Darstellerinnen, Produktionsfirmen der audiovisuellen Industrie, aber auch die Bauwirtschaft oder das Gastgewerbe.

Auch bei einem Nein zur Initiative muss die SRG sparen, jedoch weniger stark. Das Budget der SRG wird bis 2029 um rund 17 Prozent reduziert. Mit dem Projekt «Enavant» ist das Unternehmen daran, Strukturen, Prozesse und Angebote zu überprüfen. Die SRG wird bis 2029 insgesamt 900 Vollzeitstellen streichen.

Wer ist für die Initiative?

Lanciert wurde das Volksbegehren von Vertreterinnen und Vertretern der SVP und der Jungfreisinnigen. Unterstützung erhalten sie von der EDU, der Lega sowie vom Gewerbeverband, von Gastrosuisse und vom Centre Patronal.

Was sind die Argumente der Befürworter?

Die Befürworterinnen und Befürworter argumentieren, es brauche eine Entlastung der Haushalte in Zeiten steigender Krankenkassenprämien und Mieten. Schweizerinnen und Schweizer zahlten heute die weltweit höchsten Radio- und TV-Gebühren. Entlastet werden sollten namentlich junge Menschen, die Medienangebote finanzieren müssten, die sie nicht konsumierten.

Benachteiligt würden auch Einpersonenhaushalte. In der Unternehmensabgabe sehen die Initiantinnen und Initianten eine ungerechte Doppelbesteuerung. Das Komitee fordert, die SRG solle sich auf ihren Kernauftrag konzentrieren. Sie breite sich in Unterhaltung und Sport sowie bei Online-Aktivitäten immer weiter aus.

Wer ist gegen die SRG-Initiative?

Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab. SP, Mitte, Grüne, GLP und EVP setzen sich für ein Nein ein. Auch die FDP-Delegierten beschlossen die Nein-Parole, wenn auch nur knapp.

Gegen das Volksbegehren setzen sich zudem die Kantone, Städte und Gemeinden sowie mehrere Sport-, Kultur- und Seniorenorganisationen ein.

Was sind die Argumente der Gegner?

Eine Halbierung der Radio- und Fernsehgebühren würde laut Gegnerinnen und Gegnern insbesondere die Medienangebote für sprachliche Minderheiten schwächen und die demokratische Meinungsbildung beeinträchtigen. Private Medien könnten die entstehende Lücke nicht schliessen, zudem drohe eine Zentralisierung der Redaktionen und ein Abbau regionaler Berichterstattung.

Gerade in Krisenzeiten, in denen die Demokratie vielerorts unter Druck stehe, brauche es starke Medien als Schutz vor Desinformation. Bei einem Ja zur Initiative hätte das Publikum weniger Schweizer Inhalte zur Verfügung, warnen die Gegnerinnen und Gegner zudem.

Weil die SRG vieles nicht mehr selber anbieten könnte, müsste das Publikum vermehrt auf Bezahlangebote ausweichen. Ein Teil der Haushalte würde somit nicht entlastet.

Wie sieht es aktuell aus?

Das Rennen ist offen. Gemäss den ersten Umfragen zeichnet sich eine Pattsituation ab. Laut SRG-Umfrage hätten Mitte Januar 52 Prozent bestimmt oder eher dagegen gestimmt, während 46 Prozent bestimmt oder eher dafür gewesen wären. In der Umfrage von «20 Minuten» und Tamedia lag die Ja-Absicht bei 50 Prozent und die Nein-Absicht bei 48 Prozent.

Was kosten die Kampagnen?

Für die SRG-Initiative haben Kampagnenführende, die mehr als 50'000 Franken aufwenden, insgesamt 5,77 Millionen Franken offengelegt. Gemäss den von der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) veröffentlichten Daten werfen die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage doppelt so viel Geld für die Abstimmungskampagne auf wie die Befürworterinnen und Befürworter.

Gut die Hälfte der Mittel des Kontra-Lagers stammt demnach aus den Kassen der SP und des Vereins Souveräne Medien Schweiz. Den Rest teilen sich die Vereinigung «Unsere Filme retten», die Allianz Pro Medienvielfalt, der Schweizer Musikrat, das Sportkomitee gegen die Halbierungsinitiative, die Stiftung für direkte Demokratie und die Operation Libero.

Das Pro-Lager erhält gut drei Viertel der Mittel von der IG SRG-Initiative «200 Franken sind genug», die aus Kreisen der SVP, den Jungfreisinnigen und des Schweizerischen Gewerbeverbands zusammengesetzt ist. Letzterer trägt zusammen mit der EDU und dem KMU- und Gewerbeverband des Kantons Zürich ebenfalls Kampagnenmittel im geringeren Ausmass bei.