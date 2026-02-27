Wer gewinnt, wenn die SRG verliert?

Abstimmungskampf um die Mediengebühr: Plakate zur SRG-Initiative zeigen, wie emotional und politisch aufgeladen die Debatte um den Service public geführt wird. sda

Die Radiogenossenschaft Zürich sendet 1924 wenige Stunden pro Tag. Heute betreibt die SRG ein multimediales Angebot in vier Sprachen. Dazwischen liegen technische Revolutionen, politische Grundsatzdebatten und wiederkehrende Abstimmungen über die Medienabgabe.

«Hallo, hallo, Radiostation Zürich» – mit diesem Ruf geht im Sommer 1924 in Zürich-Höngg erstmals ein regelmässiges Radioprogramm in der Deutschschweiz auf Sendung. Die Radiogenossenschaft Zürich nimmt ihren Betrieb auf und schreibt damit Schweizer Mediengeschichte. Das Angebot besteht aus Wetterprognosen, vorgelesenen Nachrichtenmeldungen, Musik ab Schallplatten.

In den 1920er-Jahren ist Radio in der Schweiz ein technisches Experiment. Die Empfangsgeräte werden aufwendig importiert, oder die Hörer*innen bauen sie gleich selbst – mit Drahtspulen, Kristalldetektoren und improvisierten Antennen auf Dachböden.

Technisch unzuverlässiges Angebot

Der Bundesrat entscheidet, diesen neuen Kommunikationskanal staatlich zu regulieren. Mit der Einführung einer Konzessionspflicht für Radiogeräte entsteht eine Einnahmequelle und ein Instrument zur Kontrolle der Frequenzen. Wer senden will, braucht eine Bewilligung der Post-, Telefon- und Telegrafenverwaltung (PTT).

Die erste Jahresgebühr beträgt 15 Franken – zu der Zeit ein beträchtlicher Betrag von mehreren Tageslöhnen. Trotzdem steigt die Zahl der Konzessionär*innen rasch. Ende der 1920er-Jahre zählt die Schweiz bereits Zehntausende angemeldete Radiogeräte.

Schon damals stösst die Abgabe auf Widerstand, insbesondere bei Gewerbetreibenden und in ländlichen Regionen, wo der Empfang teilweise schlecht ist. Sie fragten sich, weshalb man für ein Angebot zahlen müsse, das technisch noch unzuverlässig ist. Der Bundesrat argumentiert, der Äther, beziehungsweise die Funkfrequenzen, seien ein öffentliches Gut und dürfen nicht nur privaten oder kommerziellen Interessen überlassen werden.

Rundfunk soll demokratische Werte stärken

Mit der Gründung der SRG SSR im Jahr 1931 – damals noch als «Schweizerische Rundspruchgesellschaft» – erhält das System eine nationale Klammer. Sie ist als Verein organisiert und umfasst regionale Radiogesellschaften wie jene in Zürich. Ihr Auftrag ist von Beginn an politisch geprägt: In einem mehrsprachigen Land sollte das Radio zur inneren Verständigung beitragen.

Im Zweiten Weltkrieg erhält das Radio eine staatspolitische Bedeutung. Die SRG SSR unterstützt mit ihren drei Landessendern – Radio Beromünster (Deutsch), Radio Sottens (Französisch) und Radio Monte Ceneri (Italienisch) – die «geistige Landesverteidigung». Politische Analysen, Nachrichten und kulturelle Beiträge sollen die demokratische Identität stärken und ausländischer Propaganda entgegenwirken.

Über Kurzwelle werden die Programme weltweit ausgestrahlt. Radio Beromünster, benannt nach dem Mittelwellensender im luzernischen Beromünster, gilt in jener Zeit als einziger frei sendender deutschsprachiger Kanal in Europa. Die Gebührenfinanzierung erhält dadurch zusätzliche Legitimation: Der Rundfunk wird nicht nur als Unterhaltungsmedium, sondern als Instrument nationaler Selbstbehauptung verstanden.

Fernsehen wird Massenmedium – und Werbeträger

In den 1950er-Jahren kommt zum Radio das Fernsehen hinzu. 1953 startet ein regelmässiger Versuchsbetrieb, 1958 beginnt der offizielle Sendebetrieb. Anfangs ist das neue Medium politisch umstritten.

Kritiker*innen befürchten kulturelle «Verflachung» und amerikanischen Einfluss. Doch das Fernsehen setzt sich rasch durch und Ende der 1960er-Jahre besitzt bereits eine Mehrheit der Haushalte ein Fernsehgerät. 1969 wird Geschichte live übertragen: In den frühen Morgenstunden verfolgen in der Schweiz rund eine Million Menschen die erste Mondlandung am Bildschirm. Das Fernsehen wird zum kollektiven Erlebnis.

Am 1. Februar 1965 flimmert erstmals ein Werbeblock – unter anderem für Ovomaltine – über die Bildschirme. Der Minutenpreis beträgt 6000 Franken. Mit der Fernsehwerbung erhält der audiovisuelle Rundfunk neben den Gebühren eine zweite finanzielle Säule. Lange stammt rund ein Viertel des Budgets aus Werbung, drei Viertel aus Gebühren.

Marktöffnung und Ende des Monopols

Trotz dieses wirtschaftlichen Erfolgs bleibt auch die Fernsehwerbung politisch umstritten und wird von Anfang an zeitlich begrenzt. Bis heute ist Werbung im SRG-Programm streng reguliert und stärker eingeschränkt als in vielen anderen europäischen Ländern. Da die Werbeeinnahmen dadurch limitiert sind, stammt ein grosser Teil der Finanzierung über die Gebühren Das macht die Diskussionen rund um die SRG bis heute politisch sensibel.

1983 tritt das neue Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) in Kraft. Es legt die Struktur fest, die im Kern bis heute gilt: Die SRG ist als privatrechtlicher Verein organisiert und erfüllt einen öffentlichen Leistungsauftrag. Der Bund erteilt die Konzessionen und definiert die grundlegenden inhaltlichen Vorgaben.

Gleichzeitig wird der Markt liberalisiert. Private Lokalradios treten erstmals in Konkurrenz zur SRG. In den 1990er-Jahren entstehen auch private, meist regionale Fernsehsender. Damit verliert die SRG ihr bisheriges Monopol. Es entsteht ein duales System: Ein gebührenfinanzierter Anbieter mit Service-public-Auftrag steht kommerziellen Medien gegenüber, die sich vor allem über Werbung finanzieren.

Private Medien vs. SRG

Die medienpolitische Debatte dreht sich seither um diese Trennung. Private Medienhäuser werfen der SRG regelmässig Wettbewerbsverzerrung vor, besonders im Werbemarkt und im Onlinebereich.

Sie argumentieren, dass Inhalte, die mit Gebührengeldern finanziert werden, nicht direkt mit Angeboten konkurrieren sollten, die privatwirtschaftlich finanziert sind und sich am Markt behaupten müssen.

Unter «Service public» versteht die SRG eine verfassungsrechtlich verankerte Grundversorgung: Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung sollen allen Menschen offenstehen – unabhängig von Region oder Sprache. Also auch da, wo sich ein rein werbefinanziertes Angebot wirtschaftlich kaum lohnen würde.

Systemwechsel im digitalen Zeitalter

2015 entscheidet die Stimmbevölkerung knapp über eine vollständige Revision des Radio- und Fernsehgesetzes. Mit 50,1 Prozent Ja-Stimmen wird die bisherige geräteabhängige Gebühr durch eine allgemeine Abgabe pro Haushalt ersetzt.

Der Hintergrund ist die technische Entwicklung und die fortschreitende Digitalisierung. Mit dem Aufkommen des World Wide Web beginnt eine tiefgreifende Transformation. Bereits 1999 lanciert Schweizer Radio International mit swissinfo.ch die erste Internetplattform der SRG. In den folgenden Jahren verlagert sich der Medienkonsum zunehmend ins Netz.

Radio- und Fernsehprogramme werden längst nicht mehr nur über klassische Empfangsgeräte genutzt, sondern auch über Smartphones, Tablets oder Computer. Die klare Trennung zwischen «Gerät» und «Programm» löst sich auf, eine Kontrolle einzelner Empfangsgeräte wird praktisch unmöglich.

Kritiker*innen sprechen von einer «Zwangsgebühr», Befürworter*innen sehen darin eine Anpassung an die digitale Realität.

Seit 2019 zieht die Serafe AG im Auftrag des Bundes die Abgabe ein. Die Umstellung sorgt zunächst für Diskussionen, etwa bei Zweitwohnungen oder bei Unternehmen. Gleichzeitig wird die Abgabe von ursprünglich 451 Franken schrittweise gesenkt.

Im europäischen Vergleich liegt die Abgabe weiterhin im oberen Bereich. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass damit ein Angebot in vier Landessprachen finanziert wird – eine strukturelle Besonderheit der Schweiz, die internationale Vergleiche erschwert.

«No Billag» oder: die SRG soll sich selber finanzieren

Die Volksinitiative «No Billag» von 2018 stellt das Schweizer Mediensystem grundsätzlich infrage. Erstmals geht es nicht mehr nur um die Höhe der Abgabe, sondern um ihre vollständige Abschaffung. Die Initiative verlangt, dass der Bund weder Radio- und Fernsehgebühren erhebt noch Sender finanziell unterstützt.

Im Fall einer Annahme wären Konzessionen mit Leistungsauftrag weitgehend entfallen. Die SRG hätte sich innert kurzer Zeit vollständig privat finanzieren müssen.

Der Name «No Billag» bezog sich auf die frühere Inkassostelle Billag AG, die bis Ende 2018 für den Gebühreneinzug zuständig war. Inhaltlich zielte die Vorlage jedoch auf die Struktur der Medienfinanzierung insgesamt. Getragen wurde sie vor allem von Jungfreisinnigen und liberal-konservativen Kreisen, unterstützt von einzelnen Wirtschaftsverbänden. Kritisiert wurden insbesondere die Höhe der Abgabe, die Marktstellung der SRG sowie ihr Online-Angebot.

Ohne Gebühr droht «Kahlschlag»

Auffällig ist, wie stark sich die Gegenseite mobilisiert. Kulturschaffende, Sportverbände, Filmproduzentinnen und -produzenten sowie auch Teile der Wirtschaft warnen vor einem «Kahlschlag» in der Schweizer Medienlandschaft.

Die SRG betont, dass ohne Gebühren vor allem Angebote in Randregionen und in Minderheitensprachen kaum weitergeführt werden könnten. Tatsächlich stammen rund drei Viertel ihrer Einnahmen aus der Abgabe. Besonders betroffen gewesen wären die Programme in italienischer und rätoromanischer Sprache, da sie deutlich weniger Werbeeinnahmen erzielen als das deutschsprachige Angebot.

Am 4. März 2018 wird die Initiative deutlich abgelehnt: 71,6 Prozent der Stimmenden sagen Nein, kein Kanton stimmt zu. Mit einer Beteiligung von über 54 Prozent ist das Interesse an dieser medienpolitischen Vorlage aussergewöhnlich hoch.

Reformdruck nach dem Urnengang

Politikwissenschaftliche Analysen im Nachgang der Wahlen deuten darauf hin, dass das klare Nein nicht als vorbehaltlose Zustimmung zur bestehenden Struktur verstanden werden sollte. Vielmehr richtete sich die Ablehnung in erster Linie gegen eine vollständige Marktöffnung ohne öffentliche Finanzierung. Der politische Druck auf die SRG, Kosten zu senken und ihr Profil zu schärfen, nimmt weiter zu.

Kurz nach der Abstimmung kündigt die SRG Sparprogramme in dreistelliger Millionenhöhe an. Redaktionen werden zusammengelegt, Standorte überprüft und Verwaltungsstrukturen vereinfacht.

Auch der Bundesrat reagiert: Er beschliesst eine schrittweise Senkung der Haushaltsabgabe. Von ursprünglich 451 Franken sinkt sie auf 365 Franken und soll bis 2029 auf 300 Franken reduziert werden. Begründet wird dieser Schritt mit Effizienzgewinnen und dem Ziel, die Haushalte finanziell zu entlasten.

«200 Franken sind genug!» – eine neue Front

Die Initiative «200 Franken sind genug!» greift die Kritik an der Medienabgabe wieder auf, geht aber weniger weit als «No Billag». Sie fordert nicht die Abschaffung, sondern eine klare Obergrenze: Pro Haushalt sollen höchstens 200 Franken bezahlt werden.

Zudem sollen kleinere Unternehmen mit tiefem Umsatz von der Abgabe befreit werden. Die Befürworter*innen verweisen auf steigende Lebenshaltungskosten und auf den Wandel des Medienmarktes. Streaming-Dienste und internationale Plattformen hätten das Angebot stark verändert; eine hohe Abgabe sei nicht mehr zeitgemäss.

Kritiker*innen warnen dagegen vor spürbaren Einschnitten. Bei einer Senkung auf 200 Franken würden der SRG laut Schätzungen mehrere hundert Millionen Franken pro Jahr fehlen. Weil sie gesetzlich verpflichtet ist, alle Sprachregionen zu versorgen, könnten Einsparungen nicht einfach gleichmässig verteilt werden. Besonders teuer sind Informations- und Kulturangebote sowie Sportrechte, die in der Schweiz oft als verbindendes Element zwischen den Regionen gelten.

Grundsatzfragen bleiben

Die SRG bleibt von links wie von rechts unter Beobachtung. Befürworter*innen verweisen auf den verfassungsrechtlichen Auftrag. Die Schweiz sei ein kleines, mehrsprachiges Land mit begrenztem Werbemarkt. Ohne Gebühren wäre es schwierig, hochwertige Informationsangebote in allen Landessprachen dauerhaft zu finanzieren.

Hinzu kommt ein weiteres Argument: In Zeiten von Desinformation und fragmentierten Online-Öffentlichkeiten brauche es verlässliche, professionell produzierte Nachrichtenangebote. Ein starker Service public könne als Gegengewicht zu Fake News und algorithmisch gesteuerten Informationsblasen wirken.

Demokratie und Finanzierung

Kritische Stimmen verweisen hingegen auf Wettbewerbsnachteile gegenüber einem gebührenfinanzierten Anbieter. Inhalte würden zunehmend zeitversetzt konsumiert, internationale Streamingplattformen drängten in den Markt.

Besonders beim jüngeren Publikum wachse die nicht-lineare Nutzung rasch. Vor diesem Hintergrund stellen Kritiker*innen die Frage, ob das bestehende Finanzierungsmodell noch zeitgemäss sei.

In der Schweiz wird die Finanzierung des Service public regelmässig politisch neu entschieden. Das schafft demokratische Kontrolle, macht den Rundfunk aber zugleich abhängig von Mehrheiten. Seit 1924 wiederholt sich dabei ein Muster. Mit jeder technischen Veränderung flammt die Debatte neu auf – vom Radio über das Fernsehen bis zum Streaming: Wer bezahlt den Service public – und in welchem Umfang?