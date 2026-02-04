  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Organisierte Massenbeanstandungen» So viele Beschwerden erhielt die SRG-Ombudsstelle noch nie

SDA

4.2.2026 - 20:46

Die hohe Zahl an Beanstandungen geht laut der SRG auch auf die politische Debatte rund um die Halbierungsinitiative zurück. 
Die hohe Zahl an Beanstandungen geht laut der SRG auch auf die politische Debatte rund um die Halbierungsinitiative zurück. 
Keystone (Archivbild)

Die SRG-Ombudsstelle hat im vergangenen Jahr so viele Beanstandungen erhalten wie noch nie. Das hat auch mit der Halbierungsinitiative zu tun.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

04.02.2026, 20:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die SRG-Ombudsstelle hat 2025 eine Rekordzahl an Beanstandungen erhalten.
  • Laut SRG ist der Anstieg auf organisierte «Massenbeanstandungen» zurückzuführen, die gezielt in den sozialen Medien mobilisiert wurden.
  • Vor der Abstimmung über die Halbierungsinitiative hatten Befürworter medienwirksam dazu aufgerufen, Beanstandungen einzureichen.
Mehr anzeigen

Die SRG-Ombudsstelle hat 2025 mit 1408 eingereichten Beanstandungen so viele Eingaben wie noch nie erhalten. Der Anstieg geht laut der SRG auf organisierte «Massenbeanstandungen» zurück.

Ausgelöst wurden diese durch gezielte Mobilisierung in sozialen Medien und auf Webseiten, wie die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) am Mittwoch mitteilte. Der markante Anstieg sei kein Ausdruck eines Qualitätsverlusts im Journalismus. Damit sei auch der Anstieg der ganz oder teilweise unterstützten Beanstandungen im Vergleich zum Vorjahr von 8,7 auf 9,9 Prozent zu erklären.

Die Satiresendung «Late Night Switzerland» vom 13. April 2025 wurde 513 Mal beanstandet und von der Ombudsstelle unterstützt. Eine «Impact»-Reportage vom 24. September über eine Zürcher Tantra-Schule wurde 138 Mal beanstandet und in zwei Kritikpunkten unterstützt, wie die SRG schrieb.

Die sehr hohen Eingabezahlen gehen laut der SRG auf ein hoch polarisiertes politisches Umfeld zurück. Im Vorfeld der Abstimmung über die Halbierungsinitiative spitzte sich die Programmkritik auch insofern zu, als dass die Befürworter der Initiative medienwirksam dazu aufriefen, Beanstandungen einzureichen.

Nach langer Diskussion. FDP Schweiz spricht sich deutlich gegen die SRG-Initiative aus

Nach langer DiskussionFDP Schweiz spricht sich deutlich gegen die SRG-Initiative aus

Nahost-Konflikt und Trump bewegen

Knapp ein Viertel der Beanstandungen entfiel thematisch auf den Nahost-Konflikt, wie es weiter hiess. Die Kritik kam 2025 mehrheitlich aus pro-israelischen Kreisen und richtete sich gegen eine Berichterstattung, die das humanitäre Leid in Gaza, Völkerrechtsfragen und politische Verantwortung in den Fokus rückte.

Auch die US-Politik, insbesondere die Berichterstattung über Präsident Donald Trump und sein Umfeld, sorgte für zahlreiche Beanstandungen. Gemäss SRG wurde eine angeblich systematisch negative Darstellung kritisiert. Die Ombudsstelle erachtete die journalistischen Einordnungen in den meisten Fällen als sachgerecht und transparent gegenüber dem Publikum.

Mehr zum Thema

Erste SRG-Trendumfrage. Ein Patt und drei deutliche Mehrheiten beim Urnengang am 8. März

Erste SRG-TrendumfrageEin Patt und drei deutliche Mehrheiten beim Urnengang am 8. März

Halbierungsinitiative. So wollen die Befürworter die SRG-Gebühren bekämpfen

HalbierungsinitiativeSo wollen die Befürworter die SRG-Gebühren bekämpfen

Nur noch 200 Franken für SRG?. Das sagen die Gegner zu den Folgen der Halbierungsinitiative

Nur noch 200 Franken für SRG?Das sagen die Gegner zu den Folgen der Halbierungsinitiative

Meistgelesen

«Melania» oder Ein 75-Millionen-Dollar-Einblick ins Nichts
Bub wird aus Bus geworfen und muss bei Schnee heimlaufen
St.Gallen führt verdient gegen Basel – Luzern scheitert an Challenge-Ligist
Autofahrer fährt 7 km/h zu schnell – über 900 Franken Busse
Hintermann nach erstem Training sauer: «Meine Chefs haben mir die Laune verdorben»