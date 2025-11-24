Hunderte Kündigungen und wohl weitere Programm-Einschnitte – was der SRG-Kahlschlag bedeutet

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nächster Sparhammer angekündigt Hunderte Kündigungen und wohl weitere Programm-Einschnitte – was der SRG-Kahlschlag bedeutet

Sven Ziegler

24.11.2025

Eine Kamera im Studio 8 des Schweizer Fernsehens SRF vor der Aufzeichnung der Sendung «Arena». (Archivbild)
Eine Kamera im Studio 8 des Schweizer Fernsehens SRF vor der Aufzeichnung der Sendung «Arena». (Archivbild)
sda

Nach der Ankündigung eines massiven Stellenabbaus bei der SRG liegen nun weitere Details vor. So geht die SRG von rund 300 Kündigungen aus. Wie sich die Streichungen auf die Regionen auswirkt, ist unklar. 

,

Sven Ziegler, Petar Marjanović

24.11.2025, 14:57

24.11.2025, 15:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Von den total 900 wegfallenden Stellen sind rund 600 Abgänge ab 2027 noch ungeklärt – etwa die Hälfte soll via Fluktuation erfolgen, sagt die SRG.
  • Regionale Zielzahlen und konkrete Sparmassnahmen sind laut SRG noch nicht definiert; Entlassungen seien jedoch «unumgänglich».
  • Auswirkungen auf Programm und Standorte sind absehbar, aber noch nicht beziffert – die SRG betont, publizistische Qualität schützen zu wollen.
Mehr anzeigen

Nach der ersten internen Personalinformation am Montagvormittag konkretisiert die SRG ihre Pläne für den ab 2027 anstehenden zweiten grossen Einschnitt. Rund 900 Stellen sollen verschwinden, kündigte die SRG am Montagmittag an

Die Umstellung beginnt Anfang 2026 in den Personal- und Finanzabteilungen, die dann gruppenweit einheitlich geführt werden. Die Mitarbeitenden arbeiten weiterhin in ihren jeweiligen Regionen, sollen aber vermehrt standortübergreifend operieren.

Von den insgesamt rund 900 Vollzeitstellen, die zwischen 2025 und Ende 2029 verschwinden sollen, ist ein Drittel bereits in Umsetzung. Dieser Teil wurde von den vier Regionalgesellschaften SRF, RTS, RSI und RTR in den Jahren 2024 und 2025 angekündigt und konsultiert.

Offen bleiben damit etwa 600 Stellen, die erst im zweiten Schritt ab 2027 wegfallen sollen. «Basierend auf den Erfahrungswerten der letzten Jahre rechnen wir, dass gut die Hälfte davon über natürliche Fluktuation oder Pensionierungen aufgefangen werden kann», sagt SRG-Mediensprecherin Gianna Blum auf Anfrage von blue News.

Heisst: Die SRG rechnet damit, dass sie rund 300 weiteren Personen die Kündigung aussprechen muss. Blum bestätigt dann auch: «Entlassungen sind leider unumgänglich.»

20 Personen verlieren Job – sie wissen von nichts. SRF stellt «G&G» ein – Kommunikation wirft Fragen auf

20 Personen verlieren Job – sie wissen von nichtsSRF stellt «G&G» ein – Kommunikation wirft Fragen auf

Wie sich die rund 900 wegfallenden Stellen auf die vier Sprachregionen verteilen, bleibt weiterhin offen. Zwar ist die künftige Führungsstruktur seit heute definiert, doch konkrete Zielzahlen pro Standort gebe es noch nicht. Zunächst müssten die Kostenmassnahmen bereichsübergreifend abgestimmt werden, heisst es.

Auswirkungen auf die Regionen noch unklar

Erst danach könne die SRG festlegen, welche Positionen und Stellen tatsächlich gestrichen werden. Die Regionalleitungsteams werden bis Mitte 2026 neu besetzt – auch das könnte Auswirkungen auf die interne Struktur haben.

Chronologie der Sparrunden. Diese Formate fielen bei SRF dem Rotstift zum Opfer

Chronologie der SparrundenDiese Formate fielen bei SRF dem Rotstift zum Opfer

In diesem Jahr sind bereits mehrere Sendungen verschwunden. So fiel die bekannte Promi-Sendung «Gesichter & Geschichten» aus dem Programm. Auch weitere Formate fielen bereits dem Rotstift zum Opfer. Müssen SRG-Nutzer*innen nun mit weiteren Einschnitten im Programm rechnen? «Wir sparen zuerst in Strukturen, Prozessen, Standards und im Portfolio, um das Programm und den Journalismus zu schützen», sagt SRG-Mediensprecherin Blum.

Gleichzeitig räumt sie ein, dass das Sparziel von insgesamt rund 270 Millionen Franken bis 2029 «nicht ohne Auswirkungen im Angebot» erreichbar sei. Klar ist damit: Komplett ohne Einschnitte wird es nicht gehen.

«Dasselbe zu machen, wird nicht möglich sein»

Ob einzelne Formate verkleinert oder gestrichen werden, ist damit offen. Auch zur Frage, ob Regionalstudios oder Korrespondentenstrukturen geschwächt werden könnten, äussert sich die SRG nicht konkret.

Besonders sensibel ist die Frage, wie die SRG bei massiv weniger Personal weiterhin ein ausgewogenes publizistisches Angebot für alle Sprachregionen garantieren will. Die SRG verweist auf die Konzession: Die Mehrsprachigkeit sei «klar verankert» und bleibe Kernauftrag.

Gleichzeitig schliesst sie nicht aus, dass Zuschauerinnen und Zuschauer die Einsparungen spüren werden: «Mit weniger Mitteln dasselbe zu machen, wird nicht möglich sein», erklärt Blum. Priorität habe jedoch die publizistische Qualität – sie sei «nicht verhandelbar».

Das sagt SRF-Direktorin Nathalie Wappler zu ihrem Rücktritt

Das sagt SRF-Direktorin Nathalie Wappler zu ihrem Rücktritt

SRF-Direktorin Nathalie Wappler legt ihr Amt Ende April 2026 nieder. Im Interview mit blue News legt sie ihre Beweggründe dar.

03.09.2025

Mehr aus der Schweiz

Justiz. Gegen FDP-Nationalrat Michel soll nicht ermittelt werden können

JustizGegen FDP-Nationalrat Michel soll nicht ermittelt werden können

Kein Strafverfahren wegen «Troll». Warum Justiz nicht immer gegen Schweizer Politiker ermitteln darf

Kein Strafverfahren wegen «Troll»Warum Justiz nicht immer gegen Schweizer Politiker ermitteln darf

Beschwerde abgewiesen. Papi muss am Zoll wegen Gipfeli für Kinder Busse zahlen

Beschwerde abgewiesenPapi muss am Zoll wegen Gipfeli für Kinder Busse zahlen

Meistgelesen

Eltern verlieren Kinder wegen alternativen Lebensstils
Diese Erkenntnisse über Billig-Lebensmittel überraschen selbst Experten
Hunderte Kündigungen und wohl weitere Programm-Einschnitte – was der SRG-Kahlschlag bedeutet
Papi muss am Zoll wegen Gipfeli für Kinder Busse zahlen
Warum Justiz nicht immer gegen Schweizer Politiker ermitteln darf