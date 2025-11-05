SRG-Chefin Wille krebst zurück – ist ein UKW-Comeback in Sicht?

Susanne Wille scheint erstmals eine Rückkehr zum UKW in Betracht zu ziehen. KEYSTONE

Die SRG wollte mit gutem Beispiel vorangehen und ihre UKW-Sender abschalten. Doch der Plan droht zum Bumerang zu werden – politisch, strategisch und finanziell. Nun steht sogar ein Rückzieher im Raum.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Nationalrat will UKW-Radios auch nach 2026 erlauben, was die frühzeitig ausgestiegene SRG unter politischen und wirtschaftlichen Druck setzt.

Seit dem SRG-UKW-Stopp sinken deren Hörerzahlen deutlich, während private Sender mit fortgesetztem UKW-Betrieb zulegen – besonders in Grenzregionen.

Angesichts der drohenden Gebührensenkung durch die Halbierungsinitiative prüft die SRG nun eine teure Rückkehr zu UKW, um verlorenes Vertrauen und Reichweite zurückzugewinnen. Mehr anzeigen

Was lange als besiegelt galt, steht nun wieder zur Debatte: Die Abschaltung der UKW-Radiosender in der Schweiz sorgt für politische Turbulenzen – und bringt selbst die sonst so entschlossene SRG ins Wanken. Der Nationalrat hat sich klar dafür ausgesprochen, dass Radiostationen auch nach 2026 auf UKW senden dürfen. Nun liegt der Ball beim Ständerat, der am Donnerstag einen wegweisenden Vorentscheid fällt.

Die SRG hatte ihre UKW-Sender bereits Anfang 2025 abgeschaltet, überzeugt davon, dass die Digitalisierung der einzig richtige Weg sei – und dass auch die privaten Radiostationen diesen Pfad beschreiten würden. Doch genau das ist nicht passiert. Die Privaten senden weiter auf UKW, gewinnen dabei Hörer – und setzen die SRG damit unter Druck.

SRG-Chefin schliesst Rückkehr nicht aus

In einem Interview mit Radio SRF räumte SRG-Generaldirektorin Susanne Wille nun erstmals öffentlich ein: Eine Rückkehr sei nicht ausgeschlossen. Man prüfe alle Optionen – allerdings nur, wenn sich die politischen Rahmenbedingungen ändern.

Ein Sprecher von SRF bestätigt gegenüber dem «Tages Anzeiger»: «Falls sich die UKW-Rahmenbedingungen ändern, müssen wir das neu analysieren.» Intern ist längst klar: Ein Comeback auf UKW würde Millionen kosten – bis zu 30 Millionen Franken hatte die SRG ursprünglich mit dem Ausstieg eingespart.

Hörer laufen davon – vor allem in Grenzregionen

Seit dem UKW-Stopp verzeichnet die SRG massive Einbrüche bei den Hörerzahlen – besonders in der Westschweiz und im Tessin, wo viele Menschen ganz einfach auf ausländische UKW-Sender umgestiegen sind. Die Privatradios hingegen erleben einen regelrechten Boom. Stationen wie Radio 1, Energy oder Pilatus legten im zweistelligen Prozentbereich zu.

Diese Entwicklung hat den politischen Kurs verändert: Der Nationalrat sprach sich mit 124 zu 62 Stimmen klar für eine Verlängerung der UKW-Konzessionen aus. Erstmals stimmten auch Politiker aus der Romandie und aus linken Lagern gegen die Position der SRG – aus Sorge, dass die nationale Medienlandschaft zersplittert.

Der Neuenburger SP-Ständerat Baptiste Hurni bringt das Problem auf den Punkt: «Wenn die Leute kein Schweizer Radio mehr hören, sind sie auch weniger über die Schweiz informiert.»

Konflikt mit den Privaten

Die SRG zeigt sich über den Richtungswechsel der Privaten enttäuscht. Man habe sich auf eine gemeinsame Abschaltung geeinigt – nun würden sie sich nicht an die Abmachung halten, heisst es intern.

Besonders bitter: Die SRG hatte mit ihrem frühzeitigen Rückzug den Weg für die Digitalisierung bereiten wollen – doch statt eines Schulterschlusses folgte ein Wettbewerbsnachteil.

Das Timing könnte kaum ungünstiger sein

Für die SRG kommt die Debatte zu einem heiklen Zeitpunkt. 2026 stimmt die Schweiz über die Halbierungsinitiative ab, welche die Radio- und Fernsehgebühr halbieren will. Erste Umfragen zeigen: Die Initiative könnte durchkommen – und der SRG die finanzielle Grundlage massiv entziehen.

Dementsprechend wichtig wird es für das Unternehmen, die Hörerbindung wieder zu stärken, wie der «Tagens Anzeiger» schreibt. Eine Rückkehr zu UKW könnte dabei – so teuer sie auch wäre – ein politisch kluger Schritt sein, um Vertrauen zurückzugewinnen.