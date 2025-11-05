SRG-Chefin Wille krebst zurück – ist ein UKW-Comeback in Sicht?

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sinkende Hörer-Zahlen SRG-Chefin Wille krebst zurück – ist ein UKW-Comeback in Sicht?

Samuel Walder

5.11.2025

Susanne Wille scheint erstmals eine Rückkehr zum UKW in Betracht zu ziehen.
Susanne Wille scheint erstmals eine Rückkehr zum UKW in Betracht zu ziehen.
KEYSTONE

Die SRG wollte mit gutem Beispiel vorangehen und ihre UKW-Sender abschalten. Doch der Plan droht zum Bumerang zu werden – politisch, strategisch und finanziell. Nun steht sogar ein Rückzieher im Raum.

Samuel Walder

05.11.2025, 12:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Nationalrat will UKW-Radios auch nach 2026 erlauben, was die frühzeitig ausgestiegene SRG unter politischen und wirtschaftlichen Druck setzt.
  • Seit dem SRG-UKW-Stopp sinken deren Hörerzahlen deutlich, während private Sender mit fortgesetztem UKW-Betrieb zulegen – besonders in Grenzregionen.
  • Angesichts der drohenden Gebührensenkung durch die Halbierungsinitiative prüft die SRG nun eine teure Rückkehr zu UKW, um verlorenes Vertrauen und Reichweite zurückzugewinnen.
Mehr anzeigen

Was lange als besiegelt galt, steht nun wieder zur Debatte: Die Abschaltung der UKW-Radiosender in der Schweiz sorgt für politische Turbulenzen – und bringt selbst die sonst so entschlossene SRG ins Wanken. Der Nationalrat hat sich klar dafür ausgesprochen, dass Radiostationen auch nach 2026 auf UKW senden dürfen. Nun liegt der Ball beim Ständerat, der am Donnerstag einen wegweisenden Vorentscheid fällt.

Die SRG hatte ihre UKW-Sender bereits Anfang 2025 abgeschaltet, überzeugt davon, dass die Digitalisierung der einzig richtige Weg sei – und dass auch die privaten Radiostationen diesen Pfad beschreiten würden. Doch genau das ist nicht passiert. Die Privaten senden weiter auf UKW, gewinnen dabei Hörer – und setzen die SRG damit unter Druck.

SRG-Chefin schliesst Rückkehr nicht aus

In einem Interview mit Radio SRF räumte SRG-Generaldirektorin Susanne Wille nun erstmals öffentlich ein: Eine Rückkehr sei nicht ausgeschlossen. Man prüfe alle Optionen – allerdings nur, wenn sich die politischen Rahmenbedingungen ändern.

Ein Sprecher von SRF bestätigt gegenüber dem «Tages Anzeiger»: «Falls sich die UKW-Rahmenbedingungen ändern, müssen wir das neu analysieren.» Intern ist längst klar: Ein Comeback auf UKW würde Millionen kosten – bis zu 30 Millionen Franken hatte die SRG ursprünglich mit dem Ausstieg eingespart.

Hörer laufen davon – vor allem in Grenzregionen

Seit dem UKW-Stopp verzeichnet die SRG massive Einbrüche bei den Hörerzahlen – besonders in der Westschweiz und im Tessin, wo viele Menschen ganz einfach auf ausländische UKW-Sender umgestiegen sind. Die Privatradios hingegen erleben einen regelrechten Boom. Stationen wie Radio 1, Energy oder Pilatus legten im zweistelligen Prozentbereich zu.

Diese Entwicklung hat den politischen Kurs verändert: Der Nationalrat sprach sich mit 124 zu 62 Stimmen klar für eine Verlängerung der UKW-Konzessionen aus. Erstmals stimmten auch Politiker aus der Romandie und aus linken Lagern gegen die Position der SRG – aus Sorge, dass die nationale Medienlandschaft zersplittert.

Der Neuenburger SP-Ständerat Baptiste Hurni bringt das Problem auf den Punkt: «Wenn die Leute kein Schweizer Radio mehr hören, sind sie auch weniger über die Schweiz informiert.»

Konflikt mit den Privaten

Die SRG zeigt sich über den Richtungswechsel der Privaten enttäuscht. Man habe sich auf eine gemeinsame Abschaltung geeinigt – nun würden sie sich nicht an die Abmachung halten, heisst es intern.

Besonders bitter: Die SRG hatte mit ihrem frühzeitigen Rückzug den Weg für die Digitalisierung bereiten wollen – doch statt eines Schulterschlusses folgte ein Wettbewerbsnachteil.

Das Timing könnte kaum ungünstiger sein

Für die SRG kommt die Debatte zu einem heiklen Zeitpunkt. 2026 stimmt die Schweiz über die Halbierungsinitiative ab, welche die Radio- und Fernsehgebühr halbieren will. Erste Umfragen zeigen: Die Initiative könnte durchkommen – und der SRG die finanzielle Grundlage massiv entziehen.

Dementsprechend wichtig wird es für das Unternehmen, die Hörerbindung wieder zu stärken, wie der «Tagens Anzeiger» schreibt. Eine Rückkehr zu UKW könnte dabei – so teuer sie auch wäre – ein politisch kluger Schritt sein, um Vertrauen zurückzugewinnen.

Meistgelesen

Diese Schweizer Firmenchefs sollen mit Trump an einem Tisch gesessen haben
SRG-Chefin Wille krebst zurück – ist ein UKW-Comeback in Sicht?
Zürcher Seegemeinde hat genug von Eltern-Taxis – und setzt jetzt Spione ein
Dreht Trump New York jetzt den Geldhahn zu?
Erste Worte Mamdanis an seine Anhänger +++ Trump äussert sich mit kryptischer Botschaft

Mehr aus dem Ressort

Roveredo GR. Mann legt neun Kilometer auf A13 als Falschfahrer zurück – Anzeige

Roveredo GRMann legt neun Kilometer auf A13 als Falschfahrer zurück – Anzeige

Vaz/Obervaz GR. Vermisster Strahler (79) von Steinplatte getroffen – tot

Vaz/Obervaz GRVermisster Strahler (79) von Steinplatte getroffen – tot

Halteverbot wird missachtet. Zürcher Seegemeinde hat genug von Eltern-Taxis – und setzt jetzt Spione ein

Halteverbot wird missachtetZürcher Seegemeinde hat genug von Eltern-Taxis – und setzt jetzt Spione ein

Videos aus dem Ressort

Elisabeth Kopp: Sie ebnete Frauen den Weg in den Bundesrat

Elisabeth Kopp: Sie ebnete Frauen den Weg in den Bundesrat

Elisabeth Kopp ist tot: Die erste Frau im Bundesrat ist am Karfreitag im Alter von 86 Jahren verstorben. Die Zürcherin engagierte sich stets für die Frauenrechte.

14.04.2023

Männer als Haupternährer: Steinzeit oder pragmatische Lösung?

Männer als Haupternährer: Steinzeit oder pragmatische Lösung?

Väter sollen mehr arbeiten als Mütter: Dieser Meinung sind die meisten Teilnehmer*innen einer jüngst publizierten Studie. blue News wollte von Passant*innen wissen, ob sie das auch so sehen.

07.02.2023

«Die Krumme brennt, ich bin angekommen»

«Die Krumme brennt, ich bin angekommen»

Ortsbesuch beim Eidgenössischen in Pratteln: Wer schon am Morgen Bier trinkt, was den Zauber des Schwingens ausmacht und welchen Anfängerfehler der Journalist begeht, zeigt unsere Video-Reportage.

27.08.2022

Elisabeth Kopp: Sie ebnete Frauen den Weg in den Bundesrat

Elisabeth Kopp: Sie ebnete Frauen den Weg in den Bundesrat

Männer als Haupternährer: Steinzeit oder pragmatische Lösung?

Männer als Haupternährer: Steinzeit oder pragmatische Lösung?

«Die Krumme brennt, ich bin angekommen»

«Die Krumme brennt, ich bin angekommen»

Mehr Videos