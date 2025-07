Ja_und_dann

WER so schnell fährt, man(n)/frau kennt/weiss (?) mittlerweile was passiert wenn die Geschwindigkeit/en SO hoch sind/ist - oder ? Somit sind die Bussen gerechtfertigt, ansonsten so schnell fahren, dass es „bezahlbar“ bleibt. ABER es ist schon so, dass speziell bei Radfahrern - sorry - Hobby- Amateur resp. Hobbyprofifahrer die Geschwindigkeit beim Bergabfahren KEINE Rolle spielt und dies mitten in der Fahrspur ODER an der Mittelleitlinie ! UND beim Berg auf fahren, EBENSO in der Mitte oder mit Schlangenbewegungen, weil sie nicht mögen (?) oder der Gang zu hoch ist ? EGAL beides sehr gefährlich und ein UNDING. UND ja wo denn wo, ist der Freund und Helfer in diesen Situationen ? Nirgends !