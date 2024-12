Toggenburger legt Schrauben unter Autoreifen der Ex-Freundin

Der 35-Jährige ist nun im Kanton St. Gallen per Strafbefehl verurteilt worden. Symbolbild: Keystone

Ein Mann aus dem Toggenburg hat wiederholt Schrauben unter die Reifen des Autos seiner Ex-Freundin gelegt. Dafür ist er nun verurteilt worden.

Dominik Müller ai-scrape

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 35-jähriger Mann aus dem Toggenburg ist wegen Sachbeschädigung, mehrfacher versuchter Sachbeschädigung und Diebstahls zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden.

Er hatte mehrfach Holzschrauben unter die Reifen des Autos seiner Ex-Freundin gelegt.

Zudem stahl der Mann das Nummernschild des Autos seiner früheren Partnerin. Mehr anzeigen

Ein 35-jähriger Mann aus dem Toggenburg ist per Strafbefehl verurteilt worden. Der Vorwurf: Er soll mehrfach versucht haben, die Autoreifen seiner Ex-Freundin zu beschädigen, berichtet «20 Minuten».

Der Vorfall ereignete sich im April, als der Mann nachts auf einem Besucherparkplatz eine Holzschraube unter das rechte Vorderrad des Fahrzeugs legte. Die Schraube drang in den Reifen ein, als die Frau unwissend losfuhr. Daraus resultierte einen Schaden von 50 Franken, wie die St. Galler Staatsanwaltschaft im Strafbefehl festhält.

Der Beschuldigte sei sich bewusst gewesen, dass sein Handeln den Reifen erheblich beschädigen könnte, und habe dies zumindest in Kauf genommen. In zwei weiteren Nächten im Mai legte er erneut Schrauben unter das Vorderrad, doch die Frau bemerkte diese rechtzeitig, sodass kein weiterer Schaden entstand. Zusätzlich stahl der Mann das vordere Kontrollschild des Autos seiner Ex-Freundin, was die Staatsanwaltschaft als vorsätzliches Handeln wertete.

Zu Geldstrafe verurteilt

Die Staatsanwaltschaft verurteilte den Mann wegen Sachbeschädigung, mehrfacher versuchter Sachbeschädigung und widerrechtlicher Aneignung von Kontrollschildern. Er erhielt eine bedingte Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 20 Franken, die nur fällig wird, wenn er innerhalb von zwei Jahren erneut straffällig wird.

Unbedingt zahlen muss er jedoch eine Busse von 160 Franken sowie Verfahrenskosten von 1100 Franken. Zudem ist er verpflichtet, seiner Ex-Freundin 50 Franken zu erstatten.

Der Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben. Sämtliche von KI übernommene Inhalte werden durch die Redaktion verifiziert.