Die Jugendlichen waren auf Spritzfahrt unterwegs. Stadtpolizei St. Gallen

Mehrere Jugendliche haben in St.Gallen mutmasslich ein Auto gestohlen und damit eine Spritztour unternommen. Die Fahrt endete nach einer Kollision mit einem parkierten Fahrzeug – vier Jugendliche konnten von der Polizei angehalten werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vier Jugendliche im Alter zwischen 10 und 15 Jahren sollen in St.Gallen ein Auto gestohlen und eine Spritztour gemacht haben.

Während der Fahrt kollidierte das Fahrzeug mutmasslich mit einem parkierten Auto an der Heimstrasse.

Die Stadtpolizei St.Gallen konnte alle vier Beteiligten kurze Zeit später anhalten. Mehr anzeigen

Am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr meldeten Anwohnende der Heimstrasse in St.Gallen der Polizei, dass mehrere Jugendliche versuchten, ein Auto zu stehlen. Als Einsatzkräfte der Stadtpolizei vor Ort eintrafen, fanden sie ein verlassenes Fahrzeug mitten auf der Strasse vor.

Kurz darauf bemerkte eine weitere Patrouille auf der Zürcher Strasse zwei Jugendliche, die zu Fuss unterwegs waren und offenbar zuvor vom Tatort geflüchtet waren. Die beiden konnten angehalten werden.

Im Zuge der weiteren Abklärungen gelang es der Polizei, zwei weitere Jugendliche ausfindig zu machen und ebenfalls anzuhalten.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die vier Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren zuvor ein Auto an der Heimstrasse entwendet haben. Während der anschliessenden Fahrt kollidierte das Fahrzeug mutmasslich mit einem parkierten Auto an derselben Strasse.

Nach dem Unfall liessen die Jugendlichen das gestohlene Auto stehen und entfernten sich vom Ort des Geschehens.

Die genauen Umstände des Vorfalls werden derzeit von der Stadtpolizei St.Gallen untersucht.