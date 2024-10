swissthal

Es ist traurig und unverschämt, was in allen Bereichen passiert und entschieden wird durch bestverdienende Politiker, Amtspersonen mit "Scheuklappen" vor den Augen. So viel Geld wie möglich für die, welche bereits genug haben, aber den Hals nicht vollkriegen können bzw. wollen.

Das Geld holt man bei denen, welche sowieso wenig haben oder sich nicht getrauen, sich zu wehren. (Rentner mit minimal Einkommen. usw.)

St. Gallen ist in dieser Hinsicht besonders stark. Ein Hoch der Politik und Behörden!