  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Umstrittene Weiterbildung St. Galler Beamte jagen Wölfe in Russland – jetzt werden neue Details bekannt

Lea Oetiker

18.3.2026

Seit Einführung der neuen Wolfsverordnung sorgt die Regulierung des Wolfsbestands in der Schweiz für heftige Diskussionen. (Symbolbild)
Seit Einführung der neuen Wolfsverordnung sorgt die Regulierung des Wolfsbestands in der Schweiz für heftige Diskussionen. (Symbolbild)
Boris Roessler/dpa

Vor zwei Jahren reisten ein St. Galler Amtsleiter und ein Wildhüter zu einer mehrtägigen Wolfsjagd nach Russland – und lösten damit heftige Kritik aus. Nun zeigen neue Unterlagen, wie wenig die umstrittene Exkursion intern hinterfragt wurde.

Lea Oetiker

18.03.2026, 10:34

18.03.2026, 11:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit Einführung der neuen Wolfsverordnung sorgt die Regulierung des Wolfsbestands in der Schweiz für heftige Diskussionen.
  • Besonders umstritten war eine vom Kanton St. Gallen genehmigte Russlandreise von Beamten, die dort an einer in der Schweiz verbotenen Lappjagd teilnahmen und vier Wölfe erlegten.
  • Neue SRF-Akten zeigen, dass die Reise von den Vorgesetzten kaum kritisch geprüft und erst nach zwei Jahren offengelegt wurde.
Mehr anzeigen

Seit Inkrafttreten der neuen Wolfsverordnung Ende 2023 sorgt die Regulierung des Wolfsbestands in der Schweiz immer wieder für Debatten. Besonders im Jahr 2024 stand der Kanton St. Gallen im Fokus der Kritik: Regierungsrat Beat Tinner hatte dem Leiter des Amts für Natur, Jagd und Fischerei sowie einem Wildhüter eine Weiterbildungsreise nach Russland bewilligt, bei der sie an einer Lappjagd teilnahmen.

Naturschutzverbände verurteilten die Praxis scharf. Die Methode sei in der Schweiz weder rechtlich noch tierschutzrechtlich zulässig, hiess es. Die Exkursion habe zudem vielmehr den Charakter einer Trophäenjagd gehabt.

Tinner hingegen verteidigte den Entscheid: Ziel sei es gewesen, verschiedene Jagdformen kennenzulernen, um die Wolfsregulierung künftig effizienter zu gestalten.

Die Lappjagd

  • Bei der Lappjagd handelt es sich um eine Treib- respektive Drückjagd. Das bejagte Gebiet wird zuvor mit an Leinen aufgehängten Stofflappen umspannt, um damit flüchtende Tiere in bestimmte Richtungen zu lenken und deren Ausbrechen zu verhindern.
  • Heute wird die Methode hauptsächlich für die Wolfsjagd angewendet.
  • Die Redewendung «Durch die Lappen gehen» im Sinne von «entkommen, entgehen» hat ihren Ursprung in der Jägersprache. Sie verweist auf den Umstand, dass trotz aufgehängten Lappen immer wieder einige Tiere die Absperrung durchbrechen.
Mehr anzeigen

Weitere Details nun bekannt

Rund um die umstrittene Jagdreise gibt es nun neue Erkenntnisse. Das «SRF» erhielt Einsicht in die entsprechenden Akten – darunter E-Mails zwischen dem Generalsekretär des Volkswirtschaftsdepartements, dem Amtsleiter und dem beteiligten Wildhüter.

Daraus geht hervor: Weder das Reiseziel Russland noch die dortige, mit der Schweiz kaum vergleichbare Topografie oder die angewandte Lappjagd-Methode wurden von den Vorgesetzten hinterfragt. Ebenso blieb offen, warum die beiden Beamten selbst zur Waffe greifen mussten, insgesamt erlegten sie vier Wölfe.

Drei Monate später wollte der Leiter des Amts für Natur, Jagd und Fischerei nochmals eine Weiterbildungsreise unternehmen, diesmal in die USA und wieder mit fünf bezahlten Arbeitstagen. Tinner lehnte sie jedoch ab, der Leiter unternahm sie daraufhin privat. Laut SRF steht im Mailverlauf: «Wie mündlich besprochen werde ich die Arbeitstage privat als Ferien abbuchen.»

«Wissenschaftlich basiertes Wildtiermanagement»

Die Reise wurde als Weiterbildung eingestuft, weil der Amtsleiter nach Wyoming wollte, wo die renommiertesten Studien zu Waldverjüngung, Hirsch und Wolf durchgeführt werden.

Auch Russland habe in der Jagd eine bedeutende Tradition. Geplant waren zudem Gespräche mit Behörden über ein «wissenschaftlich basiertes Wildtiermanagement». Etwas, wovon Europa noch weit entfernt sei.

Die Freigabe der Akten zog sich über zwei Jahre hin, wegen Beschwerden, Anwaltsbriefen und einem Gerichtsverfahren bis zur zweiten Instanz zwischen SRF und dem Kanton St. Gallen. Der Kanton musste die Dokumente schliesslich auf Gerichtsbeschluss herausgeben – teilweise geschwärzt, um persönliche Daten zu schützen.

Video aus dem Ressort

Immer mehr Wolfsangriffe in Frankreich – Kommt nun auch in der Schweiz die Obergrenze?

Immer mehr Wolfsangriffe in Frankreich – Kommt nun auch in der Schweiz die Obergrenze?

Über 800 gerissene Nutztiere: In Frankreich spitzt sich der Wolfsstreit zu. Züchter fordern Abschüsse – die Behörden setzen auf Koexistenz. Und auch in der Schweiz denkt der Bundesrat über eine Obergrenze für Wölfe nach.

27.02.2026

Mehr aus dem Ressort

Regaeinsatz läuft. Gondel stürzt im Skigebiet Engelberg ab – mindestens ein Verletzter

Regaeinsatz läuftGondel stürzt im Skigebiet Engelberg ab – mindestens ein Verletzter

Gesundheitskosten. Nationalrat debattiert über Gebühren für Besuch des Spitalnotfalls

GesundheitskostenNationalrat debattiert über Gebühren für Besuch des Spitalnotfalls

Justiz. Parlament will strengere Strafverfolgung bei Gewaltextremismus

JustizParlament will strengere Strafverfolgung bei Gewaltextremismus

Meistgelesen

Gondel im Skigebiet Engelberg abgestürzt
Zürcher Gemeinde kämpft ums Überleben – Bewohner wollen sie retten
«Tot und ersetzt» – was hat es mit den KI-Gerüchten um Netanjahu auf sich?
Swiss-Pilot wird kurz vor Landung in Nizza ohnmächtig
Swiss streicht im Sommer Hunderte Flüge