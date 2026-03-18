Seit Einführung der neuen Wolfsverordnung sorgt die Regulierung des Wolfsbestands in der Schweiz für heftige Diskussionen. (Symbolbild) Boris Roessler/dpa

Vor zwei Jahren reisten ein St. Galler Amtsleiter und ein Wildhüter zu einer mehrtägigen Wolfsjagd nach Russland – und lösten damit heftige Kritik aus. Nun zeigen neue Unterlagen, wie wenig die umstrittene Exkursion intern hinterfragt wurde.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Einführung der neuen Wolfsverordnung sorgt die Regulierung des Wolfsbestands in der Schweiz für heftige Diskussionen.

Besonders umstritten war eine vom Kanton St. Gallen genehmigte Russlandreise von Beamten, die dort an einer in der Schweiz verbotenen Lappjagd teilnahmen und vier Wölfe erlegten.

Neue SRF-Akten zeigen, dass die Reise von den Vorgesetzten kaum kritisch geprüft und erst nach zwei Jahren offengelegt wurde. Mehr anzeigen

Seit Inkrafttreten der neuen Wolfsverordnung Ende 2023 sorgt die Regulierung des Wolfsbestands in der Schweiz immer wieder für Debatten. Besonders im Jahr 2024 stand der Kanton St. Gallen im Fokus der Kritik: Regierungsrat Beat Tinner hatte dem Leiter des Amts für Natur, Jagd und Fischerei sowie einem Wildhüter eine Weiterbildungsreise nach Russland bewilligt, bei der sie an einer Lappjagd teilnahmen.

Naturschutzverbände verurteilten die Praxis scharf. Die Methode sei in der Schweiz weder rechtlich noch tierschutzrechtlich zulässig, hiess es. Die Exkursion habe zudem vielmehr den Charakter einer Trophäenjagd gehabt.

Tinner hingegen verteidigte den Entscheid: Ziel sei es gewesen, verschiedene Jagdformen kennenzulernen, um die Wolfsregulierung künftig effizienter zu gestalten.

Die Lappjagd Bei der Lappjagd handelt es sich um eine Treib- respektive Drückjagd. Das bejagte Gebiet wird zuvor mit an Leinen aufgehängten Stofflappen umspannt, um damit flüchtende Tiere in bestimmte Richtungen zu lenken und deren Ausbrechen zu verhindern.

Heute wird die Methode hauptsächlich für die Wolfsjagd angewendet.

Die Redewendung «Durch die Lappen gehen» im Sinne von «entkommen, entgehen» hat ihren Ursprung in der Jägersprache. Sie verweist auf den Umstand, dass trotz aufgehängten Lappen immer wieder einige Tiere die Absperrung durchbrechen. Mehr anzeigen

Weitere Details nun bekannt

Rund um die umstrittene Jagdreise gibt es nun neue Erkenntnisse. Das «SRF» erhielt Einsicht in die entsprechenden Akten – darunter E-Mails zwischen dem Generalsekretär des Volkswirtschaftsdepartements, dem Amtsleiter und dem beteiligten Wildhüter.

Daraus geht hervor: Weder das Reiseziel Russland noch die dortige, mit der Schweiz kaum vergleichbare Topografie oder die angewandte Lappjagd-Methode wurden von den Vorgesetzten hinterfragt. Ebenso blieb offen, warum die beiden Beamten selbst zur Waffe greifen mussten, insgesamt erlegten sie vier Wölfe.

Drei Monate später wollte der Leiter des Amts für Natur, Jagd und Fischerei nochmals eine Weiterbildungsreise unternehmen, diesmal in die USA und wieder mit fünf bezahlten Arbeitstagen. Tinner lehnte sie jedoch ab, der Leiter unternahm sie daraufhin privat. Laut SRF steht im Mailverlauf: «Wie mündlich besprochen werde ich die Arbeitstage privat als Ferien abbuchen.»

«Wissenschaftlich basiertes Wildtiermanagement»

Die Reise wurde als Weiterbildung eingestuft, weil der Amtsleiter nach Wyoming wollte, wo die renommiertesten Studien zu Waldverjüngung, Hirsch und Wolf durchgeführt werden.

Auch Russland habe in der Jagd eine bedeutende Tradition. Geplant waren zudem Gespräche mit Behörden über ein «wissenschaftlich basiertes Wildtiermanagement». Etwas, wovon Europa noch weit entfernt sei.

Die Freigabe der Akten zog sich über zwei Jahre hin, wegen Beschwerden, Anwaltsbriefen und einem Gerichtsverfahren bis zur zweiten Instanz zwischen SRF und dem Kanton St. Gallen. Der Kanton musste die Dokumente schliesslich auf Gerichtsbeschluss herausgeben – teilweise geschwärzt, um persönliche Daten zu schützen.

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