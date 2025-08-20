  1. Privatkunden
Überführt durch App St. Galler bringt Jaguar in Werkstatt – Garagist fährt damit 1000 Kilometer

Samuel Walder

20.8.2025

Der Kunde konnte den garagisten mti einer App überführen. 
Der Kunde konnte den garagisten mti einer App überführen. 
IMAGO/Depositphotos

Ein IT-Fachmann aus St. Gallen überwachte per App die Bewegungen seines Jaguars – und stellte fest: Mitarbeiter seiner Garage nutzten das Auto für private Fahrten. Er wollte es nur reparieren lassen.

Samuel Walder

20.08.2025, 15:11

20.08.2025, 15:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Jaguar-Kunde aus St. Gallen entdeckte über eine App, dass sein Auto während Werkstattaufenthalten privat genutzt und über 950 Kilometer gefahren wurde.
  • Trotz Schäden und nachweisbaren Parkgebühren verweigerte die Emil Frey-Garage weitgehend eine Stellungnahme, verwies aber auf angeblich kommunizierte Testfahrten.
  • Der Fall wirft Fragen zur Transparenz und Rechtmässigkeit solcher Werkstattfahrten auf, da laut Branchenverband private Nutzung nur mit Kundenzustimmung erlaubt ist.
Mehr anzeigen

Alles begann mit einer Push-Nachricht: Die App meldete Martin Vetter* aus St. Gallen, sein Jaguar I-Pace HSE sei nicht abgeschlossen. Kein Grund zur Sorge, dachte sich der IT-Fachmann, schliesslich stand das Auto gerade in der Garage zur Reparatur. Doch eine weitere Anzeige liess ihn stutzen: Der Wagen befand sich rund 60 Kilometer entfernt – weit weg von der Werkstatt, wie der «Beobachter» berichtet. 

Die Jaguar-App zeichnet sämtliche Bewegungen des Fahrzeugs auf: Start- und Zielorte, Dauer des Parkierens, gefahrene Kilometer. Vetter begann, die Daten während der Reparaturzeit zu verfolgen. Sie zeigen, dass sein Auto während der Werkstattaufenthalte rege bewegt wurde.

204 Tage in der Werkstatt

Vetters Verhältnis zu seinem E-SUV ist kompliziert. «Ich hatte mit dem Wagen von Anfang an nur Probleme», sagt der 33-Jährige. Immer wieder erschienen Fehlermeldungen wie «Fahrzeug sicher anhalten – Batterie Fehler erkannt» oder «Empfindlichkeit Bremspedal reduziert». Seit dem Kauf im Juli 2023 stand der Jaguar insgesamt 20-mal in der Reparatur – für zusammengezählt 204 Tage.

Besonders auffällig: Mehrfach wurde das Fahrzeug am Abend an derselben Privatadresse am Bodensee abgestellt und am nächsten Morgen zurück nach St. Gallen gefahren. «Da hat einer meinen Wagen für private Zwecke genutzt», vermutet Vetter. Zudem zeigen die Aufzeichnungen Stopps bei Restaurants, einer Sekundarschule und sogar eine Mittagspause bei Burger King. Insgesamt wurden so über 950 Kilometer auf dem Tacho seines Jaguars eingefahren – nicht durch ihn selbst, sondern durch Garagisten.

Spuren am Auto

Zunächst schwieg Vetter, um das Verhältnis zur Werkstatt nicht zu belasten. Doch irgendwann fand er gemäss «Beobachter» handfeste Beweise: Kratzer am Autoschlüssel, Spuren auf der Rückbank, Fotos dokumentieren die Schäden. Bei einer Abholung stellte er zudem einen Parkschaden fest.

Seine Geduld war endgültig am Ende, als er über seine Twint-App live mitverfolgte, wie sein Wagen im Parkhaus Einstein in St. Gallen auf seine Kosten abgestellt wurde. Das Fahrzeug ist mit Parkingpay verbunden, was automatisch Schranken öffnet und Gebühren abbucht.

Erst nach seiner Beschwerde versprach der Geschäftsführer von Emil Frey St. Gallen, die Kosten zu erstatten. Das Geld bekam Vetter zurück – zu den unzähligen Fahrten blieb die Garage jedoch Antworten schuldig.

Stellungnahme von Emil Frey

Auf Anfrage des «Beobachters» erklärte Peter Hug, Leiter der Unternehmensdienste bei Emil Frey: «Branchenüblich können Kundenfahrzeuge vom zuständigen Diagnostiker oder vom Werkstattchef für ausgedehntere Testfahrten am Abend auch nach Hause genommen werden.» Diese seien wichtig und würden jeweils kommuniziert – so auch bei Vetter.

Die Parkgebühr sei entstanden, weil die Testfahrt mit einem anderen Termin kombiniert worden sei. Zu Kratzspuren, Schäden oder möglichem Wertverlust äusserte sich das Unternehmen nicht.

*Name geändert

