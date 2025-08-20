St. Galler bringt Jaguar in Werkstatt – Garagist fährt damit 1000 Kilometer

Alles begann mit einer Push-Nachricht: Die App meldete Martin Vetter* aus St. Gallen, sein Jaguar I-Pace HSE sei nicht abgeschlossen. Kein Grund zur Sorge, dachte sich der IT-Fachmann, schliesslich stand das Auto gerade in der Garage zur Reparatur. Doch eine weitere Anzeige liess ihn stutzen: Der Wagen befand sich rund 60 Kilometer entfernt – weit weg von der Werkstatt, wie der «Beobachter» berichtet.
Die Jaguar-App zeichnet sämtliche Bewegungen des Fahrzeugs auf: Start- und Zielorte, Dauer des Parkierens, gefahrene Kilometer. Vetter begann, die Daten während der Reparaturzeit zu verfolgen. Sie zeigen, dass sein Auto während der Werkstattaufenthalte rege bewegt wurde.
204 Tage in der Werkstatt
Vetters Verhältnis zu seinem E-SUV ist kompliziert. «Ich hatte mit dem Wagen von Anfang an nur Probleme», sagt der 33-Jährige. Immer wieder erschienen Fehlermeldungen wie «Fahrzeug sicher anhalten – Batterie Fehler erkannt» oder «Empfindlichkeit Bremspedal reduziert». Seit dem Kauf im Juli 2023 stand der Jaguar insgesamt 20-mal in der Reparatur – für zusammengezählt 204 Tage.
Besonders auffällig: Mehrfach wurde das Fahrzeug am Abend an derselben Privatadresse am Bodensee abgestellt und am nächsten Morgen zurück nach St. Gallen gefahren. «Da hat einer meinen Wagen für private Zwecke genutzt», vermutet Vetter. Zudem zeigen die Aufzeichnungen Stopps bei Restaurants, einer Sekundarschule und sogar eine Mittagspause bei Burger King. Insgesamt wurden so über 950 Kilometer auf dem Tacho seines Jaguars eingefahren – nicht durch ihn selbst, sondern durch Garagisten.
Spuren am Auto
Zunächst schwieg Vetter, um das Verhältnis zur Werkstatt nicht zu belasten. Doch irgendwann fand er gemäss «Beobachter» handfeste Beweise: Kratzer am Autoschlüssel, Spuren auf der Rückbank, Fotos dokumentieren die Schäden. Bei einer Abholung stellte er zudem einen Parkschaden fest.
Seine Geduld war endgültig am Ende, als er über seine Twint-App live mitverfolgte, wie sein Wagen im Parkhaus Einstein in St. Gallen auf seine Kosten abgestellt wurde. Das Fahrzeug ist mit Parkingpay verbunden, was automatisch Schranken öffnet und Gebühren abbucht.
Erst nach seiner Beschwerde versprach der Geschäftsführer von Emil Frey St. Gallen, die Kosten zu erstatten. Das Geld bekam Vetter zurück – zu den unzähligen Fahrten blieb die Garage jedoch Antworten schuldig.
Stellungnahme von Emil Frey
Auf Anfrage des «Beobachters» erklärte Peter Hug, Leiter der Unternehmensdienste bei Emil Frey: «Branchenüblich können Kundenfahrzeuge vom zuständigen Diagnostiker oder vom Werkstattchef für ausgedehntere Testfahrten am Abend auch nach Hause genommen werden.» Diese seien wichtig und würden jeweils kommuniziert – so auch bei Vetter.
Die Parkgebühr sei entstanden, weil die Testfahrt mit einem anderen Termin kombiniert worden sei. Zu Kratzspuren, Schäden oder möglichem Wertverlust äusserte sich das Unternehmen nicht.
Die Schweiz wollte 36 F-35A-Kampfjets zum Fixpreis kaufen – doch die USA verlangen nun bis zu 1,3 Milliarden Franken mehr. Ein juristischer Hebel fehlt, die Regierung muss nachverhandeln oder tiefer in die Tasche greifen.
14.08.2025
Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln
STORY: Die Schweizer Regierung setzt nach dem erfolglosen Versuch, hohe US-Zölle auf Schweizer Waren in letzter Minute abzuwenden, auf weitere Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten für ein Handelsabkommen. Karin Keller-Sutter, Bundespräsidentin Schweiz: «Es ist jetzt so, dass wir diese Verhandlungen fortführen möchten. Wir möchten auch ein geregeltes Verhältnis mit den Vereinigten Staaten, es ist ein wichtiger Handelspartner. Aber wir haben heute auch gesagt: nicht zu jedem Preis. […] Ich bin weder Hellseherin noch Psychologin. Wir werden einfach so gut wie möglich das Terrain vorbereiten und alles tun, damit dieser Zollsatz noch herunterverhandelt werden kann. Ich meine, es ist ja auch nicht erfreulich, wenn man 15 Prozent hat, oder?» Gegenmassnahmen in Form von Gegenzöllen seien derzeit nicht vorgesehen, erklärte die Regierung. Dies würde zu Mehrkosten für die Wirtschaft führen, insbesondere durch eine Verteuerung von Importen aus den USA. Viele Schweizer betrachten die aktuelle Situation mit Sorge: Jacqueline Hug, Anwohnerin Genf: «Ich bin schockiert. Ich mache mir grosse Sorgen um all die kleinen Unternehmen, die hauptsächlich betroffen sind. Ich verstehe, wenn ein Land sich seine Wirtschaft zurückholen will, natürlich. Aber wenn kleine Staaten dafür zahlen müssen, nun, ich will nicht sagen, das ist unfair, es ist ein bisschen dumm. Es ist schockierend und besorgniserregend.» Chantal Chandelle, Arbeiterin in der Uhrenindustrie: «Es ist schockierend. Ich persönlich werde jetzt auch die USA boyykottieren, nicht mehr dorthin reisen. Und warum macht man nicht das Gleiche wie sie? All diese Produkte, warum nicht eine zusätzliche Steuer? Es gibt keinen Grund.» Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und ihre Delegation hatten Washington am Mittwoch nach einem Gespräch mit US-Aussenminister Marco Rubio ohne ein neues Handelsabkommen verlassen. Ziel der kurzfristig anberaumten Reise in die US-Hauptstadt war es gewesen, den von Präsident Donald Trump vergangene Woche angekündigten Zollsatz von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz abzuwenden. Rund 60 Prozent aller Schweizer Exporte in die Vereinigten Staaten seien von dem Zusatzzoll betroffen, hiess es.
07.08.2025
US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern
STORY: Schweizer Produzenten von Gruyère-Käse bereiten sich auf einen starken Rückgang ihrer Umsätze in den USA vor. Denn der US-Präsident Donald Trump will ab Donnerstag, den 7. August, einen Zoll von 39 Prozent auf Schweizer Waren erheben. Anthony Margot, Gruyère Produzent «Um den Schock abzufedern, haben wir die Gruyère-Produktion bereits leicht reduziert. Das bedeutet, dass Käsehersteller Umsatzeinbussen erleiden werden. Auch wir. Wir investieren weiterhin in Marketing. Und falls wir in andere Märkte expandieren müssen, werden wir das tun. Aber wir können ein Absatzgebiet wie die USA nicht über Nacht ersetzen. Das ist klar.» Die USA sind vor Deutschland der wichtigste Exportmarkt der Schweiz, mit fast 19 Prozent Anteil am Gesamtexport. Die Zölle zahlen zwar die Importeure und damit schlussendlich die US-Verbraucher. Aber Schweizer Produkte wie zum Beispiel Käse könnten dann so teuer werden, dass die Bestellungen einbrechen. Daher macht man sich Sorgen. Denn die US-Zölle könnten der Branche in diesem Jahr Millionenverluste zufügen.
06.08.2025
Martin Pfister zu F-35 am 13. August 2025
Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln
US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern